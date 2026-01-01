Doodle kontra Setmore: Jakie narzędzie do planowania spotkań najlepiej sprawdzi się w Twojej małej firmie?

Przegląd serwisu Doodle

Doodle to wszechstronna aplikacja do planowania, oferująca szereg funkcji usprawniających proces umawiania spotkań. Jej główne funkcje to:

Booking Page: Doodle's Booking Page umożliwia ustawienie dostępności i przesłanie jej wraz z linkiem. Klienci mogą wtedy rezerwować terminy w dogodnym dla siebie czasie, a spotkanie pojawi się w Twoim kalendarzu. Dzięki uwzględnieniu Twojego harmonogramu nigdy nie dojdzie do podwójnej rezerwacji.

Group Polls: Nadal jeden z najpopularniejszych na świecie sposobów na organizowanie spotkań – Group Polls Doodle pozwalają w prosty sposób koordynować spotkania i wydarzenia, znajdując termin, który najbardziej odpowiada wszystkim uczestnikom. Wystarczy wysłać kilka propozycji dat i godzin, a już po kilku minutach będziesz mieć wpis w kalendarzu.

Spotkania 1:1: Funkcja „Spotkania 1:1” w aplikacji Doodle pozwala na płynne umawianie spotkań indywidualnych z klientami lub współpracownikami. Wystarczy wybrać terminy, w których jesteś gotów spotkać się, dodać je do kalendarza i wysłać zaproszenie. Gdy osoba zaproszona wybierze dogodny dla siebie termin, spotkanie automatycznie pojawi się w kalendarzach obu stron.

Integracje: Doodle współpracuje z najpopularniejszymi kalendarzami, takimi jak Kalendarz Google , narzędzia do wideokonferencji oraz Zapier – dzięki którym z łatwością można włączyć Doodle do swojego systemu pracy.

Odkrywanie Setmore

Setmore to kolejne popularne narzędzie do planowania, które oferuje szeroki zakres funkcji do zarządzania spotkaniami biznesowymi. Oto, co ma do zaoferowania Setmore:

Rozbudowane funkcje: Setmore oferuje szeroki wachlarz funkcji, takich jak rezerwacje online, zarządzanie kalendarzem, automatyczne przypomnienia oraz integracja z popularnymi platformami.

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Dzięki intuicyjnemu i przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi Setmore ułatwia zarówno właścicielom firm, jak i klientom poruszanie się po serwisie oraz umawianie spotkań.

Możliwości integracji: Setmore integruje się z różnymi aplikacjami i platformami, co pozwala usprawnić proces planowania poprzez połączenie go z już używanymi narzędziami.

Kluczowe czynniki porównawcze

Mamy więc do wyboru dwa narzędzia, ale które z nich będzie dla Ciebie odpowiednie? Porównajmy Doodle i Setmore pod kątem kluczowych czynników, aby pomóc Ci podjąć świadomą decyzję:

Najważniejsze cechy: Zarówno Doodle, jak i Setmore oferują podstawowe funkcje związane z planowaniem spotkań, jednak specjalistyczne funkcje Doodle, takie jak Group Poll i planowanie spotkań indywidualnych, dają tej platformie przewagę w przypadku firm, które potrzebują możliwości wspólnego planowania spotkań.

Łatwość obsługi: Przyjazny dla użytkownika interfejs Setmore ułatwia właścicielom firm i klientom umawianie spotkań oraz pozwala opanować obsługę narzędzia bez konieczności przechodzenia długiego szkolenia. Z kolei prosta i intuicyjna konstrukcja serwisu Doodle zapewnia płynne doświadczenia związane z planowaniem spotkań wszystkim użytkownikom, niezależnie od tego, czy są oni biegli w obsłudze technologii, czy też nie.

Możliwości integracji: Setmore oferuje szeroki wachlarz opcji integracji z popularnymi platformami, takimi jak Kalendarz Google, WordPress i serwisy społecznościowe. Doodle również zapewnia popularne opcje integracji, co ułatwia synchronizację z już używanymi narzędziami i usprawnia przepływ pracy.

Obsługa klienta: Zarówno Doodle, jak i Setmore zapewniają niezawodną obsługę klienta. Doodle oferuje dedykowaną obsługę za pośrednictwem poczty elektronicznej i czatu na żywo, natomiast Setmore udostępnia kompleksowe centrum pomocy oraz wsparcie poprzez czat na żywo.

Ceny

Jak wypadają te narzędzia pod względem kosztów?

Zarówno Doodle, jak i Setmore oferują plany roczne i miesięczne, więc w zależności od Twojej sytuacji możesz korzystać z dowolnego z tych narzędzi za kwotę tak niską lub tak wysoką, jak tylko potrzebujesz.

Ceny za usługę Setmore zaczynają się od 5 dolarów miesięcznie przy rozliczeniu rocznym. Można również opłacać plany miesięcznie, a ceny zaczynają się od 12 dolarów miesięcznie.

Natomiast usługa Doodle kosztuje 6,95 USD miesięcznie przy opłacie rocznej lub 14,95 USD w przypadku subskrypcji miesięcznej. Oprócz bezpłatnego planu Doodle oferuje szerszy wybór opcji planowania spotkań – niezależnie od rodzaju spotkania, które chcesz zorganizować, Doodle spełni Twoje oczekiwania.

Wypróbuj Doodle Nie jest wymagana karta kredytowa

Podjęcie decyzji

Wybór odpowiedniego narzędzia do planowania ma kluczowe znaczenie dla małych firm, które chcą usprawnić proces umawiania spotkań. Niezależnie od tego, czy chodzi o szybkie organizowanie rozmów handlowych, czy też o umożliwienie pracownikom zwiększenia wydajności dzięki cotygodniowe spotkania .

Porównując serwisy Doodle i Setmore pod kątem kluczowych czynników, możesz podjąć świadomą decyzję dostosowaną do potrzeb Twojej firmy. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na szeroki wachlarz funkcji wspólnego planowania terminów oferowanych przez Doodle, czy też na przyjazny dla użytkownika interfejs serwisu Setmore.

Biorąc pod uwagę funkcje, łatwość obsługi, możliwości integracji, obsługę klienta oraz ceny, nie ulega wątpliwości, że zarówno Doodle, jak i Setmore to zaawansowane narzędzia do planowania spotkań.

Jednak dla małych firm poszukujących płynnej współpracy, wspólnego planowania oraz specjalistycznych funkcji do tworzenia harmonogramów Doodle okazuje się najlepszym wyborem. Dlaczego więc nie zacząć już dziś, zakładając własne bezpłatne konto – nie jest wymagana karta kredytowa.

Jeśli pracujesz w małej lub średniej firmie, doskonale rozumiemy, jak wiele czasu mogą pochłaniać Twoje obowiązki. Spotkania z klientami, raporty, zadania – a to jeszcze nie wszystko, bo nie wspomnieliśmy o nieprzewidzianych sytuacjach, które mogą się pojawić. To może być naprawdę wyczerpujące.

Warto więc, tam gdzie to możliwe, spróbować zautomatyzować rutynowe zadania i zapewnić sobie tak potrzebną chwilę wytchnienia. Właśnie w tym pomaga aplikacja do planowania wchodzi w grę.

Skuteczne planowanie ma kluczowe znaczenie dla małych firm. Weźmy przykład z badań przeprowadzonych przez Harvard Business Review . Wynika z tego, że firmy, które odpowiadają na zapytanie dotyczące sprzedaży w ciągu pięciu minut, mają prawie 100 razy większe szanse na nawiązanie kontaktu i potencjalne sfinalizowanie transakcji.

Przy tak dużej liczbie dostępnych aplikacji do planowania wybór tej właściwej może być trudny. Dzisiaj porównamy Doodle i Setmore – dwa popularne narzędzia do planowania – i pomożemy Ci podjąć świadomą decyzję w oparciu o kluczowe funkcje, łatwość obsługi, możliwości integracji, obsługę klienta oraz cechy wyróżniające te narzędzia. Zaczynamy.