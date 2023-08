Doodle vs Setmore: Qual è lo strumento di pianificazione giusto per la vostra piccola impresa?

Una panoramica di Doodle

Doodle è un'applicazione versatile per la pianificazione che offre diverse funzioni per semplificare il processo di fissazione degli appuntamenti. Le sue caratteristiche principali includono:

Pagina di prenotazione: La di Doodle Pagina di prenotazione consente di impostare la propria disponibilità e di inviarla con un link. I clienti possono quindi prenotare gli appuntamenti a loro piacimento e l'incontro apparirà sul vostro calendario. Tenendo conto dei vostri impegni, non avrete mai una doppia prenotazione.

Sondaggi di gruppo: Ancora oggi uno dei modi preferiti per riunire le persone, i sondaggi di gruppo di Doodle consentono di coordinare facilmente riunioni ed eventi trovando l'orario migliore per tutti. Basta inviare una selezione di date e orari e in pochi minuti avrete qualcosa in agenda.

1:1s: Doodle 1:1 permette di prenotare senza problemi appuntamenti individuali con clienti o colleghi. Decidete quando siete disposti a incontrarvi, aggiungete questi orari al vostro calendario e inviatelo. Una volta che il vostro invitato avrà scelto l'orario che preferisce, l'incontro apparirà automaticamente su entrambi i vostri calendari.

Integrazioni: Doodle si connette con i calendari più diffusi, come Google Calendar, con gli strumenti di videoconferenza e con Zapier, che rendono facile aggiungere Doodle al vostro flusso di lavoro.

Esplorare Setmore

Setmore è un altro popolare strumento di pianificazione che offre funzioni complete per gestire gli appuntamenti di lavoro. Ecco cosa offre Setmore:

Funzionalità robuste: Setmore offre un'ampia gamma di funzioni come la prenotazione online, la gestione del calendario, i promemoria automatici e l'integrazione con le piattaforme più diffuse.

Interfaccia facile da usare: Grazie a un'interfaccia intuitiva e facile da usare, Setmore facilita la navigazione e la programmazione degli appuntamenti sia per i titolari di aziende che per i clienti.

Possibilità di integrazione: Setmore si integra con diverse applicazioni e piattaforme, consentendo di semplificare il processo di pianificazione collegandolo agli strumenti esistenti.

Fattori chiave di confronto

Abbiamo quindi due strumenti, ma qual è quello giusto per voi? Confrontiamo Doodle e Setmore sulla base di fattori importanti per aiutarvi a prendere una decisione consapevole:

Caratteristiche principali: Sia Doodle che Setmore offrono funzioni di programmazione essenziali, ma le funzioni specializzate di Doodle, come i sondaggi di gruppo e la programmazione 1:1, gli conferiscono un vantaggio per le aziende che richiedono una programmazione collaborativa.

Facilità d'uso: L'interfaccia user-friendly di Setmore consente ai titolari di aziende e ai clienti di pianificare facilmente gli appuntamenti e di capire come utilizzare lo strumento senza bisogno di molta formazione. Tuttavia, il design semplice e intuitivo di Doodle garantisce un'esperienza di pianificazione senza problemi per tutti gli utenti, siano essi esperti di tecnologia o meno.

Possibilità di integrazione: Setmore offre un'ampia gamma di integrazioni con piattaforme popolari come Google Calendar, WordPress e piattaforme di social media. Anche Doodle offre opzioni di integrazione popolari, rendendo più facile la sincronizzazione con gli strumenti esistenti e ottimizzando il flusso di lavoro.

Assistenza clienti: Sia Doodle che Setmore offrono un'assistenza clienti affidabile. Doodle fornisce un supporto dedicato tramite e-mail e chat dal vivo, mentre Setmore offre un centro di supporto completo e assistenza tramite chat dal vivo.

Prezzi

Come si confrontano gli strumenti in termini di costi?

Sia Doodle che Setmore offrono piani annuali e mensili, per cui, a seconda delle circostanze, è possibile avere uno dei due strumenti per il minimo o per il massimo.

Setmore parte da 5 dollari al mese se pagato annualmente. È anche possibile pagare i loro piani mensilmente, con prezzi a partire da 12 dollari al mese.

Doodle, invece, costa 6,95 dollari al mese con pagamento annuale o 14,95 dollari con abbonamento mensile. Oltre a un piano gratuito, Doodle offre una maggiore varietà di opzioni di pianificazione, quindi non importa il tipo di riunione che dovete organizzare.

Prova a fare uno scarabocchio Configura il tuo account gratuito - non è necessaria la carta di credito

Decidere

La scelta del giusto strumento di pianificazione è fondamentale per le piccole imprese che desiderano semplificare il processo di fissazione degli appuntamenti. Che si tratti di organizzare rapidamente chiamate di vendita o di consentire al personale di aumentare la produttività con riunioni settimanali.

Confrontando Doodle e Setmore sulla base di fattori critici, potrete prendere una decisione informata e in linea con le vostre esigenze aziendali. Sia che optiate per la gamma di funzioni di pianificazione collaborativa di Doodle o per l'interfaccia user-friendly di Setmore.

Considerando le caratteristiche, la facilità d'uso, le possibilità di integrazione, l'assistenza clienti e i prezzi, è chiaro che sia Doodle che Setmore sono potenti strumenti di pianificazione.

Tuttavia, per le piccole imprese che cercano una collaborazione senza soluzione di continuità, una pianificazione collettiva e funzioni di programmazione specializzate, Doodle si rivela la scelta migliore. Quindi, perché non iniziare oggi stesso con il vostro account gratuito, senza bisogno di carta di credito?

Se lavorate in un'azienda di piccole o medie dimensioni, sappiamo quanto sia impegnativo il vostro tempo. Riunioni con i clienti, relazioni, incarichi, e questo prima di parlare degli imprevisti che possono presentarsi. Può essere estenuante.

Quindi, quando è possibile, è meglio cercare di automatizzare le attività più banali e concedersi il tanto necessario respiro. È qui che entra in gioco una app di programmazione.

Una programmazione efficace è fondamentale per le piccole imprese. Prendiamo un esempio da una ricerca della Harvard Business Review. Da essa emerge che le aziende che rispondono entro cinque minuti da una richiesta di vendita hanno quasi 100 volte più probabilità di stabilire una connessione e potenzialmente di concludere un affare.

Con le numerose app di pianificazione disponibili, può essere difficile scegliere quella giusta. Oggi confronteremo Doodle e Setmore, due popolari strumenti di pianificazione, e vi aiuteremo a prendere una decisione informata in base alle caratteristiche principali, alla facilità d'uso, alle possibilità di integrazione, al supporto clienti e ai punti di vendita unici. Andiamo.