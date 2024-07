Doodle: Die When2Meet-Alternative

Kopf-an-Kopf: Doodle vs. When2Meet

Benutzeroberfläche und Benutzerfreundlichkeit: Das Dashboard von Doodle ist intuitiv und benutzerfreundlich und macht die Terminplanung zu einem reibungslosen Erlebnis. When2Meet ist zwar benutzerfreundlich, lässt aber möglicherweise einige Funktionen vermissen, die die Planung von Veranstaltungen vereinfachen.

Erweiterte Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten: Doodle glänzt in diesem Punkt und bietet eine Reihe von Tools, die auf die verschiedenen Planungsbedürfnisse abgestimmt sind. Von der Buchungsseite, auf der Personen ihre Verfügbarkeit angeben und mit einem einfachen Link Termine vereinbaren können, bis hin zu 1:1-Terminen für persönliche Treffen. Doodle bietet auch umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten. When2Meet ist zwar für einfache Verfügbarkeitsabfragen geeignet, bietet aber keine erweiterten Funktionen.

Kollaborative Funktionen für die Gruppenplanung: Doodle ermöglicht es den Teilnehmern, die Antworten der anderen Teilnehmer zu sehen (wenn der Organisator dies wünscht), um die Entscheidungsfindung in der Gruppe zu erleichtern. When2Meet ist zwar geeignet, um schnell einen Termin zu finden, aber es fehlt die Möglichkeit, Videokonferenzen zu verknüpfen oder eine Agenda zu teilen - etwas, was Sie mit Doodle tun können.

Mobiler Zugang und App-Integration: Mit der mobilen App von Doodle können Sie auch unterwegs Termine planen und verwalten, unabhängig von Ihrem Standort. Dank der nahtlosen App-Integration lässt sich Doodle mühelos mit Ihren bevorzugten Produktivitäts-Tools synchronisieren und verbessert so Ihre Planungsmöglichkeiten. When2Meet bietet zwar eine mobilfähige Website, aber keine spezielle App für einen verbesserten mobilen Zugriff.

Doodle ausprobieren Richten Sie Ihr kostenloses Konto ein - keine Kreditkarte erforderlich

Warum Doodle die erste Wahl ist

Doodle ist die ultimative Terminplanungslösung für Führungskräfte, Freiberufler und Unternehmer aufgrund mehrerer Schlüsselfaktoren:

Umfassende Funktionalität: Die fortschrittlichen Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten von Doodle decken ein breites Spektrum an Terminplanungsanforderungen ab und gewährleisten eine nahtlose, auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Erfahrung. Ob Freiberufler, die mit Booking Page sofort Meetings buchen, Personalverantwortliche, die Vorstellungsgespräche organisieren oder Unternehmer, die Meetings mit anderen wichtigen Aufgaben unter einen Hut bringen wollen - Doodle hat alles, was Sie brauchen.

Verbesserte Zusammenarbeit: Doodle's kollaborative Funktionen ermöglichen es Gruppen, gemeinsam fundierte Entscheidungen zu treffen, und fördern so eine effektive Teamarbeit und eine optimierte Kommunikation. Mit Hosts können Teams Kundentreffen planen oder Veranstaltungen im Namen anderer buchen, was schnelle und einfache Projektbesprechungen ermöglicht.

Virtuelle Meetings leicht gemacht: Doodle integriert sich nahtlos in beliebte Videokonferenz-Tools wie Zoom, Google Meet, Microsoft Teams und Webex. So können Sie jeden Anlass mit einem Klick in ein Online-Meeting verwandeln.

Intuitive Benutzerführung: Die benutzerfreundliche Oberfläche von Doodle und die einfache Navigation machen die Terminplanung zu einer stressfreien Aufgabe und sparen wertvolle Zeit und Mühe. Im Durchschnitt können Sie mit Doodle bis zu 45 Minuten pro Woche gegenüber der manuellen Planung einsparen, was einer vollen Arbeitswoche im Jahr entspricht.

Der Vergleich zwischen Doodle und When2Meet zeigt, dass Doodle das ultimative Planungstool für Führungskräfte, Freiberufler und Unternehmer ist und When2Meet übertrifft.

Die umfassende Funktionalität, die erweiterten Funktionen für die Zusammenarbeit, der mobile Zugriff und die intuitive Benutzerführung heben Doodle von der Konkurrenz ab. Rationalisieren Sie also Ihren Terminplanungsprozess und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Zeit mit Doodle - die bevorzugte Wahl von Fachleuten weltweit.

Mehr als 70 Prozent der Arbeitnehmer geben an, dass sie bei der Planung von Besprechungen wertvolle Zeit verloren haben. Deshalb ist es heute wichtiger denn je, die richtigen Tools zu nutzen, um Zeit zu sparen und die Work-Life-Balance zu optimieren.

Heute sehen wir uns Doodle an, eine When2Meet-Alternative, die Ihren Kalender automatisiert und die Planung von Veranstaltungen jeder Größe erleichtert. Los geht's.

Was ist When2Meet?

When2Meet ist ein bekanntes Terminplanungs-Tool, das dazu dient, gemeinsame Verfügbarkeiten innerhalb einer Gruppe zu finden.

Die einfache Benutzeroberfläche ermöglicht es den Nutzern, Umfragen für Veranstaltungen zu erstellen, sie mit den Teilnehmern zu teilen und Antworten zu sammeln. When2Meet rationalisiert den Prozess durch die Anzeige von farblich gekennzeichneten Zeitfenstern, die auf der Verfügbarkeit der Teilnehmer basieren.

Doodle stellt sich vor

Doodle erfreut sich großer Beliebtheit als umfassende Terminplanungslösung, die über einfache Verfügbarkeitsabfragen hinausgeht.

Es bietet fortschrittliche Funktionen, die es einfach machen, Ihren Kalender zu automatisieren und Ihren Tag neu zu gestalten.

Mit Doodle Group Polls können Sie mehrere Besprechungstermine vorschlagen, diese an Ihre Gäste senden und innerhalb weniger Minuten einen perfekten Termin für ein Treffen finden.

Booking Page automatisiert Ihre Verfügbarkeit, indem Sie festlegen können, wann Sie verfügbar sind. Wenn dann jemand nach einem Treffen fragt, senden Sie einfach einen Link, und die Zeiten, zu denen Sie frei sind, werden angezeigt. Sie behalten die Kontrolle darüber, was andere buchen können, und verlinken auf Ihren Kalender, damit Sie nie doppelt gebucht werden.

1:1 macht es einfach, sich mit einer anderen Person zu treffen - ideal für Vorstellungsgespräche und Mitarbeitergespräche. Wie bei der Gruppenumfrage senden Sie die Zeiten, zu denen Sie frei sind, an Ihre Eingeladenen, und wenn diese eine Zeit auswählen, erscheint sie in Ihren beiden Kalendern. Einfach.

Doodle lässt sich auch in gängige Kalender wie Google Calendar integrieren, ermöglicht automatische Erinnerungen und erlaubt es Ihnen, Ihre Einladungen mit Ihrem eigenen Logo und Farben zu versehen.

Doodle bietet einen ganzheitlichen Ansatz für die Terminplanung und sorgt für maximale Effizienz in jeder Hinsicht.