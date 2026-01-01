Hur Doodle-appen för delade kalendrar kan hjälpa dig att ligga steget före

Är du trött på att boka möten som krockar, missa viktiga avtalade tider eller försöka hålla reda på flera olika scheman samtidigt? Om svaret är ja kan en app för delade kalendrar vara till hjälp.

Med den kan du hålla koll på händelser, uppgifter och deadlines från en och samma plats och effektivisera din schemaläggning.

Låt oss ta en titt på fördelarna med att använda en app för delade kalendrar och hur du kan utnyttja de olika funktionerna i Doodle för att hålla ordning på din att-göra-lista.

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Fördelarna med att använda en delad kalender online

Om du funderar på att byta ut din personliga kalender mot en delad kalender, kan du här läsa om hur en delad kalender kan vara till nytta.

Förbättrat samarbete: Det kan vara svårt att hålla reda på flera olika scheman samtidigt. En gemensam kalender kan göra det enklare att hålla koll på flera scheman, eftersom den ger en översikt över allas scheman på ett och samma ställe.

Med en gemensam kalender för teamen kan teammedlemmarna se och redigera samma kalender, vilket underlättar planeringen av möten, fördelningen av uppgifter och uppföljningen av deadlines. Det behövs inga e-postväxlingar eller telefonsamtal fram och tillbaka. Detta gör gemensamma kalendrar särskilt användbara för stora team som ofta arbetar med gemensamma projekt.

Förbättrad uppgiftshantering: Om uppgifterna fördelas på ett slumpmässigt sätt kan det leda till att vissa teammedlemmar blir överbelastade. En ohanterlig arbetsbelastning är en av de de vanligaste orsakerna till utbrändhet och du vill ju verkligen inte överbelasta ditt team. En app med delad kalender kan hjälpa dig att undvika detta misstag.

Med en app för delade kalendrar kan du hålla koll på allas arbetsbelastning och deadlines. På så sätt kan du hantera arbetsbelastningen mer effektivt. Om du till exempel märker att en viss teammedlem har en hög arbetsbelastning och flera uppgifter som väntar på att bli gjorda kan du omfördela dem till andra för att minska trycket på den personen och påskynda slutförandet av uppgifterna.

Synkronisering mellan enheter: Med en app för delad kalender kan du synkronisera din kalender mellan flera enheter, så att du kan se ditt schema var som helst och när som helst.

Detta kan vara särskilt praktiskt om du ofta är på resande fot. Om du till exempel befinner dig utanför kontoret och tror att du kommer att bli försenad till ett möte på kontoret kan du boka om det via din smartphone.

Påminnelser och meddelanden: Det kan vara lätt att glömma bort viktiga möten när man har flera uppgifter att hantera samtidigt och jagar deadlines. Att missa viktiga möten kan skada ditt rykte hos kunderna. Ännu värre är att det kan leda till enorma förluster om kunderna avbryter samarbetet med dig på grund av att du inte dök upp.

En app för delade kalendrar kan skicka påminnelser och aviseringar till alla dina enheter, så att du kan hålla dig uppdaterad om alla dina möten.

Funktioner i Doodles delade kalender

Att hålla reda på flera olika scheman kan kännas överväldigande, men rätt delad kalender Appen kan göra det enkelt att hantera arbetsbelastning, uppgifter och möten. Här är några av de funktioner som Doodle erbjuder som kan göra det enkelt att effektivisera scheman.

Integrationer: Människor använder olika kalenderverktyg för att hantera sina scheman. För att alla ska vara på samma sida, oavsett vilket kalenderverktyg de använder, Doodle integreras smidigt med olika kalenderappar som Google Kalender , Outlook-kalendern och Apple-kalendern.

Den kan dessutom integreras med populära verktyg för videokonferenser som Zoom, Google Meet och Webex, så att du enkelt kan lägga till videolänkar till virtuella möten. Om du dessutom vill automatisera din schemaläggning kan du göra det enkelt med Doodle, eftersom den integreras smidigt med Zapier.

Booking Page: En personlig kalender kan visserligen hjälpa dig att hålla koll på dina egna möten, men den gör det inte möjligt för andra att boka möten med dig. Genom att koppla ihop din favoritkalenderapp med Doodle kan andra boka möten direkt i din kalender, tack vare Booking Page .

Med den kan du ange vilka tider du är tillgänglig och dela en länk med de inbjudna, som sedan kan välja en mötestid som passar dem. Dessutom skickar Doodle påminnelser till de som bokar tid hos dig, så att de inte glömmer sina möten.

Automatisk synkronisering: När du har kopplat ihop din favoritapp för delade kalendrar med Doodle kommer den automatiskt att synkronisera olika händelser mellan kalendrarna på dina enheter. Några av de händelser som Doodle synkroniserar automatiskt är:

Booking Page – bokningar som andra gör hos dig och som du gör hos andra

1:1-möten som du bokar in och som andra bokar med dig

Group Polls som du har röstat i

Genom att synkronisera dessa uppgifter kan du hålla dig uppdaterad tillsammans med kunder och kollegor som bokar möten med dig, även när du är på resande fot.

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Effektivisera din schemaläggning med Doodle

Det kan vara oerhört svårt att jämföra flera kalendrar för att hålla koll på uppgifter, deadlines, arbetsbelastning och möten. Med Doodles verktyg för delade kalendrar kan du enkelt samordna flera scheman med dina kunder och kollegor.