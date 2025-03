Obiettivi SMART in azione: come impostare e dare priorità ai compiti per il successo

Molti di noi si pongono degli obiettivi, ma non tutti raggiungono il traguardo. Non è perché manchiamo di motivazione o di ambizione. Più spesso, è perché i nostri obiettivi sono troppo vaghi o non hanno avuto il tempo di essere portati a termine.

Ecco perché avere un quadro di riferimento come gli obiettivi SMART aiuta. Dando una struttura ai vostri obiettivi e combinandoli con una programmazione intenzionale, trasformerete le buone intenzioni in progressi costanti.

In questo post spiegheremo cosa sono gli obiettivi SMART, come applicarli al vostro lavoro e come strumenti di pianificazione come Doodle possono aiutarvi a mantenere la rotta.

Cosa sono gli obiettivi SMART? (e perché funzionano)

SMART è un acronimo che aiuta a trasformare un'idea generale in un piano realizzabile. Ogni lettera rappresenta una qualità chiave che l'obiettivo deve avere:

Specifico. Definisce chiaramente ciò che si vuole ottenere.

Misurabile. È possibile monitorare i progressi o i risultati.

Raggiungibile. È realistico, considerando il tempo e le risorse a disposizione.

Rilevante. Si allinea alle vostre priorità più ampie.

Limitato nel tempo. C'è una scadenza chiara.

Quando un obiettivo soddisfa tutte e cinque le caselle, diventa più facile agire. Si sa esattamente cosa si deve fare, quando e perché è importante.

Esempi di obiettivi SMART per il lavoro

Prendiamo un esempio dalla vita di un executive coach, uno che riesce a conciliare le sessioni con i clienti, lo sviluppo di nuove attività e la creazione continua di contenuti.

Ecco come potrebbero apparire gli obiettivi SMART in questo contesto:

Ridurre i no-show del 30% nel prossimo trimestre introducendo inviti e promemoria automatici sul calendario. Prenotare 10 sessioni di clienti a settimana per le prossime 4 settimane utilizzando un link di programmazione. Lanciare una nuova offerta di workshop sulla leadership entro il 15 maggio, compresa la pianificazione e il coordinamento delle iscrizioni.

Ognuno di questi obiettivi è specifico, misurabile e limitato nel tempo e, soprattutto, implica l'accantonamento di tempo e la gestione della disponibilità. È qui che la programmazione fa la differenza.

Dagli obiettivi SMART alle azioni programmate con Doodle

Una cosa è fissare un obiettivo. Un'altra è trovare il tempo per realizzarlo.

Sia che si lavori da soli sia che ci si coordini con altri, la programmazione è ciò che trasforma i piani in progressi. È qui che entra in gioco Doodle. Vi aiuta a proteggere il vostro tempo, a essere coerenti e a ridurre l'attrito che spesso fa deragliare l'esecuzione.

Ad esempio, un executive coach può utilizzare una pagina di prenotazione per consentire ai clienti di programmare le sessioni in base alla disponibilità in tempo reale o un sondaggio di gruppo per coordinare la disponibilità per una sessione di gruppo.

Tutto rimane sincronizzato con il calendario e, grazie alle integrazioni integrate per le videochiamate e i pagamenti, c'è meno amministrazione e più tempo per concentrarsi sui risultati.

Struttura + programmazione = successo

Gli obiettivi SMART danno una direzione al vostro lavoro, ma prendono vita solo quando trovate il tempo per realizzarli. Quindi, fissate oggi stesso un obiettivo chiaro e perseguibile. Poi aprite il calendario, bloccate il tempo o condividete la vostra disponibilità. Doodle semplifica questa parte e quando il vostro programma supporta le vostre priorità, i progressi seguono.