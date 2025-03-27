SMART-doelen in de praktijk: hoe je taken vaststelt en prioriteert om succes te boeken

Veel van ons stellen doelen, maar niet iedereen haalt de finish. Dat komt niet doordat we geen motivatie of ambitie hebben. Meestal komt het doordat onze doelen te vaag zijn of omdat we geen tijd hebben vrijgemaakt om ze ook echt door te zetten.

Daarom helpt het om een raamwerk zoals SMART-doelen te gebruiken. Door je doelen structuur te geven en ze te combineren met een doordachte planning, zet je goede voornemens om in gestage vooruitgang.

In dit bericht leggen we uit wat SMART-doelen zijn, hoe je ze op je werk kunt toepassen en hoe planningstools zoals Doodle je kunnen helpen om op koers te blijven.

Wat zijn SMART-doelen? (en waarom ze werken)

SMART is een afkorting die je helpt om van een vaag idee een haalbaar plan te maken. Elke letter staat voor een belangrijke eigenschap die je doel moet hebben:

Specifiek. Het geeft duidelijk aan wat je wilt bereiken.

Meetbaar. Je kunt de voortgang of resultaten bijhouden.

Haalbaar. Dat is realistisch, gezien de tijd en middelen die je hebt.

Relevant. Het sluit aan bij je bredere prioriteiten.

Tijdgebonden. Er is een duidelijke deadline.

Als een doel aan alle vijf de punten voldoet, wordt het makkelijker om er iets mee te doen. Je weet precies wat er moet gebeuren, wanneer en waarom het belangrijk is.

Voorbeelden van SMART-doelen voor op het werk

Laten we eens een voorbeeld nemen uit het leven van een executive coach – iemand die een evenwicht moet vinden tussen sessies met klanten, het binnenhalen van nieuwe opdrachten en het regelmatig maken van content.

Zo zouden SMART-doelen er in die context uit kunnen zien:

Zorg ervoor dat het aantal no-shows het komende kwartaal met 30% daalt door automatische agenda-uitnodigingen en herinneringen in te voeren. Boek de komende 4 weken 10 klantsessies per week via een planningslink. Zorg ervoor dat er uiterlijk 15 mei een nieuw aanbod aan leiderschapsworkshops van de grond komt, inclusief de planning en het regelen van de inschrijvingen.

Ze zijn allemaal specifiek, meetbaar en tijdgebonden – en heel belangrijk: bij elk ervan moet je tijd vrijmaken en je beschikbaarheid goed regelen. Daar maakt planning echt het verschil.

Van SMART-doelen tot geplande acties – met Doodle

Een doel stellen is één ding. Er tijd voor vrijmaken is iets heel anders.

Of je nu in je eentje werkt of met anderen samenwerkt: door goed te plannen zet je je plannen om in concrete resultaten. Daar komt Doodle om de hoek kijken. Het helpt je om je tijd vrij te houden, consistent te blijven en de wrijving te verminderen die de uitvoering vaak in de weg staat.

Een executive coach kan bijvoorbeeld een Boekingspagina gebruiken om klanten sessies te laten inplannen op basis van realtime beschikbaarheid, of een Groepspoll om de beschikbaarheid voor een teamsessie af te stemmen.

Alles blijft synchroon lopen met je agenda, en dankzij de ingebouwde integraties voor videogesprekken en betalingen heb je minder administratief werk – en meer tijd om je op de resultaten te concentreren.

Structuur + planning = succes

SMART-doelen geven je werk richting – maar ze komen pas echt tot leven als je er tijd voor vrijmaakt. Stel dus vandaag nog één duidelijk, haalbaar doel vast. Open daarna je agenda, reserveer tijd of laat weten wanneer je beschikbaar bent. Doodle maakt dat makkelijk – en als je agenda aansluit bij je prioriteiten, volgt de vooruitgang vanzelf.