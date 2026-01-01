Jak společnost Lullabot zjednodušila rozhovory o uživatelské zkušenosti (UX) a schůzky vzdálených týmů
Doodle pomáhá společnosti Lullabot řešit problémy s plánováním v souvislosti s vývojem produktů a prací na dálku.
Chceš svůj čas využít ještě lépe? Prober to s odborníkem z týmu Doodle.
Studie uživatelské zkušenosti s aplikací Doodle
Lullabot je společnost zabývající se strategií obsahu a designem, která spolupracuje s velkými digitálními vydavateli a mediálními společnostmi. Specializuje se na modernizaci webových stránek a přepracování systémů pro správu obsahu.
Hovořili jsme s kreativním ředitelem Jaredem Ponchotem o jeho práci v čele kreativního týmu a o výzvách spojených s plánováním, které přináší vývoj produktů a práce na dálku.
Lullabot zefektivňuje nábor pro výzkum uživatelské zkušenosti (UX)
Uvést nový produkt od nápadu k realitě dá hodně práce. Obzvláště důležitá je fáze prototypování – právě v ní svůj produkt ukážeš novým lidem a ověříš si, že je užitečný, snadno použitelný a že s ním je zábava pracovat. Není překvapením, že to obnáší spoustu schůzek.
Kdykoli má Jaredův tým nápad na nový design, musí naplánovat 20minutové uživatelské testy, aby si ověřil, že je na správné cestě. Naštěstí Doodle 1:1 umožňuje uživatelům naplánovat více individuálních schůzek najednou.
Stačí zadat všechny možné termíny pro rozhovory, přidat libovolný počet kontaktů a rozeslat pozvánky. Jakmile si jeden z pozvaných vybere některý z termínů, nebude již k dispozici pro ostatní pozvané. Za dobu, kterou zabere naplánování jednoho rozhovoru, můžeš naplánovat až 100 najednou.
Plánuj s kýmkoli, v jakémkoli kalendářovém systému
Práce na dálku přináší pro každý tým své vlastní specifické výzvy v oblasti plánování, a to platí zejména v případě, kdy práce na dálku zahrnuje koordinaci s externími partnery. Plánování schůzek s lidmi mimo tvou organizaci není s aplikací Doodle žádný problém.
Doodle je zcela nezávislý na kalendáři, takže pokud tvůj tým používající G Suite plánuje schůzky s externími fanoušky Microsoftu, můžeš posílat pozvánky z aplikace Doodle a domlouvat schůzky stejně snadno jako s jakýmkoli interním kolegou. Jako bonus se díky přímému propojení s kalendářem schůzky, které organizuješ v aplikaci Doodle, automaticky synchronizují do tvého kalendáře!
Více schůzek neznamená více zbytečné práce
Jared čelí problému, s nímž se potýká mnoho lidí ve vedoucích pozicích: „dvojí život“ plný schůzek. Kromě pravidelných schůzek se svým designérským týmem se Jared díky své vedoucí pozici ve společnosti Lullabot účastní také pravidelných schůzek vedení.
Naštěstí Doodle eliminuje administrativní zátěž spojenou s plánováním a sledováním schůzek. Skupinové ankety Doodle a Doodle 1:1 umožňují zorganizovat schůzku jakékoli velikosti během několika minut a poté ji automaticky zapsat do kalendářů všech účastníků. Nástěnka Doodle poskytuje přehled o všech tvých naplánovaných schůzkách na první pohled. Vedoucí pozice může znamenat více schůzek – ale díky aplikaci Doodle to už neznamená více zbytečné práce.
Příklady použití: Rozhovory, individuální schůzky, týmové porady, globální plánování, externí zainteresované strany