Jak federální agentura pomocí aplikace Doodle urychlila stovky konzultací ohledně dotací
Když vládní agentury spolupracují s místními komunitami, klíčovou roli hraje spolupráce. Jak Doodle pomáhá zefektivnit schůzky, díky nimž se iniciativy dostávají do pohybu.
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Když vládní agentury spolupracují s místními komunitami, je klíčová spolupráce. Darion Mayhorn z vládní agentury při Ministerstvu vnitra s námi hovořil o tom, jak Doodle zefektivňuje schůzky, díky nimž se rozbíhají komunitní environmentální iniciativy.
Zvládat velké množství externích schůzek je obtížné
Každý rok agentura obdrží až 70 milionů dolarů z federálních prostředků, které poté přiděluje místním žadatelům o granty. Úspěšní žadatelé se musí zúčastnit úvodního setkání k finanční pomoci. Agentura klade důraz na to, aby s neúspěšnými žadateli provedla debriefing.
Darion říká: „Máme něco, čemu říkáme debriefingy. Zavoláme jim, projdeme s nimi jejich žádosti a ukážeme jim, jaké jsou možnosti zlepšení.“ Plánování externích individuálních konzultací v takovém objemu bylo velkým bolehlavem, dokud agentura nezačala používat Doodle.
Zorganizuj stovky schůzek během několika minut
Před zavedením Doodle Premium organizovala agentura schůzky postaru: „...někdo se díval do našich kalendářů, navrhoval spoustu různých termínů a pak je rozesílal e-mailem všem... Bylo to prostě naprosto zdlouhavé, jak jsme si takhle vyměňovali e-maily.“
Díky času, který agentura ušetří s předplatným Doodle Premium, se její tým může soustředit na svou skutečnou práci: spolupráci s místními komunitami při realizaci ekologických iniciativ. Darion říká: „Díky tomu se můžeme soustředit na věci, na které se opravdu potřebujeme soustředit.“
Doodle 1:1 urychluje konzultace s externími partnery a klienty
Ať už jde o provázení úspěšného žadatele logistikou grantu, nebo o poradenství neúspěšnému žadateli, jak vylepšit svou žádost o financování, většina schůzek agentury jsou individuální schůzky s externími partnery. Doodle 1:1 umožňuje agentuře jednoduše a flexibilně organizovat více individuálních schůzek s externími partnery. Podle Dariona: „...funkce 1:1 byla ve skutečnosti nejlepší... funguje opravdu skvěle.“
Příklady použití: Týmové schůzky, externí partneři, individuální schůzky, rezervace termínů