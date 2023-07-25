Ben je het beu om vergaderingen dubbel te boeken, belangrijke afspraken te missen of met meerdere agenda’s te moeten jongleren? Zo ja, dan kan een app voor een gedeelde agenda je helpen.

Hiermee kun je vanaf één centrale plek gebeurtenissen, taken en deadlines bijhouden en je agenda overzichtelijker maken.

Laten we eens kijken naar de voordelen van een app voor gedeelde agenda’s en hoe je de verschillende functies van Doodle kunt gebruiken om je takenlijst goed op orde te houden.

Voordelen van het gebruik van een gedeelde online agenda

Als je erover denkt om je persoonlijke agenda in te ruilen voor een gedeelde agenda, lees hier dan hoe zo’n gedeelde agenda je van pas kan komen.

Maak een Groepspoll

Betere samenwerking: Het kan lastig zijn om meerdere agenda’s door elkaar te jongleren. Een gedeelde agenda kan het makkelijker maken om meerdere agenda’s bij te houden, omdat je zo op één plek een overzicht hebt van ieders agenda.

Met een gedeelde agenda voor teams kunnen teamleden dezelfde agenda bekijken en bewerken, waardoor het makkelijker wordt om vergaderingen in te plannen, taken toe te wijzen en deadlines bij te houden. Je hoeft dus geen eindeloze e-mails of telefoontjes heen en weer te sturen. Dit maakt gedeelde agenda’s vooral handig voor grote teams die vaak aan gezamenlijke projecten werken.

Beter takenbeheer: Als je taken zomaar willekeurig toewijst, kan dat ertoe leiden dat sommige teamleden het veel te druk krijgen. Een onbeheersbare werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken van een burn-out en je wilt je team zeker niet overbelasten. Met een app voor een gedeelde agenda kun je deze valkuil vermijden.

Met een app voor een gedeelde agenda kun je de werkdruk en deadlines van iedereen bijhouden. Zo kun je de werkdruk efficiënter beheren. Als je bijvoorbeeld merkt dat een bepaald teamlid een hoge werkdruk heeft en nog een aantal taken openstaan, kun je die taken aan anderen toewijzen om de druk op die persoon te verlichten en ervoor te zorgen dat de taken sneller worden afgerond.

Synchroniseren tussen apparaten: Met een app voor gedeelde agenda’s kun je je agenda op meerdere apparaten synchroniseren, zodat je altijd en overal je agenda kunt bekijken.

Maak een Groepspoll

Dit kan vooral handig zijn als je vaak onderweg bent. Als je bijvoorbeeld niet op kantoor bent en denkt dat je te laat komt voor een vergadering, kun je die gewoon via je smartphone verzetten.

Herinneringen en meldingen: Het kan makkelijk gebeuren dat je belangrijke afspraken vergeet als je met allerlei taken bezig bent en deadlines moet halen. Als je belangrijke afspraken mist, kan dat je reputatie bij klanten schaden. Erger nog: het kan tot enorme verliezen leiden als klanten de band met je verbreken omdat je niet bent komen opdagen.

Een app voor gedeelde agenda’s kan je op al je apparaten herinneringen en meldingen sturen, zodat je altijd op de hoogte blijft van al je afspraken.

De functies van de gedeelde agenda van Doodle

Het kan best overweldigend zijn om meerdere agenda’s bij te houden, maar de juiste gedeelde agenda Met deze app wordt het beheren van werk, taken en afspraken een fluitje van een cent. Hier zijn een aantal functies die Doodle te bieden heeft waardoor je roosters makkelijk kunt stroomlijnen.

Maak een Groepspoll

Integraties: Mensen gebruiken verschillende agendatools om hun planning te regelen. Om ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn zit, ongeacht welke agendatool ze gebruiken, biedt Doodle werkt naadloos samen met verschillende agenda-apps zoals Google Calendar , Outlook-agenda en Apple Calendar.

Het werkt ook samen met populaire tools voor videoconferenties, zoals Zoom, Google Meet en Webex, zodat je makkelijk videolinks aan virtuele vergaderingen kunt toevoegen. En als je je planning wilt automatiseren, kun je dat met Doodle heel makkelijk doen, want het sluit naadloos aan op Zapier.

Boekingspagina: Met een persoonlijke agenda kun je weliswaar je eigen afspraken bijhouden, maar anderen kunnen er geen afspraken met je in maken. Door je favoriete agenda-app te koppelen aan Doodle kunnen mensen rechtstreeks afspraken in je agenda boeken, dankzij Boekingspagina .

Hiermee kun je je beschikbare tijden instellen en een link delen met de genodigden, die dan een tijdstip kunnen kiezen dat hen uitkomt. Bovendien stuurt Doodle herinneringen naar mensen die een afspraak met je hebben gemaakt, zodat ze hun afspraak niet vergeten.

Automatisch synchroniseren: Zodra je je favoriete app voor gedeelde agenda’s met Doodle koppelt, worden verschillende afspraken automatisch gesynchroniseerd tussen de agenda’s op je apparaten. Enkele afspraken die Doodle automatisch synchroniseert, zijn onder andere:

Reserveringen via de Boekingspagina's die anderen bij jou maken en die jij bij anderen maakt

1-op-1-afspraken die jij inplant en die anderen bij jou boeken

Groepspolls waar je op hebt gestemd

Door deze gegevens te synchroniseren, kun je op één lijn blijven met klanten en collega’s die afspraken met je maken, zelfs als je onderweg bent.

Maak een Groepspoll

Maak je planning efficiënter met Doodle

Het kan ontzettend lastig zijn om verschillende agenda’s met elkaar te vergelijken om taken, deadlines, werkdruk en afspraken bij te houden. Met de tools voor gedeelde agenda’s van Doodle kun je heel makkelijk meerdere agenda’s afstemmen met je klanten en collega’s.