Wat is een wekelijkse vergadering?

Wekelijkse vergaderingen zijn eigenlijk precies wat de naam al zegt: een kans om mensen bij elkaar te brengen om nieuwe strategieën te bespreken, prestaties te evalueren en dringende problemen op te lossen. Ze zijn ook heel geschikt om op een meer technisch niveau vooruit te plannen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het vaststellen van kwartaaldoelen.

Het is belangrijk dat teams goed met elkaar communiceren, en dat kan in het gedrang komen als de leiding en het management de boodschap niet goed doorgeven. Zonder regelmatige vergaderingen kan het team afdwalen van de doelen en doelstellingen van het bedrijf.

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Dit geldt nog meer als teams op afstand werken.

Door wekelijkse online vergaderingen kan je team even bij elkaar informeren en voorkomen dat kleine problemen uitgroeien tot grotere problemen.

Wekelijkse vergaderingen zijn ook super om het aantal dagelijkse e-mails terug te dringen. Als je team constant wordt overspoeld met berichten, kunnen belangrijke zaken ondergesneeuwd raken. Een korte wekelijkse bijpraatsessie zorgt ervoor dat dit niet gebeurt. Je kunt hier ook het moreel een boost geven door prestaties – zowel kleine als grote – in de schijnwerpers te zetten.

Als je een wekelijkse vergadering plant, moet je van tevoren bepalen hoe lang die duurt, zodat je kunt zien welke punten besproken moeten worden. Zo kun je je makkelijker aan het plan houden en de agendapunten bespreken.

De duur van de vergaderingen kan variëren, afhankelijk van je behoeften. Als je de vergadering echter langer wilt laten duren, zorg er dan voor dat je pauzes inbouwt. Een uur of langer achter elkaar doorwerken kan voor sommige mensen mentaal erg zwaar zijn.

Je moet de agenda van tevoren sturen of een vaste agenda hanteren, want zo kun je meteen ter zake komen. Tijdens elke wekelijkse vergadering zijn er veel onderwerpen om te bespreken, zoals nieuwe initiatieven, voortgang, wekelijkse KPI’s of statistieken, knelpunten of alles wat directe actie vereist. Je kunt tijdens de wekelijkse vergaderingen ook om feedback vragen, zodat de deelnemers zich gewaardeerd voelen en je de vergadering kunt verbeteren.

Het kan even duren voordat je gewend bent aan wekelijkse vergaderingen, maar na elke vergadering zul je vooruitgang boeken.

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Hoe plan je je wekelijkse vergadering in?

Ook al weet je dat je het elke week moet doen, dat maakt het nog niet makkelijker om een moment te vinden om je team bij elkaar te krijgen. Dit is waar Doodle kan helpen.

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Groepspoll Zo kun je makkelijk een wekelijkse vergadering in je agenda zetten – of dat nu regelmatig is of eenmalig. Kies gewoon de momenten waarop je beschikbaar bent en stuur die door naar de mensen die je erbij wilt hebben. Zij laten je weten wat voor hen uitkomt en zo vind je een geschikt moment om af te spreken.

A Doodle Professional Met Teams Plan krijgt je team weer grip op zijn dag dankzij geautomatiseerde planning. Je kunt je eigen huisstijl toevoegen aan hun vergaderuitnodigingen, advertenties verwijderen en bepalen welke videoconferentietool ze gebruiken. Bovendien kun je met de Admin Console zo vaak als je wilt rapporten opvragen om te zien hoeveel vergaderingen je team houdt.

Je kunt via Doodle ook automatisch videoconferenties toevoegen, dus als je team op afstand werkt, is het net zo makkelijk om te vergaderen als wanneer je een bijeenkomst op kantoor plant.