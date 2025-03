Você está em uma função voltada para o cliente? Você se sente frustrado ao tentar encontrar tempo para falar com todas as pessoas de que precisa? Sabemos o quanto isso pode ser um problema, é por isso que Doodle está aqui para ajudar.

Em nosso Livro de Brincadeiras voltado para o Cliente, pretendemos expor os desafios que você enfrenta e como você pode vencê-los.

Os principais desafios de programação

"Um cliente satisfeito é a melhor estratégia comercial de todas " - Michael LeBoeuf, autor e professor de administração mais vendido.

O termo "voltado para o cliente" descreve uma vasta gama de profissionais e setores. Isto inclui gerentes de recrutamento e aquisição de talentos, consultores financeiros, vendas de tecnologia e soluções, corretores, consultores e gerentes de conta.

Todos esses papéis enfrentam problemas muito semelhantes quando se trata de reuniões.

A maioria das empresas ainda depende de métodos demorados e não automatizados de colocar reuniões nos livros, tais como ligações aleatórias por telefone ou, pior ainda, o eterno jogo de ping pong por e-mail. Esta abordagem manual de agendamento não só é lenta, como a constante mudança entre tarefas, como a verificação de horários e o envio de e-mails sobre disponibilidade enquanto se tenta pesquisar novas oportunidades de negócios, pode tornar os funcionários 80 por cento menos produtivos.

*Reunião de pessoas através de fusos horários** . *Embora as multinacionais já estejam acostumadas com a interrupção do trabalho em vários países, continentes e fusos horários, é cada vez mais um desafio que mesmo pequenas e médias empresas têm que enfrentar devido a tendências, tais como o aumento da força de trabalho remota e a economia gigante.

Um terço dos profissionais acredita que sua empresa é negativamente impactada pela ausência das pessoas relevantes nas reuniões. Não ter todos os principais interessados e tomadores de decisão na sala pode retardar projetos significativos, impactando sua experiência do cliente e sua capacidade de criar valor para seus clientes.

O economista americano Thomas Sowell comentou certa vez: "As pessoas que gostam de reuniões não devem ser responsáveis por nada".

De acordo com nosso State of Meetings Report, cerca de 70% dos profissionais ocupados nos EUA, Reino Unido e Alemanha acreditam que reuniões ruins lhes custam um tempo valioso. Para 89 por cento dos entrevistados, a causa da questão é a má organização. Muitas reuniões carecem de uma agenda concreta, enquanto a maioria das pré-lidas tendem a ser lidas durante os primeiros 30 minutos da reunião propriamente dita.

Como a automatização do processo ajuda

Há uma série de benefícios em utilizar um agendador como o Doodle para automatizar a forma como você organiza suas reuniões.

*O pássaro madrugador pega o verme** . *Há uma década, um estudo publicado na Harvard Business Review destacou a importância da regra de uma hora de venda. Quando um vendedor entra em contato com um potencial cliente em uma hora após seu primeiro contato, é 60 vezes mais provável que ele transforme a oportunidade em um cliente do que se ele esperasse 24 horas completas antes de fazer o acompanhamento. Na década desde que a regra de uma hora se tornou a regra dos cinco minutos. Se você contatar um novo contato dentro de cinco minutos, tem 100 vezes mais probabilidade de alcançá-lo e 21 vezes mais probabilidade de qualificá-lo com sucesso do que se você o deixar apenas 30 minutos.

Um incrível 78% dos clientes compram da empresa respondendo primeiro aos seus interesses.

*Build melhores relacionamentos**. *É cinco vezes mais barato reter um cliente atual do que atrair um novo, portanto, concentre-se em nutrir os clientes existentes o tempo todo. As principais razões pelas quais os clientes cortam laços com sua agência, empresa ou fornecedor atual quase sempre se resumem ao relacionamento: eles se sentem negligenciados, há uma falta de confiança, há um sentimento de apatia para com sua empresa ou serviço, ou eles não sentem uma conexão humana positiva. Se há uma maneira de fazer com que os clientes se sintam totalmente desvalorizados, é impossibilitá-los de encontrar um espaço conveniente para reuniões com você e sua equipe.

O uso de um processo de reunião automatizado permite a criação de calendários personalizados, onde você pode compartilhar sua disponibilidade com os clientes e permitir que eles programem o tempo quando precisarem. Isto os faz sentir-se especiais e elimina a carga de agendamento de sua equipe.

Como as características do Doodle podem ajudar

Página de reservas

Nossa Página de Reservas é essencialmente um calendário personalizado único, com vagas de agendamento pré-preenchidas de acordo com suas regras pré-determinadas. O Doodle cria uma URL única para você compartilhar. Qualquer pessoa com esse link pode reservar tempo em sua agenda sem qualquer esforço de sua parte, tornando-a uma mudança de jogo para profissionais voltados para o cliente com um alto volume de reuniões de clientes.

Doodle 1:1s

Uma grande ferramenta para os recrutadores. Crie uma reunião 1:1 com uma gama de possíveis horários de reunião e envie-a para seu convidado via e-mail ou uma URL específica. O Doodle se integra ao seu calendário e as reuniões se sincronizam automaticamente, garantindo que você esteja sempre compartilhando sua disponibilidade em tempo real. Conforme os convidados selecionam seu horário, ele fica bloqueado em sua agenda e não é mais oferecido como uma opção a outros convidados para evitar conflitos.

Grupos Doodle

Grupos Doodle é uma das características mais utilizadas porque elimina as intermináveis voltas e recuos de e-mails. Ele vem por si só quando você está procurando organizar coisas como lançamentos de clientes, mergulhos profundos trimestrais, sessões de brainstorming e reuniões de departamento. O que antes levava 30 e-mails e 30 dias, agora pode ser alcançado em minutos.

Além disso, também põe um fim a essas dores de cabeça de fuso horário. Doodle auto-identifica os fusos horários locais dos hóspedes e exibe opções em seu horário local, o que é especialmente útil para empresas com múltiplos locais ou funcionários remotos.

Você pode encontrar ainda mais sobre o que Doodle pode fazer por você no relatório completo anexo a esta página.