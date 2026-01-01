Een team recruiters en potentiële nieuwe medewerkers met elkaar verbinden

Deze Doodle-klant helpt een team recruiters om bedrijven in contact te brengen met mensen uit ondervertegenwoordigde groepen, zoals veteranen, moeders die terugkeren naar werk of minderheden.

Ze creëren kansen voor deze mensen om aan het werk te gaan bij allerlei organisaties – plekken waar ze normaal moeilijk werk zouden vinden.

We spraken met iemand uit hun team en hij vertelde ons dat Doodle hen helpt een brug te bouwen tussen partners die op zoek zijn naar talent en mensen die de volgende stap in hun carrière zoeken.

Uitdaging Een team recruiters en hun partners verbinden met potentiële nieuwe medewerkers.

Oplossing De Admin Console geeft het team een simpele, snelle en handige manier om gebruikers aan hun account toe te voegen en verbindingen te leggen.

Resultaat Accounts sneller beheren betekent meer tijd voor belangrijke taken in plaats van administratie.

"Doodle werkt als de brug. Iedereen zit op één lijn, waardoor ze snel en efficiënt kunnen schakelen"

Doodle: een brug die mensen samenbrengt

Het team besteedt zijn tijd aan het opbouwen van relaties tussen partners en potentiële medewerkers, zo vertelden ze ons. Doodle speelt een belangrijke rol in die verbinding.

“Terwijl zij zich registreren, verdeel ik de Doodle-licenties. Doodle werkt als de brug. Iedereen zit op één lijn, waardoor ze snel en efficiënt kunnen schakelen. Via e-mail zou dat veel langer duren.” Voor dit talentteam zorgt Doodle voor meer tijd om de relaties tussen partners en potentiële medewerkers te onderhouden.

Hij zei ook dat de support die hij van Doodle krijgt iets is wat iedereen in zijn team echt waardeert. “We kunnen alles zelf regelen, wanneer het ons uitkomt, maar zoals Doodle is opgezet is het fijn om te weten dat we aan de bel kunnen trekken en hulp krijgen wanneer dat nodig is.”

De Admin Console van Doodle maakt echt verschil

“De Admin Console heeft het hele gebruik van Doodle enorm vereenvoudigd.” Voor dit talentteam is het nu veel makkelijker om tijdrovende taken snel af te handelen. “Het is zo toegankelijk: met een paar klikken gebruikers toevoegen aan of verwijderen uit ons account en onze eigen branding toevoegen zodat het onderdeel van ons netwerk lijkt. Ik ben er in en uit, doe wat ik moet doen en ga verder met mijn dag.” Niet meer heen en weer hoeven, alles op één plek kunnen doen – daarom heeft de Admin Console Doodle voor dit team naar een hoger niveau gebracht.

Hij voegde toe dat hij elke twee dagen rapporten ophaalt om de activiteit in Doodle te volgen. Daardoor kan hij zien welke partners contact zoeken met talent. “Doordat we in Doodle rapporten kunnen ophalen, zien we wie er echt achter onze wervingsinitiatieven staat en actief het gesprek aangaat met nieuw talent. Vroeger moest iemand bij Doodle dit voor ons doen, nu regelen we het zelf. Dat heeft het proces echt gestroomlijnd.”

“Ik zou het echt aanraden als je een oplossing zoekt om vergaderingen efficiënter in te plannen”

Het bespaart echt tijd

In een team als dit bespaart Doodle uren, omdat plannen een klus wordt die seconden duurt. De Admin Console versterkt dat nog eens.

“Vergeleken met hoe ik Doodle eerst gebruikte, bespaar ik nu zo'n 35 tot 40 minuten per dag.” Doordat je meerdere taken op één plek uitvoert en zaken als rapporten zelf regelt, neemt de Admin Console veel administratieve druk weg. Zo houdt het team meer tijd over om partners en talent te helpen.

“Als iemand overweegt om Doodle te nemen, zou ik zeggen: het gebruiksgemak voor zowel gebruikers als beheerders is echt belangrijk. Iedereen kan er direct mee aan de slag, precies zoals jij het nodig hebt. Ik zou het echt aanraden als je een oplossing zoekt om vergaderingen efficiënter in te plannen.”

Van partners en talent tot hun interne team: iedereen is erg blij met de ervaring die Doodle biedt.