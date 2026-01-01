Jak náborový tým ušetřil hodiny práce a rozšířil své kapacity díky chytřejším administrativním nástrojům
Doodle pomáhá týmu náborářů propojovat své partnery s potenciálními talenty.
Chceš svůj čas využít ještě lépe? Prober to s odborníkem z týmu Doodle.
Propojení týmu náborářů a potenciálních nových zaměstnanců
Tento klient Doodle pomáhá týmu náborářů propojovat firmy s lidmi z marginalizovaných skupin, jako jsou vojenští veteráni, maminky vracející se do práce nebo příslušníci menšin.
Vytvářejí pro tyto lidi příležitosti k získání zaměstnání v nejrůznějších organizacích – na místech, kde by si normálně práci hledali jen těžko.
Mluvili jsme s jedním z členů jejich týmu a ten nám řekl, že Doodle jim pomáhá budovat most mezi partnery hledajícími talenty a jednotlivci, kteří hledají další krok ve své kariéře.
Výzva Propojit tým náborářů a jejich partnery s potenciálními novými zaměstnanci.
Řešení Admin Console nabízí týmu jednoduchý, rychlý a pohodlný způsob, jak přidávat uživatele do svého účtu a navazovat tak kontakty.
Výsledek Rychlejší správa účtů znamená víc času na důležité úkoly místo na administrativu.
„Doodle funguje jako most. Všichni jsou na stejné vlně, takže se mohou spojit rychle a efektivně.“
Doodle: most, který spojuje lidi
Bylo nám řečeno, že tým tráví čas podporováním vztahů mezi svými partnery a potenciálními zaměstnanci. Doodle v tomto ohledu hraje důležitou roli.
„Jak se registrují, rozdávám jim licence Doodle. Doodle funguje jako most. Všichni jsme na stejné vlně, takže se mohou spojit rychle a efektivně, což by e-mailem trvalo mnohem déle.“ Tomuto týmu pro nábor talentů Doodle šetří čas, který mohou věnovat budování vztahů mezi partnery a potenciálními zaměstnanci.
Také řekl, že podporu, kterou od týmu Doodle dostává, všichni v jeho týmu opravdu oceňují. „Můžeme si vše zařídit sami, přicházet a odcházet podle potřeby, ale díky tomu, jak je Doodle nastaveno, je skvělé vědět, že se můžeme obrátit a získat pomoc, když ji potřebujeme.“
Admin Console v aplikaci Doodle přináší skutečnou změnu
„Admin Console opravdu zjednodušila celý proces používání Doodle.“ Dozvěděli jsme se, že pro tento tým zabývající se náborem talentů je nyní mnohem snazší rychle zvládnout časově náročné úkoly. „Snadný přístup, možnost přidávat a odebírat uživatele z našeho účtu několika kliknutími a přizpůsobení vzhledu tak, aby to vypadalo jako součást naší sítě, znamená, že se mohu přihlásit a odhlásit, udělat, co potřebuji, a pokračovat ve svém dni.“ Díky tomu, že už není třeba přecházet sem a tam a vše lze vyřídit z jednoho místa, posunula Admin Console pro tento tým Doodle na novou úroveň.
Dodal, že každý druhý den generuje přehledy, aby mohl sledovat aktivitu v aplikaci Doodle. Řekl, že mu to umožňuje zjistit, kteří partneři oslovují talenty. „Díky možnosti generovat přehledy v aplikaci Doodle vidíme, kdo stojí za našimi náborovými iniciativami a kdo aktivně oslovuje nové talenty. Dříve jsme se museli spoléhat na to, že to za nás udělá někdo z týmu Doodle, ale nyní si to můžeme zajistit sami, což proces výrazně zefektivnilo.“
„Opravdu bych to doporučil, pokud potřebuješ řešení pro efektivnější sjednávání schůzek.“
Opravdu to šetří čas
V týmu, jako je tento, Doodle šetří hodiny času tím, že z plánování udělá záležitost na pár vteřin. Admin Console pomáhá tento proces ještě více zefektivnit.
„Když porovnám, jak jsem Doodle používal dříve a jak ho používám teď, ušetřím tím asi 35 až 40 minut denně.“ Díky možnosti provádět více úkolů na jednom místě a samostatně spravovat například přehledy – Admin Console výrazně snižuje administrativní zátěž. Tým tak může věnovat více času pomoci partnerům a talentům.
„Pokud někdo uvažuje o pořízení Doodle, řekl bych, že snadné používání jak z pohledu uživatele, tak správce je opravdu důležité. Opravdu se to naučí každý a dá se to použít přesně tak, jak potřebuješ. Opravdu bych to doporučil, pokud potřebuješ řešení pro efektivnější sjednávání schůzek.“
Od partnerů a talentů až po interní tým – všichni jsou velmi spokojeni se zkušenostmi, které jim Doodle přináší.