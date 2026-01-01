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सीधा मुकाबला: Doodle बनाम व्हेन2मीट

उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस और उपयोग में आसानी: Doodle का डैशबोर्ड सहज और उपयोगकर्ता-अनुकूल है, जिससे शेड्यूलिंग एक निर्बाध अनुभव बन जाती है। जबकि When2Meet उपयोगकर्ता-अनुकूल है, इसमें इवेंट शेड्यूलिंग को आसान बनाने वाली कुछ सुविधाएँ नहीं हो सकतीं।

उन्नत सुविधाएँ और अनुकूलन: इस पहलू में Doodle चमकता है, विभिन्न अनुसूचीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपकरणों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। से बुकिंग पेज , जो लोगों को अपनी उपलब्धता निर्धारित करने और एक सरल लिंक के माध्यम से 1:1 (एक-से-एक) बैठकों का आयोजन करने की सुविधा देता है। Doodle व्यापक अनुकूलन विकल्प भी प्रदान करता है। When2Meet, हालांकि बुनियादी उपलब्धता मतदान के लिए प्रभावी है, उन्नत सुविधाओं के मामले में कम पड़ता है।

समूह अनुसूचनीकरण के लिए सहयोगात्मक सुविधाएँ: Doodle प्रतिभागियों को (यदि आयोजक चाहें तो) एक-दूसरे की प्रतिक्रियाएँ देखने की सुविधा देता है, जिससे सहयोगात्मक निर्णय-निर्माण में सहायता मिलती है। When2Meet, हालांकि जल्दी समय खोजने के लिए उपयुक्त है, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक करने या साझा एजेंडा रखने की क्षमता नहीं है – जो आप Doodle के साथ कर सकते हैं।

मोबाइल एक्सेस और ऐप एकीकरण: Doodle और When2Meet दोनों में से कोई भी वर्तमान में समर्पित मोबाइल ऐप प्रदान नहीं करता है, लेकिन दोनों चलते-फिरते शेड्यूलिंग के लिए मोबाइल-अनुकूल वेबसाइटें प्रदान करते हैं। Doodle का मोबाइल वेब अनुभव उपयोग में आसानी के लिए अनुकूलित है और यह Google Calendar, Microsoft Outlook, और Zoom जैसे उपकरणों के साथ एकीकृत होता है, जो इसे उन पेशेवरों के लिए एक मजबूत विकल्प बनाता है जिन्हें लचीलेपन और कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है।

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Doodle क्यों शीर्ष पसंद है

Doodle कई प्रमुख कारकों के कारण व्यवसायिक नेताओं, फ्रीलांसरों और उद्यमियों के लिए अंतिम शेड्यूलिंग समाधान के रूप में उभरता है:

व्यापक कार्यक्षमता: Doodle की उन्नत सुविधाएँ और अनुकूलन विकल्प विभिन्न प्रकार की शेड्यूलिंग आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जिससे व्यक्तिगत जरूरतों के अनुरूप एक सहज अनुभव सुनिश्चित होता है। चाहे वह फ्रीलांसर जो Booking Page के माध्यम से तुरंत मीटिंग बुक कर रहे हों, भर्तीकर्ता जो इंटरव्यू आयोजित कर रहे हों या उद्यमी जो अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के साथ मीटिंग्स का संतुलन बना रहे हों, Doodle आपकी सभी जरूरतों का ख्याल रखता है।

सुधारित सहयोग: Doodle की सहयोगात्मक सुविधाएँ समूहों को मिलकर सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाती हैं, जिससे प्रभावी टीमवर्क और सुव्यवस्थित संचार को बढ़ावा मिलता है। होस्ट्स के साथ, टीमें ग्राहक बैठकों की योजना बना सकती हैं या दूसरों की ओर से कार्यक्रम बुक कर सकती हैं, जिससे परियोजना चर्चाएँ त्वरित और आसान हो जाती हैं।

वर्चुअल मीटिंग्स आसान: Doodle ज़ूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और वेबएक्स जैसे लोकप्रिय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स के साथ सहजता से एकीकृत हो जाता है। यह आपको सिर्फ एक बटन के क्लिक से किसी भी इवेंट को आसानी से एक ऑनलाइन मीटिंग में बदलने की सुविधा देता है।

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सहज उपयोगकर्ता अनुभव: Doodle का उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस और सरल नेविगेशन शेड्यूलिंग को तनावमुक्त कार्य बनाते हैं, जिससे बहुमूल्य समय और प्रयास की बचत होती है। औसतन, मैन्युअल योजना की तुलना में Doodle प्रति सप्ताह 45 मिनट तक बचा सकता है, जो एक वर्ष में पूरे एक कार्य सप्ताह के बराबर होता है।

Doodle और When2Meet की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यवसायिक नेताओं, फ्रीलांसरों और उद्यमियों के लिए अंतिम शेड्यूलिंग टूल के रूप में Doodle, When2Meet से बेहतर है।

इसकी व्यापक कार्यक्षमता, उन्नत सहयोग सुविधाएँ, मोबाइल पहुँच और सहज उपयोगकर्ता अनुभव इसे प्रतिस्पर्धियों से अलग बनाते हैं। तो Doodle के साथ अपनी शेड्यूलिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करें और अपने समय पर नियंत्रण पाएं – यह विश्वभर के पेशेवरों की पसंदीदा पसंद है।

70 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी दावा करते हैं कि जब बात आती है तो उन्होंने बहुमूल्य समय खो दिया है। बैठकों का समय तय करना यही कारण है कि अब पहले से कहीं अधिक, समय बचाने और अपने काम/जीवन संतुलन को अनुकूलित करने के लिए सही उपकरणों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है।

आज हम When2Meet का एक विकल्प Doodle देखेंगे, जो आपके कैलेंडर को स्वचालित कर सकता है और किसी भी आकार के कार्यक्रमों को शेड्यूल करना आसान बनाता है। चलिए शुरू करते हैं।

When2Meet क्या है?

When2Meet एक प्रसिद्ध शेड्यूलिंग टूल है जिसे समूह के बीच साझा उपलब्धता खोजने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इसका सरल इंटरफ़ेस उपयोगकर्ताओं को इवेंट पोल बनाने, उन्हें प्रतिभागियों के साथ साझा करने और प्रतिक्रियाएँ एकत्र करने की अनुमति देता है। When2Meet प्रतिभागियों की उपलब्धता के आधार पर रंग-कोडित समय स्लॉट दिखाकर इस प्रक्रिया को सुगम बनाता है।

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Doodle का परिचय

Doodle ने एक व्यापक अनुसूचण समाधान के रूप में अपार लोकप्रियता हासिल की है जो बुनियादी से परे है। उपलब्धता मतदान

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यह उन्नत सुविधाएँ प्रदान करता है जो आपके कैलेंडर को स्वचालित बनाना और आपका दिन वापस पाना आसान बनाती हैं।

Doodle Group Polls के साथ, आप कई बैठक तिथियाँ प्रस्तावित कर सकते हैं, उन्हें अपने मेहमानों को भेज सकते हैं और कुछ ही मिनटों में मिलने के लिए एक उपयुक्त समय पा सकते हैं।

बुकिंग पेज आपकी उपलब्धता को स्वचालित करता है, जिससे आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि आप कब उपलब्ध हैं। फिर, जब कोई मिलने का अनुरोध करता है, तो आप बस एक लिंक भेजते हैं और आपकी खाली समय की तारीखें दिख जाती हैं। आप यह नियंत्रित करते हैं कि लोग क्या बुक कर सकते हैं और आपके कैलेंडर के लिंक, ताकि आप कभी भी दो बार बुक न हों।

1:1 एक अन्य व्यक्ति से मिलना आसान बनाता है – साक्षात्कार और कर्मचारी समीक्षाओं के लिए एकदम सही। ग्रुप पोल की तरह, आप अपने निमंत्रित को अपनी उपलब्ध समय भेजते हैं, और जब वे कोई समय चुनते हैं तो वह दोनों कैलेंडरों में दिख जाता है। सरल।

Doodle लोकप्रिय कैलेंडरों के साथ भी एकीकृत होता है, जैसे गूगल कैलेंडर , स्वचालित अनुस्मारक सक्षम करता है और आपको अपने स्वयं के लोगो और रंगों के साथ अपने निमंत्रणों को ब्रांड करने की अनुमति देता है।

यह अनुसूचीकरण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे प्रत्येक पहलू में अधिकतम दक्षता सुनिश्चित होती है।