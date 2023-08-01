De online agendaplanner van Doodle is de snelste en makkelijkste manier om vergaderingen en afspraken te plannen voor je medewerkers, teams en klanten. Je krijgt een compleet overzicht van wie er beschikbaar is voor welke vergadering of vergaderingen. Met Doodle plan je vergaderingen zelfs sneller en efficiënter dan ooit tevoren. Aan de slag gaan is eenvoudig dankzij het stapsgewijze proces van Doodle voor het maken van roosters. Je zult versteld staan van de resultaten en je hebt je vergaderingen binnen enkele minuten ingepland. Maak een poll helemaal gratis!

Zo ga je aan de slag met Doodle:

Hoe gebruik je een gratis roostermaker?

Hoe koppel je mijn agenda aan de roostermaker?

Hoe til je je planning naar een hoger niveau met Doodle Premium?

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Hoe gebruik je een gratis roostermaker?

Een van de vele voordelen van Doodle’s gratis tool om enquêtes te maken is de eenvoudige interface waarmee je deelnemers zelfstandig de data en tijden kunnen aangeven waarop ze beschikbaar zijn voor de vergadering. Begin je Doodle-enquête door bovenaan de pagina ‘Maak een Doodle aan’ te kiezen. Vul in de eerste stap de naam van de vergadering in die je wilt houden, de locatie van de vergadering en eventuele opmerkingen. In dit voorbeeld gebruiken we ‘Bestuursvergadering’. De locatie is ‘onze kantoren’ en we hebben een korte opmerking toegevoegd, namelijk dat iedereen de agenda van tevoren moet doornemen.

Vergaderingen inplannen voor een hele week of maand, of zelfs voor een heel team!

Klik op stap 2 om de tijdopties toe te voegen. Laten we voor de bestuursvergadering in februari zorgen dat we verschillende tijdopties toevoegen, zodat onze deelnemers zeker weten dat ze het beste tijdstip kunnen vinden. Als je vergaderingen voor een langere periode plant, kun je gewoon alle opties voor die vergaderingen of diensten opnemen. Je kunt de maandweergave kiezen om alle dagen van de maand te zien en vervolgens de tijden aan de rechterkant toevoegen. Als je de weekweergave kiest, kun je de tijdvakken direct aan de kalender toevoegen.

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In stap 3 kun je extra instellingen toevoegen, zoals ja, nee, indien nodig, beperkte opties of verborgen enquêtes (als je wilt dat je gasten anoniem blijven). Er zijn ook geweldige nieuwe functies om te ontdekken. Hier zie je ook verschillende Doodle Premium-opties, zoals deadlines voor enquêtes en verzoeken om aanvullende informatie.

Vul in de laatste stap je naam en e-mailadres in (zodat we je je persoonlijke beheerlink kunnen sturen) en daarna kun je het vergaderschema naar je deelnemers sturen. Het enige wat zij hoeven te doen, is je link openen en het tijdstip of de tijdstippen kiezen die in hun agenda passen. Binnen een paar minuten heb je het beste tijdstip voor iedereen gevonden. Zo simpel is het echt! Probeer het vandaag nog eens uit.

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Hoe koppel je mijn agenda aan de roostermaker?

Doodle is ook een geweldige keuze voor gebruikers die al agendasoftware gebruiken om hun zakelijke of privéleven te organiseren. Doodle ondersteunt allerlei populaire agenda-apps, zoals Google Calendar, Office 365 en Outlook.com. Je kunt je agenda heel makkelijk naadloos integreren voor meer productiviteit en meer overzicht bij het plannen van afspraken. Op de afbeelding hieronder zie je hoe je agenda eruitziet als hij is gekoppeld aan Doodle. Je ziet al je afspraken naast de door Doodle voorgestelde tijdopties. Je hoeft niet meer heen en weer te schakelen tussen apps. Kies gewoon ‘account’ in het menu bovenaan het scherm (als je bent ingelogd) en selecteer vervolgens ‘agenda’s’ aan de linkerkant van het scherm. Kies welke agenda of agenda’s je wilt toevoegen.

Hoe til je je planning naar een hoger niveau met Doodle Premium?

Naast de online agenda-planner biedt Doodle ook allerlei andere diensten en tools om je te helpen je leven te organiseren. Maak gebruik van onze Slack-bot, de Zapier-integratie en extra Doodle-functies met Doodle Premium. Meld je vandaag nog aan en geniet van eenvoudig plannen met Doodle.