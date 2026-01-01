Rychlejší prodejní cykly začínají chytřejším plánováním každé schůzky
Efektivní plánování usnadňuje prodejní proces od kvalifikačního hovoru až po uzavření obchodu.
Chceš svůj čas využít ještě lépe? Prober to s odborníkem z týmu Doodle.
Náš prodejní tým si oblíbil flexibilní řešení Doodle pro plánování
Doodle je nástroj pro plánování, který zvyšuje efektivitu v celém prodejním cyklu; od kvalifikačních hovorů SDR s potenciálními zákazníky, přes předání případů obchodním zástupcům až po skupinové ukázky nebo zaškolení koncových uživatelů.
Víme, že každý prodejní tým má jedinečný proces, a proto jsme vyvinuli plně funkční platformu pro plánování, která tvému týmu poskytuje flexibilitu potřebnou k efektivnímu plánování všech schůzek v rámci celého prodejního cyklu. A protože i my v týmu Doodle používáme vlastní produkt, rádi bychom ti představili, jak náš vlastní prodejní tým využívá Doodle k řízení prodejního procesu od kvalifikačního hovoru až po uzavření obchodu.
„Díky rezervační stránce Doodle domlouváme schůzky mnohem rychleji než kdykoli předtím. Od zjištění příležitosti po její realizaci nám to obvykle trvá 2 dny místo 4 nebo 5.“ – Kevin z týmu Doodle
Více schůzek, více následných kroků, více příležitostí
Naši SDR sdílejí odkazy na svou rezervační stránku v e-mailech potenciálním zákazníkům, aby si mohli svobodně a pohodlně rezervovat schůzky přímo do jejich kalendářů. Rezervační stránka Doodle je tvůj osobní asistent pro plánování; odkaz na kalendář, který si můžeš přizpůsobit podle potřeb svého podnikání.
Můžeš si nastavit pracovní dobu s individuálními omezeními, aby si tvoji klienti nebo potenciální zákazníci mohli domluvit schůzky s tebou nebo tvým týmem v době, která jim vyhovuje. Když si potenciální zákazníci mohou domluvit schůzku přímo s SDR, bez zdlouhavého dohadování termínu, mohou absolvovat více schůzek s vyšší účastí, kvalifikovat více potenciálních zákazníků a rychleji naplnit své prodejní kanály.
Rezervační stránka je také ideálním řešením pro předávání účtů. Naši SDR používají samostatné rezervační stránky, které obsahují propojené kalendáře jak SDR, tak AE, takže když si potenciální zákazníci rezervují schůzku pomocí těchto odkazů, náš tým ví, že oba budou k dispozici pro hovor.
Pokud tvoji SDR nemusí být při těchto hovorech přítomni, mohou snadno rezervovat termíny jménem potenciálních zákazníků pomocí odkazu na rezervovatelný kalendář (Bookable Calendar) svých AE. Je možné vytvořit více rezervovatelných kalendářů pro různé účely, aby se optimalizovalo plánování v rámci pracovního postupu tvého týmu.
Každá schůzka, efektivně naplánovaná
Profesionálové v oblasti prodeje vědí, že k tomu, aby se příležitost posunula v prodejním procesu až k uzavření obchodu, jsou zapotřebí nejrůznější schůzky. Po kvalifikačním hovoru následuje další kontakt a v závislosti na situaci můžeš upřednostnit nabídku omezeného počtu termínů v krátkodobém horizontu, místo toho, aby si potenciální zákazník rezervoval termín kdekoli ve tvém kalendáři.
Nabídnout jen několik časových možností je skvělý způsob, jak podpořit účast, vyvolat pocit naléhavosti, snížit počet nedostavení a posunout jednání vpřed – představujeme schůzky Doodle 1:1. Díky nástroji Doodle 1:1 naši obchodní zástupci zasílají potenciálnímu zákazníkovi několik časových možností a jakmile je jedna z nich vybrána, událost se automaticky zapíše do kalendářů obou stran.
Náš tým bude nevyhnutelně muset naplánovat technické hodnocení nebo se setkat s týmem zodpovědným za nákup v dané organizaci, a v těchto situacích naši obchodní zástupci využívají skupinový typ schůzky – je to pro daný úkol nejúčinnější nástroj. Díky funkci Doodle Groups najdeš nejvhodnější čas na schůzku se skupinou jakékoli velikosti a zajistíš, že se v místnosti sejdou všichni důležití účastníci, kteří mohou rozhodnout a posunout obchod vpřed.
Přesnější data a plynulejší prodejní proces
Doodle je plně vybaven pro plánování všech schůzek v rámci celého prodejního cyklu. Efektivní plánování znamená, že tvůj prodejní tým může mít více schůzek, což vede k většímu počtu následných kontaktů a udržení zájmu potenciálních zákazníků. Výsledkem je rychlejší uzavírání obchodů a zajištění kvalitnějších dat ve tvém CRM.
I když je vždy nejlepší dosáhnout uzavřené zakázky s kladným výsledkem, efektivní plánování také znamená strávit méně času snahou o uzavření zakázky s negativním výsledkem, takže tvůj tým může vyřadit kontakty z prodejního procesu a lépe stanovit priority, na které potenciální zákazníky se zaměřit. Doodle je tu, aby pomohl tvému týmu snížit potíže s plánováním a vytvořit plynulejší prodejní proces od kvalifikačního hovoru až po uzavření zakázky. Věř nám, sami ho používáme.