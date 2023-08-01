Wat maakt Doodle zo bijzonder? De beste online planner?

De populairste planningstool ter wereld is makkelijk te begrijpen, biedt een geweldige gebruikerservaring en kan worden gekoppeld aan andere online tools om routinetaken te automatiseren en je workflow te optimaliseren.

Doodle is online maker van de poll heeft al deze functies, waardoor gebruikers een vergadering inplannen snel en makkelijk. Het sluit aan op tools die je dagelijks gebruikt, zoals digitale agenda’s en Zapier, om handmatige taken te automatiseren en zo tijd te besparen. Probeer Doodle eens uit om te zien hoeveel tijd je precies zou kunnen besparen.

Doodle’s gratis tool om enquêtes te maken Hiermee kun je snel en makkelijk vergaderingen inplannen. Maak een eigen poll aan en nodig je collega’s of vrienden uit om af te spreken wanneer jullie allemaal beschikbaar zijn. Doodle is gekoppeld aan Google, Outlook en Microsoft 365 om al je afspraken op één plek bij te houden en dubbele boekingen te voorkomen.

Ontdek hoe je je online planner kunt maken en indelen:

Maak een Doodle Kies datumopties Instellingen aanpassen Afronden en verzenden Agenda’s synchroniseren

Maak een Groepspoll

Maak een Doodle

Kies de ‘Maak een Doodle’ knop. Kies de titel en locatie van de vergadering en voeg eventuele belangrijke opmerkingen toe.

Maak een Groepspoll

Kies datumopties

Kies de tijden voor de vergadering in de week- of maandweergave van de online agenda. Agendaintegraties Zo kun je alle bestaande afspraken in Doodle bekijken, zodat je makkelijker een planning kunt maken. Zoek een tijdstip dat voor iedereen past dankzij de flexibele tijdvakken en stuur ze een uitnodiging.

Instellingen aanpassen

Met de gratis online planner van Doodle kun je het aantal stemmen van deelnemers beperken, enquêtes privé maken om de gegevens van deelnemers verborgen te houden en stemmers meerdere antwoordopties geven, zoals ‘Ja’, ‘Nee’ en ‘Indien nodig’. Doodle Professional Gebruikers krijgen toegang tot veel meer online planningsfuncties, zoals deadlines voor enquêtes en automatische herinneringen.

Maak een Groepspoll

Vul je enquête in

Vul je e-mailadres in en verstuur je uitnodigingen voor vergaderingen naar je klanten, collega’s of je team. Leun lekker achterover en laat iedereen stemmen op de verschillende opties voor de vergadering. Binnen enkele minuten (of seconden) heb je het tijdstip gevonden dat voor iedereen het beste uitkomt. We houden al je uitnodigingen voor vergaderingen op één plek bij.

Synchroniseer de online agenda van Doodle met die van jou

Doodle is ook een geweldige keuze voor gebruikers die al agendosoftware gebruiken om hun zakelijke of privéleven te organiseren. Dankzij de gratis ondersteuning voor populaire agendatoepassingen zoals Google Calendar, Office 365, Outlook en iCal sluit de online agenda van Doodle naadloos aan, wat zorgt voor meer productiviteit en meer duidelijkheid bij het organiseren van vergaderingen.

Ga vandaag nog aan de slag met Doodle!