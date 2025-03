Les objectifs SMART en action : comment définir et hiérarchiser les tâches pour réussir

Nous sommes nombreux à nous fixer des objectifs, mais tous n'atteignent pas la ligne d'arrivée. Ce n'est pas par manque de motivation ou d'ambition. Le plus souvent, c'est parce que nos objectifs sont trop vagues ou que nous n'avons pas pris le temps de les suivre.

C'est pourquoi il est utile de disposer d'un cadre comme les objectifs SMART. En structurant vos objectifs et en les associant à un calendrier intentionnel, vous transformez vos bonnes intentions en progrès constants.

Dans cet article, nous verrons ce que sont les objectifs SMART, comment les appliquer à votre travail et comment des outils de planification comme Doodle peuvent vous aider à rester sur la bonne voie.

Qu'est-ce qu'un objectif SMART ? (et pourquoi ils fonctionnent)

SMART est un acronyme qui vous aide à transformer une idée générale en un plan réalisable. Chaque lettre représente une qualité essentielle que votre objectif doit avoir :

Spécifique. Il définit clairement ce que vous voulez atteindre.

Mesurable. Vous pouvez suivre les progrès ou les résultats.

Réalisable. Il est réaliste compte tenu du temps et des ressources dont vous disposez.

Pertinent. Il s'aligne sur vos priorités générales.

Limité dans le temps. Il est assorti d'une échéance claire.

Lorsqu'un objectif répond à ces cinq critères, il devient plus facile d'agir. Vous savez exactement ce qui doit être fait, dans quel délai et pourquoi c'est important.

Exemples d'objectifs SMART pour le travail

Prenons un exemple dans la vie d'un coach exécutif, quelqu'un qui concilie les séances avec ses clients, le développement de nouvelles affaires et la création de contenu en continu.

Voici à quoi pourraient ressembler des objectifs SMART dans ce contexte :

Réduire les absences de 30 % au cours du prochain trimestre en introduisant des invitations et des rappels automatisés dans le calendrier. Réserver 10 sessions clients par semaine pendant les 4 prochaines semaines en utilisant un lien de programmation. Lancer un nouvel atelier de leadership d'ici le 15 mai, y compris la coordination de la planification et de l'inscription.

Chacun de ces objectifs est spécifique, mesurable et limité dans le temps et, surtout, chacun d'entre eux implique de réserver du temps et de gérer les disponibilités. C'est là que la planification fait toute la différence.

Des objectifs SMART aux actions planifiées - avec Doodle

Se fixer un objectif est une chose. C'en est une autre de prendre le temps de le réaliser.

Que vous travailliez seul ou en coordination avec d'autres, la planification est ce qui transforme les plans en progrès. C'est là que Doodle entre en jeu. Il vous aide à protéger votre temps, à rester cohérent et à réduire les frictions qui font souvent dérailler l'exécution.

Par exemple, un coach exécutif peut utiliser une page de réservation pour permettre à ses clients de planifier des sessions en fonction de leur disponibilité en temps réel ou un sondage de groupe pour coordonner la disponibilité d'une session d'équipe.

Tout reste synchronisé avec votre calendrier, et grâce aux intégrations intégrées pour les appels vidéo et les paiements, il y a moins d'administration et plus de temps pour se concentrer sur les résultats.

Structure + planification = succès

Les objectifs SMART donnent une orientation à votre travail, mais ils ne prennent vie que lorsque vous leur consacrez du temps. Fixez-vous donc un objectif clair et réalisable dès aujourd'hui. Ensuite, ouvrez votre calendrier, bloquez du temps ou partagez vos disponibilités. Doodle facilite cette partie - et lorsque votre emploi du temps correspond à vos priorités, le progrès suit.