Pracuješ v přímém kontaktu s klienty? Frustruje tě, že se ti nedaří najít čas na rozhovor se všemi, s kým bys potřeboval mluvit? Víme, jak velký problém to může být, a proto je tu Doodle, aby ti pomohl.
V našem příručce pro práci s klienty se snažíme popsat výzvy, kterým čelíš, a způsoby, jak je překonat.
Hlavní výzvy při plánování
„Spokojený zákazník je nejlepší obchodní strategie ze všech.“ – Michael LeBoeuf, autor bestsellerů a profesor managementu.
Pojem „v kontaktu s klienty“ popisuje širokou škálu profesionálů a odvětví. Patří sem manažery náboru a získávání talentů, finanční poradce, prodejce technologií a řešení, realitní makléře, konzultanty a manažery péče o klienty.
Všechny tyto role čelí velmi podobným problémům, pokud jde o schůzky.
Nekonečné e-mailové přepisy. Většina firem se při domlouvání schůzek stále spoléhá na časově náročné a neautomatizované metody, jako je náhodné telefonování nebo, ještě hůře, nekonečná hra na e-mailový ping-pong. Tento manuální přístup k plánování je nejen pomalý, ale neustálé přepínání mezi úkoly, jako je kontrola rozvrhů a odesílání e-mailů o dostupnosti při současném hledání nových obchodních příležitostí, může snížit produktivitu zaměstnanců až o neuvěřitelných 80 procent.
Setkávání s lidmi napříč časovými pásmy. Zatímco nadnárodní společnosti jsou již zvyklé na výzvy spojené s prací napříč několika zeměmi, kontinenty a časovými pásmy, stává se to stále častěji výzvou, které musí čelit i malé a střední podniky v důsledku trendů, jako je nárůst počtu zaměstnanců pracujících na dálku a rozmach gig ekonomiky.
Jak oslovit ty správné lidi ve správný čas. Třetina profesionálů se domnívá, že jejich společnost je negativně ovlivněna tím, že na schůzkách chybí relevantní lidé. Pokud nejsou v místnosti přítomni všichni klíčoví účastníci a osoby s rozhodovací pravomocí, může to zpomalit důležité projekty, což má dopad na zkušenosti vašich klientů a na vaši schopnost vytvářet pro ně hodnotu.
Příliš mnoho špatných schůzek. Americký ekonom Thomas Sowell kdysi poznamenal: „Lidé, kteří mají rádi schůzky, by neměli mít na starosti nic.“
Podle naší zprávě o stavu schůzekasi 70 procent zaneprázdněných profesionálů v USA, Velké Británii a Německu věří, že špatné schůzky je stojí drahocenný čas. Pro 89 procent respondentů je příčinou tohoto problému špatná organizace. Příliš mnoho schůzek postrádá konkrétní program, zatímco většina podkladů k prostudování se obvykle přečte během prvních 30 minut samotné schůzky.
Jak pomáhá automatizace procesu
Používání plánovače, jako je Doodle, k automatizaci organizace schůzek přináší řadu výhod.
Kdo dřív přijde, ten dřív mele. Před deseti lety studie zveřejněná v časopise Harvard Business Review zdůraznila význam pravidla jedné hodiny v prodeji. Pokud obchodník kontaktuje potenciálního zákazníka do jedné hodiny od prvního kontaktu, je 60krát větší pravděpodobnost, že z této příležitosti získá zákazníka, než kdyby s následným kontaktem čekal celých 24 hodin. Za uplynulých deset let se z pravidla jedné hodiny stalo pravidlo pěti minut. Pokud kontaktujete nového potenciálního zákazníka do pěti minut, je 100krát větší pravděpodobnost, že se s ním spojíte, a 21krát větší pravděpodobnost, že ho úspěšně kvalifikujete, než kdybyste to nechali jen na 30 minut.
Až neuvěřitelných 78 procent zákazníků nakupuje u společnosti, která jako první reaguje na jejich zájem.
Buduj lepší vztahy. Udržet stávajícího klienta je pětkrát levnější než získat nového, proto se vždy soustřeď na péči o stávající klienty. Hlavní důvody, proč klienti ukončují spolupráci se svou současnou agenturou, firmou nebo dodavatelem, se téměř vždy týkají vztahu: cítí se zanedbáváni, chybí důvěra, pociťují lhostejnost vůči vaší společnosti nebo službě, nebo necítí pozitivní lidský kontakt. Pokud existuje jeden způsob, jak klientům dát pocítit, že nejsou vůbec ceněni, je to znemožnit jim najít vhodný termín pro schůzky s vámi a vaším týmem.
Využití automatizovaného procesu sjednávání schůzek umožňuje vytvářet vlastní kalendáře, díky kterým můžeš sdílet svou dostupnost s klienty a umožnit jim naplánovat si schůzku, kdykoli to potřebují. Díky tomu se budou cítit výjimečně a tvůj tým se zbaví zátěže spojené s plánováním schůzek.
Jak ti mohou pomoci funkce Doodle
Rezervační stránka
Naše rezervační stránka je v podstatě jedinečný personalizovaný kalendář s termíny schůzek předem vyplněnými podle tvých předem stanovených pravidel. Doodle pro tebe vytvoří jedinečnou URL adresu, kterou můžeš sdílet. Kdokoli s tímto odkazem si může rezervovat termín ve tvém rozvrhu, aniž by to vyžadovalo jakékoli úsilí z tvé strany, což z něj dělá revoluční nástroj pro profesionály pracující s klienty, kteří mají velký počet schůzek.
Doodle 1:1s
Skvělý nástroj pro náboráře. Vytvoř si schůzku 1:1 s výběrem možných termínů a pošli ji svému hostovi e-mailem nebo přes konkrétní URL. Doodle se integruje s tvým kalendářem a schůzky se synchronizují automaticky, takže vždy sdílíš svou dostupnost v reálném čase. Jakmile si hosté vyberou termín, ten se zablokuje ve vašem rozvrhu a již nebude nabízen jako možnost ostatním pozvaným, aby se předešlo kolizím.
Skupiny Doodle
Doodle Groups je jednou z nejčastěji používaných funkcí, protože eliminuje nekonečné výměny e-mailů. Skvěle se hodí, když chceš organizovat například prezentace pro klienty, čtvrtletní podrobné rozbory, brainstormingové sezení nebo setkání oddělení. To, co dříve vyžadovalo 30 e-mailů a 30 dní, nyní zvládneš za pár minut.
Navíc to také skoncuje s těmi problémy s časovými pásmy. Doodle automaticky rozpozná místní časová pásma hostů a zobrazí možnosti v jejich místním čase, což je obzvláště užitečné pro společnosti s více pobočkami nebo zaměstnanci pracujícími na dálku.
Ještě více informací o tom, co pro tebe Doodle může udělat, najdeš v úplné zprávě přiložené k této stránce.
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