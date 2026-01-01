Jak personální tým společnosti Motivate zjednodušil zapracování nových zaměstnanců, školení a koordinaci pomocí aplikace Doodle
Doodle pomáhá společnosti Motivate LLC plánovat schůzky v celém náborovém procesu, od pohovoru po zaškolení.
Chceš svůj čas využít ještě lépe? Prober to s odborníkem z týmu Doodle.
Jako rychle se rozrůstající startup zabývající se opravami kol, který zaměstnává řadu zaměstnanců jak na plný úvazek, tak na hodinovou mzdu, má společnost Motivate LLC komplexní potřeby v oblasti plánování. Doodle pomáhá společnosti Motivate LLC tyto potřeby hladce naplňovat. Promluvili jsme si s Kishonou, projektovou manažerkou v týmu People společnosti Motivate LLC, o nedávných úspěších společnosti v oblasti plánování.
HR vyhrává bez ohledu na složitost organizace
Společnost Motivate LLC navrhuje a zavádí systémy sdílení kol a aktivně se podílí na každém kroku tohoto procesu. To znamená, že zaměstnává pracovníky na nejrůznějších pozicích, od vrcholového managementu až po zaměstnance v terénu placené hodinově.
Protože zaměstnanci placení hodinově nemají přidělené e-mailové adresy společnosti Motivate LLC a tudíž jsou mimo její kalendářní síť, potřebuje Kishona systém pro plánování, který zajistí, že se všichni (interní i externí) budou moci zúčastnit klíčových akcí, jako byla nedávná akce společnosti Motivate zaměřená na očkování proti chřipce. A právě tady přichází na řadu Doodle. Kishona říká: „...bylo to velmi, velmi užitečné“.
Zajisti, aby nikdo nezmeškal školení, a ušetři spoustu času
Kishona používá Doodle k plánování školení manažerů a zaškolování nových zaměstnanců. Zjistila, že je snadné vytvořit několik pozvánek na schůzky pro různá sezení, rozeslat je jednotlivým členům týmu a umožnit jim přihlásit se na ty, které jim vyhovují.
Po dokončení obdrží hosté pozvánku do kalendáře na schůzku, kterou si vybrali. Doodle umožňuje zaneprázdněným profesionálům dát dohromady skupinu jakékoli velikosti během chvilky – a snížit tak administrativní zátěž na nulu.
Od profesního rozvoje až po iniciativy v oblasti firemní kultury – Doodle usnadňuje práci personálního oddělení.
Rostoucí společnost v době proměny staví personalisty před jedinečné výzvy. Efektivní plánování v aplikaci Doodle pomohlo Kishoně v jejím poslání rozvíjet firemní kulturu a podporovat neustálý profesní rozvoj v dynamickém prostředí start-upu. Skupinové ankety Doodle usnadňují svolávání velkých skupin na porady a akce jako nikdy předtím. Doodle 1:1 dělá z plánování více školení nebo sezení se zpětnou vazbou hračku.
A díky rezervační stránce Doodle může každý – od generálního ředitele dolů – dát ostatním vědět, kdy je k dispozici, a to podle svých preferencí. Růst může být výzvou, ale s aplikací Doodle je plánování vždy jednoduché.
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