Doodle vs. Setmore: Welches ist das richtige Planungstool für Ihr kleines Unternehmen?

Ein Überblick über Doodle

Doodle ist eine vielseitige Terminplanungs-App, die verschiedene Funktionen bietet, um Ihren Terminvereinbarungsprozess zu rationalisieren. Die wichtigsten Funktionen sind:

Booking Page: Die Buchungsseite von Doodle ermöglicht es Ihnen, Ihre Verfügbarkeit einzustellen und mit einem Link zu versenden. Die Kunden können dann Termine buchen, wenn sie es wünschen, und das Treffen erscheint in Ihrem Kalender. Dadurch, dass Ihr Zeitplan berücksichtigt wird, sind Sie nie doppelt gebucht.

Gruppenumfragen: Die Gruppenumfragen von Doodle sind nach wie vor eine der beliebtesten Methoden, um Menschen zusammenzubringen. Mit ihnen können Sie auf einfache Weise Meetings und Veranstaltungen koordinieren, indem Sie den besten Zeitpunkt für alle Beteiligten finden. Senden Sie einfach eine Auswahl von Daten und Zeiten und in wenigen Minuten haben Sie einen Termin in Ihrem Kalender.

1:1s: Doodle's 1:1s ermöglicht die nahtlose Buchung von Einzelterminen mit Kunden oder Kollegen. Entscheiden Sie, wann Sie bereit sind, sich zu treffen, fügen Sie diese Zeiten zu Ihrem Kalender hinzu und senden Sie ihn ab. Sobald der Eingeladene einen passenden Termin auswählt, wird das Treffen automatisch in Ihren beiden Kalendern angezeigt.

Integrationen: Doodle lässt sich mit den gängigsten Kalendern wie Google Calendar, Videokonferenz-Tools und Zapier verbinden - so können Sie Doodle ganz einfach in Ihren Arbeitsablauf integrieren.

Exploring Setmore

Setmore ist ein weiteres beliebtes Terminplanungstool, das umfassende Funktionen für die Verwaltung Ihrer Geschäftstermine bietet. Hier sehen Sie, was Setmore zu bieten hat:

Robuste Funktionen: Setmore bietet eine breite Palette von Funktionen wie Online-Buchung, Kalenderverwaltung, automatische Erinnerungen und Integration mit gängigen Plattformen.

Benutzerfreundliche Schnittstelle: Mit einer intuitiven und benutzerfreundlichen Schnittstelle macht es Setmore sowohl für Geschäftsinhaber als auch für Kunden einfach, zu navigieren und Termine zu planen.

Integrationsmöglichkeiten: Setmore lässt sich in verschiedene Anwendungen und Plattformen integrieren, so dass Sie Ihren Terminplanungsprozess rationalisieren können, indem Sie es mit Ihren bestehenden Tools verbinden.

Wichtige Vergleichsfaktoren

Wir haben also zwei Tools, aber welches ist das richtige für Sie? Vergleichen wir Doodle und Setmore anhand wichtiger Faktoren, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können:

Hauptmerkmale: Sowohl Doodle als auch Setmore bieten grundlegende Planungsfunktionen, aber Doodle ist mit seinen speziellen Funktionen wie Gruppenumfragen und 1:1-Planung für Unternehmen, die eine gemeinschaftliche Planung benötigen, im Vorteil.

Benutzerfreundlichkeit: Die benutzerfreundliche Oberfläche von Setmore macht es Geschäftsinhabern und Kunden leicht, Termine zu planen und zu verstehen, wie das Tool ohne viel Training zu verwenden ist. Doodles einfaches und intuitives Design gewährleistet jedoch eine nahtlose Planungserfahrung für alle Benutzer, ob sie technisch versiert sind oder nicht.

Integrationsmöglichkeiten: Setmore bietet eine breite Palette von Integrationen mit beliebten Plattformen wie Google Calendar, WordPress und Social Media-Plattformen. Doodle bietet ebenfalls beliebte Integrationsoptionen, die die Synchronisierung mit Ihren bestehenden Tools erleichtern und Ihren Workflow optimieren.

Kundenbetreuung: Sowohl Doodle als auch Setmore bieten einen zuverlässigen Kundensupport. Doodle bietet dedizierten Support per E-Mail und Live-Chat, während Setmore ein umfassendes Support-Center und Live-Chat-Hilfe bietet.

Preisgestaltung

Wie sieht es mit den Kosten der beiden Tools aus?

Sowohl Doodle als auch Setmore bieten Jahres- und Monatstarife an, so dass Sie je nach Ihren Bedürfnissen das eine oder das andere Tool für so viel oder so wenig wie möglich nutzen können.

Setmore beginnt bei $5 pro Monat, wenn Sie jährlich bezahlen. Sie können auch für ihre Pläne monatlich mit Preisen ab $ 12 pro Monat bezahlen.

Doodle hingegen kostet $6,95 pro Monat bei jährlicher Bezahlung oder $14,95 bei monatlicher Bezahlung. Doodle bietet nicht nur einen kostenlosen Plan, sondern auch eine größere Auswahl an Planungsoptionen - egal, welche Art von Meeting Sie organisieren müssen, Doodle hat alles, was Sie brauchen.

Doodle ausprobieren Richten Sie Ihr kostenloses Konto ein - keine Kreditkarte erforderlich

Die Entscheidung treffen

Die Wahl des richtigen Terminplanungs-Tools ist für kleine Unternehmen, die ihren Terminvereinbarungsprozess rationalisieren wollen, von entscheidender Bedeutung. Ob es darum geht, Verkaufsgespräche schnell zu arrangieren oder die Produktivität Ihrer Mitarbeiter durch wöchentliche Besprechungen zu steigern.

Durch den Vergleich von Doodle und Setmore auf der Grundlage kritischer Faktoren können Sie eine fundierte Entscheidung treffen, die auf Ihre geschäftlichen Bedürfnisse abgestimmt ist. Ganz gleich, ob Sie sich für Doodle mit seinen zahlreichen Funktionen zur gemeinsamen Planung von Meetings oder für die benutzerfreundliche Oberfläche von Setmore entscheiden.

In Anbetracht der Funktionen, der Benutzerfreundlichkeit, der Integrationsmöglichkeiten, des Kundensupports und der Preise ist es klar, dass sowohl Doodle als auch Setmore leistungsstarke Planungstools sind.

Für kleine Unternehmen, die eine nahtlose Zusammenarbeit, eine gemeinsame Planung und spezielle Planungsfunktionen suchen, ist Doodle jedoch die bessere Wahl. Starten Sie also noch heute mit Ihrem eigenen kostenlosen Konto - ohne Kreditkarte.

Wenn Sie in einem kleinen oder mittelgroßen Unternehmen arbeiten, wissen wir, welche Anforderungen Sie an Ihre Zeit stellen können. Treffen mit Kunden, Berichte, Aufträge - und das, bevor wir über die unerwarteten Dinge sprechen, die auftauchen können. Das kann anstrengend sein.

Daher ist es am besten, wenn Sie versuchen, unbedeutende Aufgaben zu automatisieren und sich eine dringend benötigte Atempause zu gönnen, wo immer Sie können. Hier kommt eine Planungs-App ins Spiel.

Eine effektive Terminplanung ist für kleine Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Nehmen wir ein Beispiel aus einer Studie der Harvard Business Review. Sie zeigt, dass Unternehmen, die innerhalb von fünf Minuten auf eine Verkaufsanfrage reagieren, eine fast 100-mal höhere Wahrscheinlichkeit haben, eine Verbindung herzustellen und möglicherweise ein Geschäft abzuschließen.

Bei der Vielzahl der verfügbaren Terminplanungs-Apps kann es schwierig sein, die richtige auszuwählen. Heute vergleichen wir Doodle und Setmore, zwei beliebte Terminplanungs-Tools, und helfen Ihnen, eine fundierte Entscheidung auf der Grundlage der wichtigsten Funktionen, der Benutzerfreundlichkeit, der Integrationsmöglichkeiten, des Kundensupports und der Alleinstellungsmerkmale zu treffen. Los geht's.