Ronald McDonald House zjednodušuje nábor a externí plánování díky aplikaci Doodle
Doodle je jednoduché řešení pro plánování schůzek určené pro náboráře, personální týmy a neziskové organizace, které jim poskytuje nástroje potřebné k tomu, aby ve své práci dosahovali vynikajících výsledků.
Chceš svůj čas využít ještě lépe? Prober to s odborníkem z týmu Doodle.
Od plánování pohovorů po organizování obědů s týmem, organizování náboru, přijímání nových zaměstnanců a jejich zapracování, které udržují organizaci v chodu, může být náročným úkolem – a na většině pracovišť je to úkol, který připadá na personální oddělení.
Doodle podporuje personalisty díky časově úsporným možnostem plánování, přehlednému panelu schůzek a řadě funkcí, jako jsou vestavěné termíny pro odpovědi a specializovaný nástroj pro plánování schůzek 1:1, který je navržen tak, aby optimalizoval organizaci schůzek.
Promluvili jsme si s Beth Voegtli, asistentkou personálního oddělení v Ronald McDonald House ve St. Louis, o tom, jak využívá Doodle v různých situacích při plánování schůzek.
„Většinu školení plánuji já… když se snažím domluvit schůzku s někým mimo organizaci, zejména s členy výboru, nebo pokud jde o dobrovolníka, v takových případech se automaticky obracím na aplikaci Doodle.“
Doodle je jednoduché řešení pro externí plánování
Když všichni v kanceláři používají stejnou sadu programů a sdílený kalendář, nemusí být interní plánování žádná věda. A co plánování s externími partnery? To je jiná písnička. Bez přístupu ke kalendáři tvého hosta můžeš snadno promarnit celé dny výměnou e-mailů a snahou dohodnout se na termínu, který by vyhovoval všem.
Doodle ti usnadní domlouvání schůzek s lidmi mimo firmu. Vyhni se zdlouhavé e-mailové korespondenci tím, že pošleš anketu nebo, v případě schůzek jeden na jednoho, odkaz Doodle 1:1. Jakmile najdeš vhodný termín, Doodle synchronizuje schůzku s tvým kalendářem i kalendářem tvého hosta, a to bez ohledu na to, zda ty používáš G-Suite a druhá strana Outlook.
I plánování více individuálních školení, jak to někdy musí dělat Beth, je bezproblémové. Doodle 1:1 ti umožňuje plánovat individuální schůzky tím, že nabízí jednotlivé časové sloty tolika hostům, kolik potřebuješ. Jakmile je jeden termín 1:1 obsazen, zmizí z tvého kalendáře, takže se nikdy nemusíš bát dvojité rezervace.
S aplikací Doodle snadno naplánuješ i velké zasedání správní rady
Ronald McDonald House St. Louis je nezisková organizace, která zajišťuje bezplatné ubytování pro rodiny dětí, které ve městě podstupují pediatrickou léčbu. Stejně jako u mnoha neziskových organizací je i její správní rada složena z externích dobrovolníků, kteří věnují svůj čas věci Ronald McDonald House; většina členů správní rady má sama plný pracovní rozvrh.
Organizace zasedání správní rady za účelem rozhodování o nových zaměstnancích představuje pro Beth jedinečnou výzvu v oblasti plánování. Potřebuje najít termín, který vyhovuje všem, a nemůže se při tom spolehnout na interní kalendář. Proto volí aplikaci Doodle.
Beth říká: „...naší výzvou je prostě vyhovět tolika lidem zvenčí, když ani nemáme ponětí o jejich preferencích.“ Rozeslání ankety Doodle umožní účastníkům schůzky vybrat si čas, který jim vyhovuje; Beth může dokonce nastavit termín pro odpověď, aby nemusela čekat na potvrzení účasti.
Nábor zaměstnanců je snadný, když si domluvíš schůzky v aplikaci Doodle
Jako každý personalista ví i Beth, že náborový proces s sebou nese spoustu administrativní práce a vyžaduje mnoho schůzek. Kromě samotného plánování pohovorů musí každého nového zaměstnance schválit různé zainteresované strany, což může znamenat jen jedno: ještě více schůzek.
V organizaci Ronald McDonald House musí noví zaměstnanci projít nejen interním schvalovacím procesem, ale musí je také schválit správní rada. Beth využívá Doodle jednak k organizaci jednotlivých kol pohovorů, jednak ke zjednodušení následných schůzek, které jsou nutné k rozhodnutí o přijetí každého nového zaměstnance.
Od organizování zasedání správní rady a plánování školení až po řízení náborového procesu – Beth díky aplikaci Doodle ušetří hodiny pracovní doby. A v neziskové organizaci, která se financuje z vlastních zdrojů, se počítá každá hodina!
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