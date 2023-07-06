Beheer je beschikbaarheid makkelijk met Doodle

Sporten als we even tijd hebben, is vaak best lastig als er zoveel verschillende dingen om je aandacht vragen. Als je een beschikbaarheidsschema voelt als een must. Met Doodle, ’s werelds favoriete beschikbaarheidstool , dan zul je merken dat het heel makkelijk is om je online afspraken maken en zo tijd vrijmaken voor belangrijkere dingen.

Onze planningsprogramma automatiseert je agenda, zodat je niet meer eindeloos e-mails heen en weer hoeft te sturen en gewoon met mensen kunt afspreken wanneer jij dat wilt. Gemiddeld kun je zo tot wel 45 minuten per week besparen. Dat is tijd die je met je vrienden of familie kunt doorbrengen.

Hoe kan Doodle mijn beschikbaarheid beheren?

Begin met het aanmaken van een Doodle-account en koppel je favoriete agendadienst. Je kunt het beste Boekingspagina's aanmaken om Doodle optimaal te gebruiken als een beschikbaarheidschecker .

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Ga naar je dashboard en klik rechtsboven op ‘Maak een Doodle aan’. Kies ‘Boekingspagina’ en vul de belangrijke gegevens in, zoals waar de pagina voor dient, een eventuele beschrijving en of videoconferenties mogelijk zijn.

In het volgende deel ga je de beschikbaarheidstracker onderdeel van de Boekingspagina. Standaard staat hier maandag tot en met vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur, maar je kunt dit naar eigen wens aanpassen. Hier vind je ook de energie-instellingen – een belangrijk onderdeel voor het gebruik van onze app om vergaderingen in te plannen .

Een van de leukste functies is de optie ‘maximaal aantal vergaderingen per dag’. Het werkt een beetje zoals een beschikbaarheidscalculator . Zodra je het totale aantal afspraken hebt bereikt dat je voor die dag wilt, kun je via je Boekingspagina geen nieuwe afspraken meer maken.

Controleer nog even of je de juiste agenda hebt gekoppeld, zodat de Boekingspagina je beschikbaarheidsset . Mensen kunnen alleen een afspraak maken op momenten dat je beschikbaar bent en het je uitkomt.

Met een Doodle Professional Met je account kun je zoveel Boekingspagina's aanmaken als je wilt. Dit is ideaal als je verschillende klanten wilt beheren en voor elk van hen een eigen beschikbaarheid wilt instellen.

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Je kunt ook de beschikbaarheid voor een groep bekijken

Hoewel de Boekingspagina ook voor groepen kan werken, is de Groepspoll de tool die je moet gebruiken als je snel veel mensen bij elkaar wilt brengen. Om maak een poll Log in op je Doodle-account en kies ‘Groepspoll’, vul de gegevens in, selecteer de tijden die jou uitkomen, en in een oogwenk vind je een tijdstip dat voor iedereen past. Doodle is echt een planningsprogramma dat maakt groepsbijeenkomsten makkelijk.

Wat het doel van het evenement ook is, dankzij herinneringen vergeet niemand wat er is georganiseerd. Je kunt onze gratis app voor het plannen van afspraken gratis of upgrade naar Doodle Professional voor geavanceerde functies zoals het verwijderen van advertenties, je eigen huisstijl of het beperken van het aantal reacties van deelnemers.

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Met Doodle is het makkelijk om je beschikbaar te maken

Het klinkt misschien als een cliché, maar met Doodle bespaar je echt tijd en haal je het maximale uit je productiviteit.

Of je een potentiële nieuwe medewerker nu zoveel mogelijk beschikbaarheid voor een interview Of je nu zoveel mogelijk tijd wilt vrijmaken of gewoon tijd wilt maken voor vrienden en familie, Doodle ruimt je agenda op.