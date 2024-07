Doodle : L'alternative à When2Meet

Tête à tête : Doodle vs. When2Meet

Interface utilisateur et facilité d'utilisation : Le tableau de bord de Doodle est intuitif et convivial, ce qui fait de la planification une expérience transparente. Bien que When2Meet soit convivial, il manque peut-être quelques fonctionnalités qui facilitent la planification d'événements.

Fonctionnalités avancées et personnalisation : Doodle brille dans cet aspect, en offrant une gamme d'outils qui répondent aux différents besoins de planification. De la Page de réservation, qui permet aux personnes d'indiquer leurs disponibilités et d'organiser des réunions à l'aide d'un simple lien, au 1:1 pour les réunions en tête-à-tête. Doodle offre également de nombreuses options de personnalisation. When2Meet, bien qu'efficace pour les sondages de disponibilité de base, n'offre pas de fonctionnalités avancées.

Fonctionnalités collaboratives pour la planification de groupe : Doodle permet aux participants de voir les réponses des autres (si l'organisateur le souhaite) afin de faciliter la prise de décision en collaboration. When2Meet, bien qu'adapté à la recherche rapide d'une heure, n'offre pas la possibilité d'associer une vidéoconférence ou de partager un ordre du jour - ce que vous pouvez faire avec Doodle.

Accès mobile et intégration des applications : L'application mobile de Doodle vous permet de planifier et de gérer vos rendez-vous en déplacement, où que vous soyez. Grâce à l'intégration transparente des applications, elle se synchronise sans effort avec vos outils de productivité préférés, améliorant ainsi vos capacités de planification. When2Meet propose un site web adapté aux mobiles, mais ne dispose pas d'une application dédiée pour un meilleur accès mobile.

Essayer Doodle Créez votre compte gratuit - aucune carte de crédit n'est requise

Pourquoi Doodle est le meilleur choix

Doodle s'impose comme la solution de planification ultime pour les chefs d'entreprise, les indépendants et les entrepreneurs en raison de plusieurs facteurs clés :

Fonctionnalité complète : Les fonctionnalités avancées et les options de personnalisation de Doodle répondent à un large éventail d'exigences en matière de planification, garantissant une expérience transparente et adaptée aux besoins individuels. Qu'il s'agisse de freelances réservant des réunions instantanément avec Booking Page, de recruteurs organisant des entretiens ou d'entrepreneurs équilibrant les réunions avec d'autres tâches importantes, Doodle vous couvre.

Collaboration améliorée : Les fonctions collaboratives de Doodle permettent aux groupes de prendre ensemble des décisions éclairées, favorisant ainsi un travail d'équipe efficace et une communication rationalisée. Avec Hosts, les équipes peuvent planifier des réunions de clients ou réserver des événements au nom d'autres personnes, facilitant ainsi des discussions rapides et faciles sur les projets.

Des réunions virtuelles en toute simplicité : Doodle s'intègre de manière transparente aux outils de vidéoconférence les plus courants tels que Zoom, Google Meet, Microsoft Teams et Webex. Cela vous permet de transformer sans effort n'importe quel événement en une réunion en ligne en cliquant simplement sur un bouton.

Une expérience utilisateur intuitive : L'interface conviviale et la navigation simple de Doodle font de la planification une tâche sans stress, ce qui permet d'économiser un temps et des efforts précieux. En moyenne, Doodle permet de gagner jusqu'à 45 minutes par semaine par rapport à une planification manuelle, ce qui représente une semaine de travail complète en un an.

En comparant Doodle et When2Meet, il est évident que Doodle surpasse When2Meet en tant qu'outil de planification ultime pour les chefs d'entreprise, les indépendants et les entrepreneurs.

Ses fonctionnalités complètes, ses fonctions de collaboration améliorées, son accès mobile et son expérience utilisateur intuitive le distinguent de la concurrence. Alors rationalisez votre processus de planification et prenez le contrôle de votre temps avec Doodle - le choix préféré des professionnels du monde entier.

Plus de 70 % des travailleurs affirment avoir perdu un temps précieux lorsqu'il s'agit de planifier des réunions. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, il est essentiel d'utiliser les bons outils pour gagner du temps et optimiser l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Aujourd'hui, nous allons découvrir Doodle, une alternative à When2Meet qui peut automatiser votre calendrier et faciliter la planification d'événements de toute taille. C'est parti.

Essayer Doodle Créez votre compte gratuit - aucune carte de crédit n'est requise

Qu'est-ce que When2Meet ?

When2Meet est un outil de planification bien connu conçu pour trouver des disponibilités communes au sein d'un groupe.

Son interface simple permet aux utilisateurs de créer des sondages sur les événements, de les partager avec les participants et de recueillir des réponses. When2Meet rationalise le processus en affichant des plages horaires codées par couleur en fonction de la disponibilité des participants.

Présentation de Doodle

Doodle a acquis une immense popularité en tant que solution de planification complète qui va au-delà des sondages disponibilité de base.

Il offre des fonctionnalités avancées qui facilitent l'automatisation de votre calendrier et vous permettent de récupérer votre journée.

Avec Doodle Group Polls, vous pouvez proposer plusieurs dates de réunion, les envoyer à vos invités et, en quelques minutes, vous trouverez un moment idéal pour vous rencontrer.

Booking Page automatise vos disponibilités en vous permettant de définir quand vous êtes disponible. Ensuite, lorsque quelqu'un demande à vous rencontrer, il vous suffit d'envoyer un lien et les heures auxquelles vous êtes libre s'affichent. Vous gardez le contrôle de ce que les gens peuvent réserver et les liens vers votre calendrier vous permettent de ne jamais être doublement réservé.

1:1 permet de rencontrer facilement une autre personne - idéal pour les entretiens et les évaluations d'employés. Comme pour le sondage de groupe, envoyez les heures de disponibilité à votre invité et lorsqu'il choisit une heure, elle apparaît sur vos deux calendriers. C'est simple.

Doodle s'intègre également aux calendriers les plus courants, tels que Google Calendar, permet des rappels automatiques et vous permet de personnaliser vos invitations avec votre propre logo et vos propres couleurs.

Doodle offre une approche holistique de la planification, garantissant une efficacité maximale à tous les niveaux.