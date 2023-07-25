Jak ti může aplikace Doodle pro sdílení kalendáře pomoci posunout se dál
Máš už dost překrývajících se schůzek, zmeškaných důležitých termínů nebo složitého koordinování několika rozvrhů? Pokud ano, může ti pomoci aplikace pro sdílený kalendář.
Umožňuje ti sledovat události, úkoly a termíny z jednoho centrálního místa a zefektivnit tvůj rozvrh.
Podívejme se na výhody používání aplikace pro sdílený kalendář a na to, jak můžeš využít různé funkce, které Doodle nabízí, abys měl svůj seznam úkolů pod kontrolou.
Výhody používání sdíleného online kalendáře
Pokud uvažuješ o tom, že svůj osobní kalendář vyměníš za sdílený, tady je několik důvodů, proč může být sdílený kalendář užitečný.
Lepší spolupráce: Skloubit více rozvrhů může být obtížné. Sdílený kalendář může usnadnit sledování více rozvrhů, protože poskytuje přehled o rozvrhu všech na jednom místě.
Díky sdílenému kalendáři pro týmy mohou členové týmu prohlížet a upravovat stejný kalendář, což usnadňuje plánování schůzek, přidělování úkolů a sledování termínů. Není třeba si vyměňovat e-maily ani telefonovat. Díky tomu jsou sdílené kalendáře obzvláště užitečné pro velké týmy, které často pracují na společných projektech.
Vylepšené řízení úkolů: Náhodné přidělování úkolů může vést k tomu, že někteří členové týmu budou přetíženi. Nezvladatelná pracovní zátěž je jednou z hlavních příčin vyhoření a ty určitě nechceš svůj tým přetěžovat. Aplikace se sdíleným kalendářem ti může pomoci tomuto úskalí předejít.
Díky aplikaci se sdíleným kalendářem můžeš sledovat pracovní vytížení a termíny všech členů týmu. To ti umožní efektivněji řídit pracovní vytížení. Pokud například zjistíš, že určitý člen týmu má velké pracovní vytížení a několik nevyřízených úkolů, můžeš je přeřadit na ostatní, abys snížil tlak na danou osobu a urychlil dokončení úkolů.
Synchronizace napříč zařízeními: Aplikace pro sdílený kalendář ti umožňuje synchronizovat kalendář napříč několika zařízeními, abys měl přístup ke svému rozvrhu kdekoli a kdykoli.
To se může hodit zejména tehdy, když jsi často na cestách. Například pokud jsi mimo kancelář a myslíš si, že se opozdíš na schůzku, můžeš ji přesunout přímo ze svého smartphonu.
Připomenutí a oznámení: Když se snažíš zvládnout více úkolů najednou a honíš se za termíny, může se snadno stát, že zapomeneš na důležité schůzky. Zmeškání důležitých schůzek může poškodit tvou reputaci u klientů. Ještě horší je, že to může vést k obrovským ztrátám, pokud s tebou klienti ukončí spolupráci, protože ses nedostavil.
Aplikace pro sdílený kalendář ti může posílat připomenutí a oznámení na všechna tvá zařízení, díky čemuž budeš mít přehled o všech svých schůzkách.
Funkce sdíleného kalendáře Doodle
Sledovat více rozvrhů najednou může být náročné, ale správný sdílená aplikace může správu pracovního vytížení, úkolů a schůzek výrazně usnadnit. Zde jsou různé funkce, které Doodle nabízí , které ti usnadní zefektivnění rozvrhů.
Integrace: Lidé používají různé kalendářové nástroje ke správě svých plánů. Aby všichni byli na stejné vlně bez ohledu na to, jaký kalendářový nástroj používají, Doodle hladce integruje s různými kalendářovými aplikacemi, jako je Google Calendar, Outlook Calendar a Apple Calendar.
Nástroj se také integruje s oblíbenými nástroji pro videokonference, jako jsou Zoom, Google Meet a Webex, takže do virtuálních schůzek můžeš snadno přidávat odkazy na videa. Navíc, pokud chceš automatizovat plánování, Doodle ti to umožní s lehkostí, protože se hladce propojuje se Zapierem.
Rezervační stránka: Osobní kalendář ti sice umožňuje mít přehled o tvých osobních schůzkách, ale neumožňuje ostatním domluvit si s tebou schůzku. Propojením tvé oblíbené kalendářové aplikace s Doodle umožníš ostatním rezervovat si schůzky přímo ve tvém kalendáři, a to díky rezervační stránka.
Umožní ti to nastavit si volné termíny a sdílet odkaz s pozvanými, kteří si mohou vybrat čas schůzky, který jim vyhovuje. Navíc Doodle pošle připomenutí lidem, kteří si u tebe rezervují termín, aby na schůzku nezapomněli.
Automatická synchronizace: Jakmile propojíš svou oblíbenou aplikaci pro sdílený kalendář s Doodle, automaticky se synchronizují různé události napříč kalendáři na tvých zařízeních. Mezi události, které Doodle automaticky synchronizuje, patří:
Rezervační stránka – rezervace, které ostatní provádějí u tebe a ty u ostatních
Schůzky 1:1, které si naplánuješ a které si s tebou ostatní rezervují
Skupinové ankety, ve kterých jsi hlasoval
Díky synchronizaci těchto údajů můžeš být vždy v obraze s klienty a kolegy, kteří si s tebou domlouvají schůzky, i když jsi právě na cestách.
Zefektivni si plánování s Doodle
Srovnávání více kalendářů za účelem sledování úkolů, termínů, pracovní zátěže a schůzek může být neuvěřitelně náročné. Díky nástrojům pro sdílené kalendáře od Doodle můžete snadno koordinovat více rozvrhů se svými klienty a kolegy.
Máš už dost toho, jak se snažíš skloubit několik kalendářů a zmeškáváš důležité schůzky? Začni s Doodle ještě dnes. Není potřeba kreditní karta.
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