Metoda Ivy Lee: Šest úkolů k produktivitě
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Zůstat produktivní může být těžké, když je toho tolik na práci. Mnozí z nás začínají den s těmi nejlepšími úmysly, ale nakonec se ztratí v úkolech s nízkou prioritou nebo v rozptýleních.
Dobrou zprávou je, že produktivita nemusí být složitá. Jedním z nejjednodušších způsobů, jak zůstat soustředěný, je Ivy Leeova metoda – stoletá technika, kterou dodnes používají špičkoví profesionálové.
Co je to metoda Ivy Lee?
Ivy Lee byl konzultantem v oblasti produktivity, kterého na počátku 20. století najal průmyslník Charles Schwab. Leeův přístup byl tak účinný, že mu Schwab za jeho rady zaplatil částku, která by dnes odpovídala 400 000 dolarů.
Metoda Ivy Lee je jednoduchá:
Na konci dne si sepiš šest nejdůležitějších úkolů, které musíš nebo chceš splnit následující den.
Seřaď je podle důležitosti.
Další den začni s prvním úkolem a pracuj na něm, dokud nebude hotový. Pak přejdi k dalšímu.
Na konci každého dne přesuň všechny nedokončené úkoly do seznamu na další den a postup opakuj.
To je vše – žádné složité systémy, žádné aplikace, jen jednoduchý způsob, jak se soustředit na to podstatné.
Proč metoda Ivy Lee funguje?
Tato metoda eliminuje únavu z rozhodování tím, že ti poskytne jasný plán ještě před začátkem dne. Podporuje hluboké soustředění tím, že upřednostňuje jeden úkol po druhém, místo aby se člověk snažil zvládat více věcí najednou.
Omezení na šest úkolů nutí k realistickému plánování, snižuje pocit přetížení a zvyšuje produktivitu. A co je nejlepší, odškrtávání úkolů s vysokou prioritou vytváří dynamiku, díky které zůstaneš motivovaný po celý den.
Co se stane, když se něco přihodí?
Síla Ivy Leeovy metody spočívá v její jednoduchosti, ale žádný pracovní den není nikdy zcela předvídatelný. Po sepsání šesti úkolů je tvým cílem splnit je postupně, jeden po druhém. Pokud však vyvstane naléhavý problém, je v pořádku přehodnotit své priority.
Pokud je úkol důležitější než ten aktuální, může mít přednost, jinak by měl být naplánován na později. Nedokončené úkoly lze přesunout na další den, čímž se zajistí, že priority zůstanou jasné, aniž by to narušilo vaši produktivitu. Díky této flexibilitě zůstává systém strukturovaný, ale zároveň se dokáže přizpůsobit reálným požadavkům.
Naplánuj si s Doodle jakoukoli schůzku
Doodle ti pomůže zvládnout více práce tím, že eliminuje úkoly spojené s plánováním a minimalizuje neustálou komunikaci. Tvé úkoly s nejvyšší prioritou budou na tvém seznamu Ivy Lee, zatímco rezervační stránka ti zajistí soustředěné pracovní sezení.
Využij skupinové ankety k efektivnímu plánování schůzek a synchronizuj je s kalendářem Google Calendar nebo Outlook, aby se tvé důležité úkoly nepřekrývaly s jinými závazky.
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021