Een overzicht van Doodle

Doodle is een veelzijdige app voor het plannen van afspraken, met allerlei functies om het maken van afspraken soepeler te laten verlopen. De belangrijkste functies zijn:

Boekingspagina: Doodle's Boekingspagina Hiermee kun je je beschikbaarheid instellen en die via een link versturen. Klanten kunnen dan op een moment dat het hen uitkomt een afspraak boeken, en die afspraak verschijnt dan in je agenda. Doordat er rekening wordt gehouden met je agenda, voorkom je dat je dubbele afspraken krijgt.

Groepspolls: Nog steeds een van de populairste manieren ter wereld om mensen bij elkaar te brengen. Met de groepspolls van Doodle kun je eenvoudig vergaderingen en evenementen coördineren door het moment te vinden dat voor iedereen het beste uitkomt. Stuur gewoon een aantal voorstellen voor datums en tijden, en binnen een paar minuten staat er iets in je agenda.

1:1-afspraken: Met de 1:1-functie van Doodle kun je moeiteloos één-op-één-afspraken maken met klanten of collega’s. Bepaal wanneer je beschikbaar bent, voeg die tijden toe aan je agenda en verstuur de uitnodiging. Zodra de uitgenodigde een tijdstip kiest dat hem of haar uitkomt, verschijnt de afspraak automatisch in jullie beider agenda’s.

Integraties: Doodle kan worden gekoppeld aan de populairste agenda’s, zoals Google Calendar , tools voor videoconferenties en Zapier – waarmee je Doodle makkelijk in je workflow kunt integreren.

Op ontdekkingstocht in Setmore

Setmore is nog een populaire planningstool die uitgebreide functies biedt om je zakelijke afspraken te beheren. Dit is wat Setmore te bieden heeft:

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Krachtige functies: Setmore biedt een breed scala aan functies, zoals online boeken, agendabeheer, automatische herinneringen en integratie met populaire platforms.

Gebruiksvriendelijke interface: Dankzij de intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface maakt Setmore het zowel voor ondernemers als klanten makkelijk om door de site te navigeren en afspraken in te plannen.

Integratiemogelijkheden: Setmore kan worden geïntegreerd met verschillende apps en platforms, waardoor je je planningsproces kunt stroomlijnen door het te koppelen aan je bestaande tools.

Belangrijkste vergelijkingspunten

We hebben dus twee tools, maar welke past het beste bij jou? Laten we Doodle en Setmore eens vergelijken op basis van belangrijke factoren, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken:

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Belangrijkste kenmerken: Zowel Doodle als Setmore bieden essentiële planningsfuncties, maar dankzij de gespecialiseerde functies van Doodle, zoals Groepspolls en 1-op-1-planning, heeft het een voorsprong voor bedrijven die samen moeten plannen.

Gebruiksgemak: Dankzij de gebruiksvriendelijke interface van Setmore kunnen ondernemers en klanten makkelijk afspraken inplannen en de tool zonder veel training onder de knie krijgen. Het eenvoudige en intuïtieve ontwerp van Doodle zorgt er echter voor dat iedereen, of je nu technisch onderlegd bent of niet, soepel afspraken kan maken.

Integratiemogelijkheden: Setmore biedt een breed scala aan integraties met populaire platforms zoals Google Calendar, WordPress en sociale media. Ook Doodle biedt veelgebruikte integratiemogelijkheden, waardoor je het makkelijker kunt synchroniseren met je bestaande tools en je workflow kunt stroomlijnen.

Klantenservice: Zowel Doodle als Setmore bieden betrouwbare klantenservice. Doodle biedt speciale ondersteuning via e-mail en live chat, terwijl Setmore een uitgebreid ondersteuningscentrum en hulp via live chat biedt.

Prijzen

Hoe verhouden de tools zich tot elkaar als het om de kosten gaat?

Zowel Doodle als Setmore bieden jaar- en maandabonnementen aan, dus afhankelijk van je situatie kun je beide tools gebruiken voor zo weinig of zo veel als je nodig hebt.

Setmore kost vanaf $5 per maand als je jaarlijks betaalt. Je kunt hun abonnementen ook maandelijks betalen, met prijzen vanaf $12 per maand.

Doodle kost daarentegen $6,95 per maand bij jaarlijkse betaling of $14,95 bij een maandelijks abonnement. Naast een gratis abonnement biedt Doodle een grotere verscheidenheid aan planningsopties – dus wat voor soort vergadering je ook moet regelen, Doodle heeft wat je zoekt.

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De beslissing nemen

Het kiezen van de juiste planningstool is cruciaal voor kleine bedrijven die hun afsprakenproces willen stroomlijnen. Of het nu gaat om het snel regelen van verkoopgesprekken of om je medewerkers in staat te stellen hun productiviteit te verhogen met wekelijkse vergaderingen .

Door Doodle en Setmore op basis van belangrijke factoren met elkaar te vergelijken, kun je een weloverwogen beslissing nemen die aansluit bij de behoeften van je bedrijf. Of je nu kiest voor de uitgebreide functies voor gezamenlijke planning van Doodle of voor de gebruiksvriendelijke interface van Setmore.

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Als je kijkt naar de functies, het gebruiksgemak, de integratiemogelijkheden, de klantenservice en de prijzen, is het duidelijk dat zowel Doodle als Setmore krachtige tools zijn om afspraken te plannen.

Voor kleine bedrijven die op zoek zijn naar naadloze samenwerking, gezamenlijke planning en gespecialiseerde planningsfuncties, is Doodle echter de beste keuze. Dus waarom zou je vandaag niet aan de slag gaan met je eigen gratis account? Je hebt er geen creditcard voor nodig.

Als je bij een klein of middelgroot bedrijf werkt, weten we hoe druk je het kunt hebben. Afspraken met klanten, rapporten, opdrachten… en dan hebben we het nog niet eens over de onverwachte dingen die tussendoor kunnen opduiken. Dat kan behoorlijk slopend zijn.

Dus, waar het kan, kun je het beste proberen om routinetaken te automatiseren en jezelf wat broodnodige ademruimte te gunnen. Daar komt een planningsapp komt erbij.

Een goede planning is cruciaal voor kleine bedrijven. Laten we eens kijken naar een voorbeeld uit onderzoek van Harvard Business Review . Daaruit blijkt dat bedrijven die binnen vijf minuten op een verkoopaanvraag reageren, bijna 100 keer meer kans hebben om contact te leggen en mogelijk een deal te sluiten.

Met zoveel verschillende afsprakenapps op de markt kan het best lastig zijn om de juiste te kiezen. Vandaag vergelijken we Doodle en Setmore, twee populaire afsprakenapps, en helpen we je een weloverwogen keuze te maken op basis van de belangrijkste functies, gebruiksgemak, integratiemogelijkheden, klantenservice en unieke troeven. Laten we beginnen.