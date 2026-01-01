Jak společnost SRG Inc. díky aplikaci Doodle každý měsíc ušetří 40 hodin při globálním plánování
Doodle je plánovací software, který je dokonale navržen tak, aby uspokojil komplexní potřeby moderních neziskových a nevládních organizací.
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Doodle je software pro plánování schůzek, který je dokonale navržen tak, aby uspokojil komplexní potřeby moderních neziskových a nevládních organizací. Víme, že k posunu projektů vpřed je zapotřebí mnoho schůzek a že se situace komplikuje, když se tyto schůzky konají s lidmi na různých místech.
Mluvili jsme s Travisem ze společnosti SRG Inc., organizace, která realizuje charitativní projekty v rozvojových zemích, o tom, jak SRG díky aplikaci Doodle radikálně zefektivnila plánování schůzek.
Vzdálený tým s globálním dosahem
Společnost SRG spolupracuje s pestrou škálou zaměstnanců, terénních konzultantů, příjemců grantů a zainteresovaných stran napříč zeměmi a časovými pásmy. Než přešli na aplikaci Doodle, zabíralo jim spoustu cenného času snažit se organizovat schůzky přes e-mail nebo telefon.
Nejenže trvalo v průměru týden, než se podařilo domluvit termín, ale Travis nám také řekl, že často „než jsme dostali odpovědi od všech, všechna data, která jsme navrhli, už uplynula, takže jsme to museli celé začít znovu.“
„Odhaduji, že mi to ušetří asi 30 až 40 hodin. A to jen mně!“
Posuň projekty vpřed
SRG je zcela virtuální společnost. Veškeré strategické plánování a rozhodování probíhá prostřednictvím rozsáhlých konferenčních hovorů. Travis okamžitě zaznamenal výsledky, když začal používat Doodle k plánování těchto hovorů: „Ten rozvrh se mi podařilo sestavit za asi 15 minut, což by mi obvykle trvalo 2 až 3 hodiny.“
„To je tedy jen jedna skupina hovorů. Za rok jich je asi deset až patnáct.“ Nyní se všechny virtuální schůzky a konferenční hovory společnosti SRG organizují s pomocí aplikací Doodle a Doodle 1:1.
Rychlá implementace
Přidávání uživatelů k účtu Doodle Premium je snadné a jakmile se zapojí, díky přehlednému a uživatelsky přívětivému rozhraní Doodle ho mohou začít okamžitě využívat. Konzultanti společnosti SRG brzy začali Doodle používat jak v terénu, tak i interně.
Travis říká: „Musí přijít na to, jak naplánovat schůzky s 20 partnery během 7 dnů. Tak jsem jim řekl: ‚Lidi, Doodle je ideální volba. Prostě to pošlete všem, pošlete to všem svým partnerům, zjistěte, kdy mají čas, a podle toho si sestavte rozvrh.‘“
Příklady použití: Týmové schůzky, globální plánování, externí zainteresované strany, individuální schůzky