Jak CDA koordinuje více než 50 dobrovolných zubních lékařů díky bezpečnému plánování s vlastní značkou
Doodle pomáhá asociaci Canadian Dental Association zvládat nabité rozvrhy týmů zubních lékařů.
Chceš svůj čas využít ještě lépe? Prober to s odborníkem z týmu Doodle.
Canadian Dental Association je nezisková organizace 50 dobrovolných zubních lékařů a zubních odborníků, kteří zastupují více než 20 000 zubních lékařů v Kanadě. Slouží veřejnosti jako jednotný hlas zubního lékařství tím, že řeší klíčové otázky ústního zdraví a koordinuje programy na zvyšování povědomí o zubním zdraví, které oslovují 37 milionů Kanaďanů.
Poskytují také řadu služeb a podporu jak pro praktické zubní lékaře, tak pro studenty zubního lékařství. Tým společnosti Doodle hovořil s Deanem Smithem, IT manažerem CDA, o výzvách spojených s plánováním schůzek s týmem zaneprázdněných zubních lékařů.
Koordinace týmu zubních lékařů může být výzvou
CDA má tým dobrovolníků, kteří jsou zubními lékaři a nesedí celý den u počítače. Jsou zaneprázdněni ošetřováním pacientů; jejich ordinační hodiny jsou nepředvídatelné. Práce, kterou pro CDA vykonávají, se obvykle odehrává večer a o víkendech. Dean nám řekl, že v každém výboru je obvykle 20 zubních lékařů a před zavedením Doodle bylo potřeba hodně domlouvání, než se všichni sešli.
Vzpomíná, že dříve posílali skupině e-mail s 5 možnými termíny a poté koordinovali všechny odpovědi. Když teď rozešlou anketu Doodle, aby zorganizovali zasedání výboru, je snadné v přehledném tabulkovém zobrazení zjistit, který termín vyhovuje všem nejlépe. Dean říká: „Pro nás je to opravdu úspora času. Zvyšuje to efektivitu.“
Doodle je ideální pro velké skupiny i individuální schůzky
Stejně jako každá organizace i CDA funguje na základě každodenních individuálních schůzek a školení. Pro tato pravidelná setkání je Doodle 1:1 ideálním nástrojem. S nástrojem Doodle 1:1 si můžeš vybrat několik časových možností a rozeslat je libovolnému počtu hostů. Jakmile je vybrán termín, automaticky se zarezervuje do tvého kalendáře i do kalendáře tvého hosta.
Ostatním pozvaným se tento termín již nezobrazí, takže se nikdy nebudeš muset obávat, že by došlo k dvojímu rezervování. Kromě jednoduchosti dvoukrokového plánování schůzek 1:1 je Doodle ideální pro domlouvání schůzek s lidmi mimo tvou organizaci, k jejichž kalendářům možná nemáš přístup. Dean říká, že používání Doodle v těchto situacích je „klíčové“.
Vytvořeno pro týmy, velké i malé
Jako vedoucí IT může Dean centrálně spravovat 50 různých účtů Doodle svého týmu ze svého řídicího panelu Doodle. Celý tým využívá funkce Premium, jako jsou uzávěrky hlasování, automatická připomenutí a profesionální pozvánky na schůzky s firemními barvami a logem CDA.
Doodle také nabízí zákazníkům v plánu Enterprise špičkové zabezpečení a jednotné přihlašování (single sign-on). Doodle lze také propojit se službou Zapier a s tisíci aplikací, které firmy denně používají, takže administrativa kolem plánování klesne na nulu.
Příklady použití: Týmové schůzky, externí partneři, individuální schůzky, školení, akce