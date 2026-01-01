Doodle vs Setmore: ¿Cuál es la herramienta de programación adecuada para tu pequeña empresa?

Una visión general de Doodle

Doodle es una aplicación de agenda versátil que ofrece varias funciones para agilizar el proceso de concertación de citas. Sus principales características son:

Página de reservas: La de Doodle Página de reservas te permite establecer tu disponibilidad y enviarla con un enlace. A continuación, los clientes pueden reservar citas cuando les convenga y la reunión aparecerá en su calendario. Al tener en cuenta tu horario, nunca tendrás doble reserva.

Encuestas de grupo: Las encuestas de grupo de Doodle, que siguen siendo una de las formas favoritas de reunir a la gente, te permiten coordinar fácilmente reuniones y eventos encontrando la mejor hora para todos. Sólo tienes que enviar una selección de fechas y horas y en cuestión de minutos tendrás algo en tu agenda.

1:1s: El 1:1 de Doodle permite reservar citas individuales con clientes o compañeros. Decide cuándo estás dispuesto a reunirte, añade esas horas a tu calendario y envíalo. Una vez que la persona invitada elija lo que más le convenga, la reunión aparecerá automáticamente en los calendarios de ambos.

Integraciones: Doodle se conecta con los calendarios más populares, de la talla de Google Calendar, herramientas de videoconferencia y Zapier, lo que facilita la incorporación de Doodle a tu flujo de trabajo.

Explorar Setmore

Setmore es otra herramienta de programación popular que ofrece funciones completas para gestionar sus citas de negocios. Esto es lo que Setmore pone sobre la mesa:

Prueba Doodle

Funciones robustas: Setmore proporciona una amplia gama de características tales como reservas en línea, gestión de calendarios, recordatorios automatizados e integración con plataformas populares.

Interfaz fácil de usar: Con una interfaz intuitiva y fácil de usar, Setmore facilita tanto a los propietarios de negocios como a los clientes la navegación y la programación de citas.

Posibilidades de integración: Setmore se integra con varias aplicaciones y plataformas, lo que le permite agilizar su proceso de programación conectándolo con sus herramientas existentes.

Factores clave de comparación

Así que tenemos dos herramientas, pero ¿cuál es la adecuada para usted? Vamos a comparar Doodle y Setmore basándonos en factores importantes para ayudarte a tomar una decisión informada:

Prueba Doodle

Características principales: Tanto Doodle como Setmore ofrecen funciones esenciales de programación, pero las funciones especializadas de Doodle, como las encuestas de grupo y la programación 1:1, le dan una ventaja para las empresas que requieren una programación colaborativa.

Facilidad de uso: La interfaz fácil de usar de Setmore hace que sea fácil para los propietarios de negocios y clientes programar citas y entender cómo utilizar la herramienta sin mucha formación. Sin embargo, el diseño sencillo e intuitivo de Doodle garantiza una experiencia de programación fluida para todos los usuarios, sean o no expertos en tecnología.

Posibilidades de integración: Setmore ofrece una amplia gama de integraciones con plataformas populares como Google Calendar, WordPress y plataformas de medios sociales. Doodle también ofrece opciones de integración populares, por lo que es más fácil de sincronizar con sus herramientas existentes y agilizar su flujo de trabajo.

Atención al cliente: Tanto Doodle como Setmore ofrecen un servicio de atención al cliente fiable. Doodle proporciona soporte dedicado a través de correo electrónico y chat en vivo, mientras que Setmore ofrece un centro de soporte integral y asistencia de chat en vivo.

Precios

¿Cuál es el precio de ambas herramientas?

Tanto Doodle como Setmore ofrecen planes anuales y mensuales, por lo que, en función de tus circunstancias, puedes disponer de una u otra herramienta por el precio que necesites.

Setmore cuesta a partir de 5 dólares al mes si se paga anualmente. También puedes pagar sus planes mensualmente a partir de 12 dólares al mes.

Doodle, por el contrario, cuesta 6,95 dólares al mes si se paga anualmente o 14,95 dólares si se paga mensualmente. Además de un plan gratuito, Doodle ofrece una mayor variedad de opciones de programación, por lo que no importa el tipo de reunión que necesites organizar.

Prueba Doodle

Tomar la decisión

Elegir la herramienta de planificación adecuada es crucial para las pequeñas empresas que quieren agilizar el proceso de concertación de citas. Ya se trate de organizar llamadas de ventas rápidamente o de permitir que tu personal aumente la productividad con reuniones semanales.

Si comparas Doodle y Setmore en función de factores críticos, podrás tomar una decisión informada que se ajuste a las necesidades de tu empresa. Tanto si optas por la gama de funciones de programación colaborativa de Doodle como por la interfaz fácil de usar de Setmore.

Prueba Doodle

Teniendo en cuenta las características, la facilidad de uso, las posibilidades de integración, la atención al cliente y los precios, está claro que tanto Doodle como Setmore son potentes herramientas de programación.

Sin embargo, para las pequeñas empresas que buscan una colaboración fluida, planificación colectiva y funciones de programación especializadas, Doodle se perfila como la mejor opción. Así que ¿por qué no empezar hoy mismo con su propia cuenta gratuita - sin necesidad de tarjeta de crédito.

Si trabaja en una pequeña o mediana empresa, sabemos las exigencias que puede tener su tiempo. Reuniones con clientes, informes, tareas y eso antes de hablar de los imprevistos que pueden surgir. Puede ser agotador.

Así que, siempre que puedas, lo mejor es intentar automatizar las tareas secundarias y darte el respiro que tanto necesitas. Ahí es donde entra en juego una aplicación de programación.

Una programación eficaz es crucial para las pequeñas empresas. Tomemos como ejemplo una investigación de Harvard Business Review. Muestra que las empresas que responden en los cinco minutos siguientes a una consulta de venta tienen casi 100 veces más probabilidades de establecer una conexión y, potencialmente, cerrar un trato.

Con las numerosas aplicaciones de programación disponibles, puede resultar abrumador elegir la adecuada. Hoy compararemos Doodle y Setmore, dos populares herramientas de programación, y te ayudaremos a tomar una decisión informada basada en características clave, facilidad de uso, posibilidades de integración, atención al cliente y puntos de venta únicos. Vamos allá.