Doodle: Alternativet till When2Meet

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Jämförelse: Doodle mot When2Meet

Användargränssnitt och användarvänlighet: Doodles kontrollpanel är intuitiv och användarvänlig, vilket gör schemaläggningen till en smidig upplevelse. When2Meet är visserligen användarvänligt, men det saknar kanske några funktioner som underlättar schemaläggningen av evenemang.

Avancerade funktioner och anpassningsmöjligheter: Doodle utmärker sig på detta område och erbjuder en rad verktyg som tillgodoser olika behov när det gäller schemaläggning. Från Booking Page , som gör det möjligt för användare att ange sin tillgänglighet och boka möten med hjälp av en enkel länk, till 1:1 för enskilda möten. Doodle erbjuder dessutom omfattande anpassningsmöjligheter. When2Meet är visserligen effektivt för enkla tillgänglighetsundersökningar, men saknar avancerade funktioner.

Samarbetsfunktioner för gruppplanering: Med Doodle kan deltagarna se varandras svar (om arrangören tillåter det) för att underlätta gemensamt beslutsfattande. When2Meet är visserligen lämpligt för att snabbt hitta en tid, men saknar möjligheten att koppla till videokonferenser eller dela en dagordning – något som går att göra med Doodle.

Mobil åtkomst och appintegration: Varken Doodle eller When2Meet erbjuder för närvarande någon särskild mobilapp, men båda har mobilanpassade webbplatser som gör det möjligt att boka möten när man är på språng. Doodles mobilwebbupplevelse är optimerad för enkel användning och integreras med verktyg som Google Kalender, Microsoft Outlook och Zoom, vilket gör den till ett bra alternativ för yrkesverksamma som behöver flexibilitet och smidig integration.

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Varför Doodle är det bästa valet

Doodle framstår som den ultimata lösningen för schemaläggning för företagsledare, frilansare och entreprenörer tack vare flera viktiga faktorer:

Omfattande funktionalitet: Doodles avancerade funktioner och anpassningsmöjligheter tillgodoser ett brett spektrum av schemaläggningsbehov och garanterar en smidig upplevelse som är skräddarsydd efter individuella behov. Oavsett om det handlar om frilansare som bokar möten direkt via Booking Page, rekryterare som organiserar intervjuer eller företagare som försöker balansera möten med andra viktiga uppgifter, så har Doodle lösningen för dig.

Förbättrat samarbete: Doodles samarbetsfunktioner gör det möjligt för grupper att gemensamt fatta välgrundade beslut, vilket främjar effektivt lagarbete och smidig kommunikation. Med funktionen ”Värdar” kan team planera kundmöten eller boka evenemang å andras vägnar, vilket underlättar snabba och smidiga projektdiskussioner.

Enkla virtuella möten: Doodle integreras smidigt med populära verktyg för videokonferenser som Zoom, Google Meet, Microsoft Teams och Webex. På så sätt kan du enkelt förvandla vilket evenemang som helst till ett onlinemöte med bara ett klick.

Intuitiv användarupplevelse: Doodles användarvänliga gränssnitt och enkla navigering gör schemaläggningen till en stressfri uppgift, vilket sparar värdefull tid och arbete. I genomsnitt kan Doodle spara upp till 45 minuter per vecka jämfört med manuell planering, vilket motsvarar en hel arbetsvecka på ett år.

När man jämför Doodle och When2Meet framgår det tydligt att Doodle överträffar When2Meet som det ultimata schemaläggningsverktyget för företagsledare, frilansare och entreprenörer.

Dess omfattande funktionalitet, förbättrade samarbetsfunktioner, mobil åtkomst och intuitiva användarupplevelse gör att den sticker ut från konkurrenterna. Effektivisera därför din schemaläggning och ta kontroll över din tid med Doodle – det självklara valet för yrkesverksamma världen över.

Mer än 70 procent av arbetstagarna uppger att de har förlorat värdefull tid när det gäller planera möten . Det är därför det nu mer än någonsin är avgörande att använda rätt verktyg för att spara tid och optimera balansen mellan arbete och fritid.

Idag ska vi ta en titt på Doodle, ett alternativ till When2Meet som kan automatisera din kalender och göra det enkelt att boka in evenemang av alla storlekar. Då kör vi.

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Vad är When2Meet?

When2Meet är ett välkänt verktyg för tidsbokning som är utformat för att hitta gemensamma tillgängliga tider inom en grupp.

Tack vare det enkla gränssnittet kan användarna skapa omröstningar för evenemang, dela dem med deltagarna och samla in svar. When2Meet förenklar processen genom att visa färgkodade tidsluckor utifrån deltagarnas tillgänglighet.

Vi presenterar Doodle

Doodle har blivit oerhört populärt som en heltäckande lösning för schemaläggning som går utöver det grundläggande tillgänglighet opinionsundersökningar.

Den erbjuder avancerade funktioner som gör det enkelt att automatisera din kalender och få tillbaka kontrollen över din dag.

Med Doodle Group Poll kan du föreslå flera mötesdatum, skicka förslagen till dina gäster och inom några minuter hitta en perfekt tidpunkt för mötet.

Booking Page automatiserar din tillgänglighet genom att låta dig ange när du är ledig. När någon sedan ber om ett möte skickar du helt enkelt en länk, och då visas de tider du är ledig. Du har själv full kontroll över vad andra kan boka och länkarna till din kalender, så att du aldrig blir dubbelbokad.

1:1 gör det enkelt att träffas med en annan person – perfekt för intervjuer och medarbetarsamtal. Precis som med Group Poll skickar du de tider du är ledig till den du bjuder in, och när den personen väljer en tid visas den i båda era kalendrar. Enkelt.

Doodle kan även integreras med populära kalendrar, till exempel Google Kalender , aktiverar automatiska påminnelser och ger dig möjlighet att anpassa dina inbjudningar med din egen logotyp och dina egna färger.

Det erbjuder ett helhetsperspektiv på schemaläggningen och säkerställer maximal effektivitet i alla avseenden.