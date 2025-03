Objetivos SMART en acción: cómo establecer y priorizar tareas para alcanzar el éxito

Muchos nos fijamos metas, pero no todos llegamos a la meta. No es porque nos falte motivación o ambición. Más a menudo se debe a que nuestros objetivos son demasiado vagos o a que no hemos dedicado tiempo a su seguimiento.

Por eso ayuda tener un marco como los objetivos SMART. Al estructurar tus objetivos y combinarlos con una programación intencionada, conviertes las buenas intenciones en un progreso constante.

En este artículo, te explicaremos qué son los objetivos SMART, cómo aplicarlos a tu trabajo y cómo las herramientas de planificación como Doodle pueden ayudarte a mantener el rumbo.

¿Qué son los objetivos SMART? (y por qué funcionan)

SMART es un acrónimo que te ayuda a convertir una idea general en un plan alcanzable. Cada letra representa una cualidad clave que debe tener tu objetivo:

Específico. Define claramente lo que quieres conseguir.

Mensurable. Permite hacer un seguimiento del progreso o los resultados.

Alcanzable. Es realista teniendo en cuenta tu tiempo y recursos.

Pertinente. Se ajusta a sus prioridades generales.

Limitado en el tiempo. Tiene un plazo claro.

Cuando un objetivo cumple las cinco condiciones, es más fácil actuar en consecuencia. Sabes exactamente qué hay que hacer, cuándo y por qué es importante.

Ejemplos de objetivos SMART para el trabajo

Tomemos un ejemplo de la vida de un coach ejecutivo, alguien que equilibra las sesiones con clientes, el desarrollo de nuevos negocios y la creación continua de contenidos.

Así es como podrían ser los objetivos SMART en ese contexto:

Reducir las ausencias en un 30% durante el próximo trimestre introduciendo invitaciones y recordatorios automáticos en el calendario. Reservar 10 sesiones de clientes a la semana durante las próximas 4 semanas utilizando un enlace de programación. Lanzar una nueva oferta de talleres de liderazgo antes del 15 de mayo, incluida la planificación y la coordinación de las inscripciones.

Cada uno de estos objetivos es específico, cuantificable y tiene un plazo, y lo que es más importante, cada uno implica reservar tiempo y gestionar la disponibilidad. Ahí es donde la programación marca la diferencia.

De los objetivos SMART a la acción programada, con Doodle

Una cosa es fijarse un objetivo. Otra es dedicarle tiempo.

Tanto si trabajas solo como si lo haces en coordinación con otras personas, la planificación es lo que convierte los planes en progreso. Ahí es donde entra Doodle. Te ayuda a proteger tu tiempo, a ser coherente y a reducir las fricciones que a menudo descarrilan la ejecución.

Por ejemplo, un coach ejecutivo puede utilizar una página de reservas para que los clientes programen sesiones en función de su disponibilidad en tiempo real o una encuesta de grupo para coordinar la disponibilidad para una sesión de equipo.

Todo permanece sincronizado con el calendario y, gracias a las integraciones incorporadas para videollamadas y pagos, hay menos administración y más tiempo para centrarse en los resultados.

Estructura + programación = éxito

Los objetivos SMART orientan tu trabajo, pero sólo cobran vida cuando les dedicas tiempo. Por lo tanto, establece hoy un objetivo claro y factible. A continuación, abre tu calendario, bloquea el tiempo o comparte tu disponibilidad. Doodle te lo pone fácil, y cuando tu agenda se ajusta a tus prioridades, el progreso te sigue.