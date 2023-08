Doodle vs Setmore : Quel est le bon outil de planification pour votre petite entreprise ?

Un aperçu de Doodle

Doodle est une application de planification polyvalente offrant diverses fonctionnalités pour rationaliser votre processus de prise de rendez-vous. Ses principales fonctionnalités sont les suivantes :

Page de réservation : La de Doodle Page de réservation vous permet de définir vos disponibilités et de les envoyer avec un lien. Les clients peuvent alors prendre rendez-vous à leur convenance et la réunion apparaîtra sur votre calendrier. En tenant compte de votre emploi du temps, vous ne serez jamais doublement occupé.

Sondages de groupe : Les sondages de groupe de Doodle, qui restent l'un des moyens les plus populaires pour réunir des personnes, vous permettent de coordonner facilement des réunions et des événements en trouvant l'heure qui convient le mieux à tout le monde. Il vous suffit d'envoyer une sélection de dates et d'heures et en quelques minutes vous aurez quelque chose dans votre agenda.

1:1s : Le service 1:1s de Doodle permet de prendre des rendez-vous individuels avec des clients ou des collègues. Décidez quand vous voulez vous rencontrer, ajoutez ces heures à votre calendrier et envoyez-les. Une fois que votre invité aura choisi ce qui lui convient, la réunion apparaîtra automatiquement sur vos deux calendriers.

Intégrations : Doodle se connecte aux calendriers les plus populaires, tels que Google Calendar, aux outils de vidéoconférence et à Zapier - ce qui facilite l'ajout de Doodle à votre flux de travail.

Explorer Setmore

Setmore est un autre outil de planification populaire qui offre des fonctionnalités complètes pour gérer vos rendez-vous professionnels. Voici ce que Setmore apporte à la table :

Des fonctionnalités robustes : Setmore offre un large éventail de fonctionnalités telles que la réservation en ligne, la gestion du calendrier, les rappels automatisés et l'intégration avec des plateformes populaires.

Interface conviviale : Grâce à son interface intuitive et conviviale, Setmore facilite la navigation et la prise de rendez-vous, tant pour les chefs d'entreprise que pour les clients.

Possibilités d'intégration : Setmore s'intègre à diverses applications et plateformes, ce qui vous permet de rationaliser votre processus de prise de rendez-vous en le connectant à vos outils existants.

Facteurs clés de comparaison

Nous avons donc deux outils, mais lequel vous convient le mieux ? Comparons Doodle et Setmore sur la base de facteurs importants pour vous aider à prendre une décision éclairée :

Caractéristiques principales : Doodle et Setmore offrent tous deux des fonctions de planification essentielles, mais les fonctions spécialisées de Doodle, telles que les sondages de groupe et la planification 1:1, lui confèrent un avantage pour les entreprises qui ont besoin d'une planification collaborative.

Facilité d'utilisation : L'interface conviviale de Setmore permet aux chefs d'entreprise et aux clients de planifier facilement des rendez-vous et de comprendre comment utiliser l'outil sans avoir besoin de beaucoup de formation. Cependant, le design simple et intuitif de Doodle garantit une expérience de planification transparente pour tous les utilisateurs, qu'ils soient doués ou non pour la technologie.

Possibilités d'intégration : Setmore offre un large éventail d'intégrations avec des plateformes populaires telles que Google Calendar, WordPress et les plateformes de médias sociaux. Doodle offre également des options d'intégration populaires, ce qui facilite la synchronisation avec vos outils existants et rationalise votre flux de travail.

Assistance à la clientèle : Doodle et Setmore offrent tous deux un support client fiable. Doodle propose une assistance dédiée par e-mail et par chat en direct, tandis que Setmore offre un centre d'assistance complet et une assistance par chat en direct.

Prix

Comment les outils se comparent-ils en termes de prix ?

Doodle et Setmore proposent tous deux des plans annuels et mensuels, de sorte que, selon votre situation, vous pouvez disposer de l'un ou l'autre outil pour un montant aussi faible ou aussi élevé que vous le souhaitez.

Setmore commence à 5 $ par mois lorsqu'il est payé annuellement. Vous pouvez également payer leurs plans mensuellement à partir de 12 $ par mois.

Doodle, en revanche, est proposé à 6,95 dollars par mois pour un abonnement annuel ou à 14,95 dollars pour un abonnement mensuel. En plus d'un plan gratuit, Doodle offre une plus grande variété d'options de planification - ainsi, quel que soit le type de réunion que vous devez organiser, Doodle vous couvre.

Prendre la décision

Le choix du bon outil de planification est crucial pour les petites entreprises qui cherchent à rationaliser leur processus de prise de rendez-vous. Qu'il s'agisse d'organiser rapidement des appels de vente ou de permettre à votre personnel d'augmenter sa productivité grâce aux réunions hebdomadaires.

En comparant Doodle et Setmore sur la base de facteurs critiques, vous pouvez prendre une décision éclairée qui correspond aux besoins de votre entreprise. Que vous optiez pour la gamme de fonctionnalités de planification collaborative de Doodle ou pour l'interface conviviale de Setmore.

Compte tenu des fonctionnalités, de la facilité d'utilisation, des possibilités d'intégration, du support client et des prix, il est clair que Doodle et Setmore sont tous deux des outils de planification puissants.

Cependant, pour les petites entreprises à la recherche d'une collaboration transparente, d'une planification collective et de fonctions de planification spécialisées, Doodle s'impose comme le meilleur choix. Alors pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui avec votre propre compte gratuit - sans carte de crédit.

Si vous travaillez dans une petite ou moyenne entreprise, nous savons à quel point votre temps peut être sollicité. Réunions avec les clients, rapports, missions, sans parler des imprévus qui peuvent survenir. Cela peut être épuisant.

C'est pourquoi il est préférable d'essayer d'automatiser les tâches subalternes et de s'accorder un répit bien mérité. C'est là qu'intervient une application de planification.

Une planification efficace est essentielle pour les petites entreprises. Prenons l'exemple d'une étude menée par la Harvard Business Review. Elle montre que les entreprises qui répondent dans les cinq minutes à une demande de vente ont presque 100 fois plus de chances d'établir un lien et de conclure une affaire.

Il existe de nombreuses applications de planification et il peut être difficile de choisir la bonne. Aujourd'hui, nous allons comparer Doodle et Setmore, deux outils de planification populaires, et vous aider à prendre une décision éclairée en fonction de leurs principales caractéristiques, de leur facilité d'utilisation, de leurs possibilités d'intégration, de leur support client et de leurs arguments de vente uniques. C'est parti.