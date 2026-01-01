Jak nezisková organizace v oblasti zdravotnictví dosáhla svých cílů a zachovala si efektivitu díky aplikaci Doodle
Doodle pomáhá neziskové zdravotnické organizaci dosahovat cílů a udržovat si štíhlou strukturu.
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Studie uživatelské zkušenosti s aplikací Doodle
Společnost Doodle hovořila s neziskovou lékařskou organizací, která se zaměřuje na propojování výzkumu a inovací v oblasti onkologické péče s praktickými lékaři po celé zemi tím, že ve všech svých pobočkách nabízí kurzy a akce v rámci dalšího vzdělávání lékařů. Je to důležitá práce – a bez přesného a efektivního plánování by to všechno nebylo možné.
Mluvili jsme s Erikem Frederickem, koordinátorem vnějších vztahů této neziskové organizace, o tom, jak Doodle Premium zjednodušilo jejich plánování.
Hladce spravuj schůzky napříč různými kalendáři a softwarem.
Erik čelí výzvě typické pro neziskové organizace spolupracující s celou řadou externích partnerů: přístup ke kalendářům. Plánování akcí znamená dostat lékaře a pedagogy z různých institucí na pobočky sítě v šesti různých státech: obvykle se tu potká spousta kalendářů a nekompatibilního softwaru! Před zavedením Doodle byla zdlouhavá e-mailová korespondence jediným způsobem, jak najít vhodný termín schůzky.
Erik to popsal jako „…žonglování s kalendáři… přehazování termínů sem a tam.“ Doodle umožňuje Erikovi vyhnout se zdlouhavé e-mailové korespondenci. A jakmile je termín potvrzen, schůzka se automaticky synchronizuje do kalendářů všech účastníků.
Doodle usnadňuje plánování lékařských schůzek
Jako kontaktní osoba v neziskové zdravotnické organizaci čelí Erik další výzvě v oblasti plánování – práci s notoricky nabitými kalendáři lékařů. Kalendáře většiny lékařů jsou zaplněné ordinačními dny; navíc je nemožné přesunout jakýkoli ordinační den v následujících třech měsících. V důsledku toho se většina schůzek organizuje s velmi dlouhým předstihem. Ankety Doodle zjednodušily proces plánování schůzek až 9 měsíců dopředu; nástěnka Doodle ukazuje na první pohled všechny budoucí schůzky, nejen těch naplánovaných na příští týden nebo měsíc.
„Protože spousta lékařů, alespoň tady, nemá plánovat žádné termíny na období do 3 měsíců... To je jeden z hlavních důvodů, proč to používám i já.“
Hladce integruj Doodle do metodiky lean.
Doodle se ukázal jako plně kompatibilní s interním závazkem neziskové organizace k metodice lean, což je obchodní metodika zaměřená na zvyšování hodnoty pro zákazníky prostřednictvím neustálé optimalizace pracovních procesů.
Podle Erika bylo plánování před zavedením Doodle „…jednou z nejnepříjemnějších věcí, které skupina musela dělat – projít rozvrh, domluvit termíny a zrealizovat vzdělávací aktivity. Teď je to jedno z velkých zlepšení, které odstraňuje spoustu plýtvání a přidává procesu hodnotu.“
Příklady použití: týmové schůzky, externí partneři, individuální schůzky, školení, rezervace termínů