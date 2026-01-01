क्या आप ग्राहक-सामना करने वाली भूमिका में हैं? क्या आप उन सभी लोगों से बात करने के लिए समय निकालने में परेशान होते हैं जिनसे आपको बात करनी होती है? हम जानते हैं कि यह कितनी बड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए Doodle आपकी मदद के लिए यहाँ है।

हमारी क्लाइंट फेसिंग प्लेबुक में, हमारा उद्देश्य आपके सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करना और उन्हें पार करने के तरीके बताना है।

प्रमुख अनुसूचीकरण चुनौतियाँ

एक संतुष्ट ग्राहक ही सबसे अच्छी व्यावसायिक रणनीति है। - माइकल लेब्यूफ़, बेस्ट-सेलिंग लेखक और प्रबंधन प्रोफेसर।

"क्लाइंट-फेसिंग" शब्द पेशेवरों और क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला का वर्णन करता है। इसमें शामिल हैं भर्ती और प्रतिभा अधिग्रहण प्रबंधक, वित्तीय सलाहकार, प्रौद्योगिकी और समाधान बिक्री, रियल्टर्स, परामर्शदाता और खाता प्रबंधकबिंदु

इन सभी भूमिकाओं को बैठकों के मामले में बहुत समान समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

कभी न खत्म होने वाला ईमेल का आदान-प्रदान. अधिकांश कंपनियाँ अभी भी बैठकों को तय करने के लिए समय-साध्य और गैर-स्वचालित तरीकों पर निर्भर करती हैं, जैसे कि फोन पर बेतरतीब कॉल करना या, इससे भी बुरा, ईमेल पिंग-पोंग का अनंत खेल। यह मैनुअल शेड्यूलिंग दृष्टिकोण न केवल धीमा है, बल्कि नए व्यावसायिक अवसरों पर शोध करते समय उपलब्धता के बारे में ईमेल भेजने और शेड्यूल की जाँच करने जैसे कार्यों के बीच लगातार स्विच करने से कर्मचारियों की उत्पादकता में पूरे 80 प्रतिशत की कमी आ सकती है।

समय क्षेत्रों के पार लोगों से मिलना. जहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ पहले से ही कई देशों, महाद्वीपों और समय क्षेत्रों में काम करने से होने वाले व्यवधानों की आदी हैं, वहीं दूरस्थ कार्यबल और गिग अर्थव्यवस्था जैसे रुझानों के कारण यह चुनौती अब छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों को भी सामना करनी पड़ रही है।

सही समय पर सही लोगों को पाना. एक तिहाई पेशेवरों का मानना है कि संबंधित लोगों की बैठकों में अनुपस्थिति से उनकी कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सभी प्रमुख हितधारकों और निर्णयकर्ताओं का एक साथ मौजूद न होना महत्वपूर्ण परियोजनाओं को धीमा कर सकता है, जिससे आपके ग्राहक अनुभव और आपके ग्राहकों के लिए मूल्य सृजन करने की आपकी क्षमता प्रभावित होती है।

बहुत सारी खराब बैठकें. अमेरिकी अर्थशास्त्री थॉमस सोवेल ने एक बार टिप्पणी की थी, "जो लोग बैठकों का आनंद लेते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए।"

हमारे अनुसार बैठकों की स्थिति रिपोर्ट, अमेरिका, यूके और जर्मनी में व्यस्त पेशेवरों में से लगभग 70 प्रतिशत का मानना है कि खराब बैठकें उनका कीमती समय बर्बाद करती हैं। 89 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार, इस समस्या का कारण खराब आयोजन है। बहुत सी बैठकों में ठोस एजेंडा का अभाव होता है, जबकि अधिकांश पूर्व-पठन सामग्री वास्तविक बैठक के पहले 30 मिनटों में ही पढ़ ली जाती है।

प्रक्रिया को स्वचालित करने से कैसे मदद मिलती है

Doodle जैसे शेड्यूलर का उपयोग करके आप अपनी बैठकों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को स्वचालित करने के कई लाभ हैं।

जो जल्दी उठता है, उसे कीड़ा मिल जाता है। . एक दशक पहले, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में प्रकाशित एक अध्ययन ने एक घंटे के बिक्री नियम के महत्व को रेखांकित किया था। जब कोई सेल्समैन अपने पहले संपर्क के एक घंटे के भीतर किसी संभावित ग्राहक से संपर्क करता है, तो उसके अवसर को ग्राहक में बदलने की संभावना, 24 घंटे तक इंतजार करने की तुलना में 60 गुना अधिक होती है। एक दशक में, एक घंटे का नियम अब पाँच मिनट का नियम बन गया है। यदि आप पाँच मिनट के भीतर किसी नए लीड से संपर्क करते हैं, तो उनके तक पहुँचने की संभावना 100 गुना अधिक होती है और उन्हें सफलतापूर्वक क्वालिफाई करने की संभावना 21 गुना अधिक होती है, बनिस्बत इसके कि आप केवल 30 मिनट इंतजार करें।

एक अविश्वसनीय 78 प्रतिशत ग्राहक उस कंपनी से खरीदारी करते हैं जो पहले उनकी रुचि का जवाब देती है।

बेहतर संबंध बनाएँबिंदु एक मौजूदा ग्राहक को बनाए रखना नए ग्राहक को आकर्षित करने की तुलना में पाँच गुना सस्ता होता है, इसलिए हमेशा मौजूदा ग्राहकों को पोषित करने पर ध्यान केंद्रित करें। ग्राहकों द्वारा अपनी वर्तमान एजेंसी, फर्म या आपूर्तिकर्ता से संबंध तोड़ने के मुख्य कारण लगभग हमेशा संबंधों तक ही सीमित होते हैं: उन्हें उपेक्षित महसूस होता है, विश्वास की कमी होती है, आपकी कंपनी या सेवा के प्रति उदासीनता होती है, या उन्हें सकारात्मक मानवीय जुड़ाव महसूस नहीं होता। यदि ग्राहकों को पूरी तरह से अवमूल्यित महसूस कराने का कोई एक तरीका है, तो वह है आपके और आपकी टीम के साथ बैठकों के लिए उनके लिए एक सुविधाजनक समय निकालना असंभव बना देना।

स्वचालित बैठक प्रक्रिया का उपयोग करके आप कस्टम कैलेंडर बना सकते हैं, जिससे आप अपनी उपलब्धता ग्राहकों के साथ साझा कर सकते हैं और उन्हें जब भी आवश्यकता हो समय निर्धारित करने की अनुमति दे सकते हैं। इससे उन्हें विशेष महसूस होता है और आपकी टीम पर समय-निर्धारण का बोझ समाप्त हो जाता है।

Doodle फीचर्स कैसे मदद कर सकते हैं

बुकिंग पेज

हमारा बुकिंग पेज यह मूलतः एक अनूठा व्यक्तिगत कैलेंडर है, जिसमें आपकी पूर्वनिर्धारित नियमों के अनुसार अपॉइंटमेंट स्लॉट पहले से ही भरे होते हैं। Doodle आपके लिए एक अनूठा URL बनाता है जिसे आप साझा कर सकते हैं। उस लिंक वाले कोई भी व्यक्ति बिना आपकी ओर से किसी प्रयास के आपके शेड्यूल में समय बुक कर सकता है, जो उच्च संख्या में क्लाइंट मीटिंग्स वाले क्लाइंट-फेसिंग पेशेवरों के लिए एक गेम-चेंजर है।

Doodle 1:1s

भर्तीकर्ताओं के लिए एक बेहतरीन टूल। संभावित बैठक समयों की एक श्रृंखला के साथ 1:1 बैठक बनाएँ और इसे ईमेल या एक विशिष्ट URL के माध्यम से अपने अतिथि को भेजें। Doodle आपके कैलेंडर के साथ एकीकृत हो जाता है और बैठकें स्वचालित रूप से सिंक हो जाती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आप हमेशा अपनी वास्तविक समय उपलब्धता साझा कर रहे हैं। जैसे ही अतिथि अपना स्लॉट चुनते हैं, वह आपके शेड्यूल में ब्लॉक हो जाता है और संघर्षों से बचने के लिए अन्य निमंत्रितों को विकल्प के रूप में नहीं दिखाया जाता।

Doodle समूह

Doodle समूह यह सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सुविधाओं में से एक है क्योंकि यह ईमेल के अंतहीन आदान-प्रदान को समाप्त कर देती है। यह तब अपना असली रूप दिखाती है जब आप क्लाइंट पिच, त्रैमासिक गहन समीक्षा सत्र, विचार-मंथन सत्र और विभागीय सभाओं जैसी चीज़ों को व्यवस्थित करना चाहते हैं। जो काम पहले 30 ईमेल और 30 दिन लेता था, अब वह मिनटों में पूरा किया जा सकता है।

इसके अलावा, यह टाइम-ज़ोन से होने वाली उन सिरदर्दों को भी समाप्त कर देता है। Doodle मेहमानों के स्थानीय टाइम-ज़ोन को स्वचालित रूप से पहचानता है और विकल्पों को उनके स्थानीय समय में दिखाता है, जो विशेष रूप से कई स्थानों वाली कंपनियों या दूरस्थ कर्मचारियों के लिए उपयोगी है।

आप इस पृष्ठ से संलग्न पूर्ण रिपोर्ट में यह और भी अधिक जान सकते हैं कि Doodle आपके लिए क्या कर सकता है।