Doodle vs Setmore: Hvad er det rigtige planlægningsværktøj til din lille virksomhed?

En oversigt over Doodle

Doodle er en alsidig planlægningsapp, der tilbyder forskellige funktioner til at strømline din aftaleindstillingsproces. De vigtigste funktioner inkluderer:

Booking-side: Doodles Booking Page giver dig mulighed for at angive din tilgængelighed og sende den med et link. Kunderne kan så booke aftaler, når det passer dem, og mødet vil blive vist i din kalender. Ved at tage hensyn til din tidsplan betyder det, at du aldrig bliver dobbeltbooket.

Gruppeafstemninger: Doodles gruppeafstemninger er stadig en af verdens foretrukne måder at samle folk på, så du nemt kan koordinere møder og events ved at finde det bedste tidspunkt, der passer alle. Du skal blot sende et udvalg af datoer og tidspunkter, og på få minutter har du noget i din kalender.

1:1s: Doodles 1:1s gør det nemt at booke en-til-en-aftaler med kunder eller kolleger. Beslut dig for, hvornår du er villig til at mødes, tilføj disse tidspunkter til din kalender, og send den. Når din inviterede vælger, hvad der passer vedkommende, vises mødet automatisk i begge jeres kalendere.

Integrationer: Doodle kan forbindes med de mest populære kalendere, såsom Google Calendar, videokonferenceværktøjer og Zapier - hvilket gør det nemt at tilføje Doodle til dit workflow.

Udforskning af Setmore

Setmore er et andet populært planlægningsværktøj, der tilbyder omfattende funktioner til at administrere dine forretningsaftaler. Her er, hvad Setmore bringer til bordet:

Robuste funktioner: Setmore tilbyder en bred vifte af funktioner såsom online booking, kalenderstyring, automatiserede påmindelser og integration med populære platforme.

Brugervenlig grænseflade: Med en intuitiv og brugervenlig grænseflade gør Setmore det nemt for både virksomhedsejere og kunder at navigere og planlægge aftaler.

Muligheder for integration: Setmore integreres med forskellige applikationer og platforme, så du kan strømline din planlægningsproces ved at forbinde den med dine eksisterende værktøjer.

Vigtige sammenligningsfaktorer

Så vi har to værktøjer, men hvilket er det rigtige for dig? Lad os sammenligne Doodle og Setmore baseret på vigtige faktorer for at hjælpe dig med at træffe en informeret beslutning:

Vigtigste funktioner: Både Doodle og Setmore tilbyder vigtige planlægningsfunktioner, men Doodles specialiserede funktioner som gruppeafstemninger og 1:1-planlægning giver det en fordel for virksomheder, der har brug for samarbejdsplanlægning.

Brugervenlighed: Setmores brugervenlige interface gør det nemt for virksomhedsejere og kunder at planlægge aftaler og forstå, hvordan man bruger værktøjet uden megen træning. Doodles enkle og intuitive design sikrer dog en problemfri planlægningsoplevelse for alle brugere, uanset om de er teknisk kyndige eller ej.

Muligheder for integration: Setmore tilbyder en bred vifte af integrationer med populære platforme som Google Calendar, WordPress og sociale medieplatforme. Doodle tilbyder også populære integrationsmuligheder, der gør det nemmere at synkronisere med dine eksisterende værktøjer og strømline din arbejdsgang.

Kundesupport: Både Doodle og Setmore tilbyder pålidelig kundesupport. Doodle giver dedikeret support via e-mail og live chat, mens Setmore tilbyder et omfattende supportcenter og live chat-assistance.

Priser

Hvordan sammenlignes værktøjerne, når det kommer til omkostninger?

Både Doodle og Setmore tilbyder årlige og månedlige planer, så afhængigt af dine omstændigheder kan du have begge værktøjer for så lidt eller så meget, som du har brug for.

Setmore starter ved $5 om måneden, når der betales årligt. Du kan også betale for deres planer månedligt med priser, der starter ved $12 om måneden.

Doodle koster derimod $6,95 om måneden, når der betales årligt, eller $14,95 på et månedligt abonnement. Ud over en gratis plan tilbyder Doodle et bredere udvalg af planlægningsmuligheder - så uanset hvilken type møde, du har brug for at arrangere, har Doodle dig dækket ind.

At træffe beslutningen

At vælge det rigtige planlægningsværktøj er afgørende for små virksomheder, der ønsker at strømline deres aftaleindgåelsesproces. Uanset om det drejer sig om at arrangere salgssamtaler hurtigt eller give dine medarbejdere mulighed for at øge produktiviteten med ugentlige møder.

Ved at sammenligne Doodle og Setmore baseret på kritiske faktorer kan du træffe en informeret beslutning, der stemmer overens med din virksomheds behov. Uanset om du vælger Doodles udvalg af samarbejdsbaserede planlægningsfunktioner eller Setmores brugervenlige grænseflade.

I betragtning af funktionerne, brugervenligheden, integrationsmulighederne, kundesupport og priser er det klart, at både Doodle og Setmore er kraftfulde planlægningsværktøjer.

Men for små virksomheder, der søger problemfrit samarbejde, kollektiv planlægning og specialiserede planlægningsfunktioner, fremstår Doodle som det overlegne valg. Så hvorfor ikke komme i gang i dag med din helt egen gratis konto - uden kreditkort.

Hvis du arbejder i en lille eller mellemstor virksomhed, kender vi de krav, der kan stilles til din tid. Møder med kunder, rapporter, opgaver, og det er før, vi taler om de uventede ting, der kan dukke op. Det kan være udmattende.

Så hvor du kan, er det bedst at forsøge at automatisere mindre opgaver og give dig selv et tiltrængt pusterum. Det er her, en planlægningsapp kommer ind i billedet.

Effektiv planlægning er afgørende for små virksomheder. Lad os tage et eksempel fra forskning foretaget af Harvard Business Review. Den viser, at virksomheder, der svarer inden for fem minutter efter en salgsforespørgsel, har næsten 100 gange større sandsynlighed for at skabe en forbindelse og potentielt lukke en aftale.

Der findes mange planlægningsapps, og det kan være uoverskueligt at vælge den rigtige. I dag sammenligner vi Doodle og Setmore, to populære planlægningsværktøjer, og hjælper dig med at træffe en informeret beslutning baseret på nøglefunktioner, brugervenlighed, integrationsmuligheder, kundesupport og unikke salgsargumenter. Lad os komme i gang.