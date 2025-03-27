SMART cíle v praxi: jak stanovit a upřednostnit úkoly pro dosažení úspěchu
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Mnozí z nás si stanovují cíle, ale ne všichni je dotáhnou do konce. Není to proto, že by nám chyběla motivace nebo ambice. Častěji je to proto, že naše cíle jsou příliš vágní nebo jsme si na jejich splnění nevyhradili dostatek času.
Proto je užitečné mít rámec, jako jsou cíle SMART. Tím, že svým cílům dáš strukturu a spojíš je s promyšleným plánováním, proměníš dobré úmysly v soustavný pokrok.
V tomto příspěvku si vysvětlíme, co jsou cíle SMART, jak je uplatnit ve své práci a jak ti nástroje pro plánování, jako je Doodle, mohou pomoci držet se plánu.
Co jsou cíle SMART? (a proč fungují)
SMART je zkratka, která ti pomůže proměnit obecný nápad v realizovatelný plán. Každé písmeno představuje klíčovou vlastnost, kterou by tvůj cíl měl mít:
Konkrétní. Jasně definuje, čeho chceš dosáhnout.
Měřitelné. Můžeš sledovat průběh nebo výsledky.
Dosažitelné. Vzhledem k tvému času a zdrojům je to reálné.
Relevantní. Odpovídá to tvým širším prioritám.
Časově omezená. Je stanoven jasný termín.
Když cíl splňuje všech pět kritérií, je snazší podle něj jednat. Víš přesně, co je třeba udělat, do kdy a proč je to důležité.
Příklady cílů SMART pro práci
Vezměme si příklad z života kouče pro vedoucí pracovníky – někoho, kdo skloubí sezení s klienty, rozvoj nových obchodních příležitostí a průběžnou tvorbu obsahu.
Takto by v tomto kontextu mohly vypadat cíle SMART:
Sniž počet neúčasti o 30 % v příštím čtvrtletí zavedením automatických pozvánek a připomínek v kalendáři.
Rezervuj si pomocí odkazu pro plánování 10 schůzek s klienty týdně na příštích 4 týdny.
Do 15. května spusť novou nabídku workshopů o vedení, včetně plánování a koordinace registrací.
Každý z těchto kroků je konkrétní, měřitelný a časově ohraničený – a co je nejdůležitější, každý z nich vyžaduje vyhradit si čas a zajistit dostupnost. Právě v tom hraje plánování klíčovou roli.
Od cílů SMART k naplánovaným akcím – s Doodle
Jedna věc je stanovit si cíl. Druhá věc je si na něj udělat čas.
Ať už pracuješ sám nebo se domlouváš s ostatními, právě plánování promění plány v konkrétní pokrok. A právě tady přichází na řadu Doodle. Pomůže ti chránit tvůj čas, zachovat důslednost a omezit překážky, které často brání hladkému průběhu.
Například kouč pro vedoucí pracovníky může využít rezervační stránku, aby klienti mohli plánovat sezení na základě aktuální dostupnosti, nebo skupinovou anketu k koordinaci termínů pro týmové sezení.
Vše se synchronizuje s tvým kalendářem a díky integrovaným funkcím pro videohovory a platby máš méně administrativy – a více času soustředit se na výsledky.
Struktura + plánování = úspěch
Cíle SMART dávají tvé práci směr – ale ožijí teprve tehdy, když si na ně uděláš čas. Stanov si tedy ještě dnes jeden jasný, realizovatelný cíl. Potom otevři svůj kalendář, vyhraď si čas nebo sdílej svou dostupnost. Doodle ti to usnadní – a když tvůj rozvrh podporuje tvé priority, pokrok na sebe nenechá dlouho čekat.
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