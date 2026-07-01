Doodle vs Setmore: Vilket är det rätta bokningsverktyget för ditt småföretag?

En översikt över Doodle

Doodle är en mångsidig schemaläggningsapp som erbjuder olika funktioner för att effektivisera din bokningsprocess. De viktigaste funktionerna är:

Booking Page: Doodle's Booking Page gör det möjligt för dig att ange din tillgänglighet och skicka den via en länk. Kunderna kan sedan boka möten när det passar dem, och mötet läggs in i din kalender. Eftersom systemet tar hänsyn till ditt schema undviker du dubbelbokningar.

Group Poll: Doodles Group Poll är fortfarande ett av världens mest populära sätt att samla människor och gör det enkelt att samordna möten och evenemang genom att hitta den tidpunkt som passar alla bäst. Skicka bara ett urval av datum och tider, så har du inom några minuter en inbokning i din kalender.

1:1-möten: Med Doodles 1:1-möten kan du smidigt boka enskilda möten med kunder eller kollegor. Bestäm när du är tillgänglig, lägg till dessa tider i din kalender och skicka inbjudan. När den inbjudna väljer ett passande alternativ läggs mötet automatiskt in i båda era kalendrar.

Integrationer: Doodle kan kopplas ihop med de mest populära kalendrarna, till exempel Google Kalender , verktyg för videokonferenser och Zapier – som gör det enkelt att integrera Doodle i ditt arbetsflöde.

Upptäck Setmore

Setmore är ett annat populärt bokningsverktyg som erbjuder omfattande funktioner för att hantera dina affärsmöten. Här är vad Setmore har att erbjuda:

Kraftfulla funktioner: Setmore erbjuder ett brett utbud av funktioner, såsom onlinebokning, kalenderhantering, automatiska påminnelser och integration med populära plattformar.

Användarvänligt gränssnitt: Tack vare ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt gör Setmore det enkelt både för företagare och kunder att navigera och boka tider.

Integrationsmöjligheter: Setmore kan integreras med olika applikationer och plattformar, vilket gör att du kan effektivisera din schemaläggning genom att koppla ihop den med dina befintliga verktyg.

Viktiga jämförelsefaktorer

Vi har alltså två verktyg, men vilket passar just dig? Låt oss jämföra Doodle och Setmore utifrån viktiga faktorer för att hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut:

Viktiga funktioner: Både Doodle och Setmore erbjuder grundläggande schemaläggningsfunktioner, men Doodles specialfunktioner, såsom Group Poll och 1:1-bokning, ger tjänsten ett försprång för företag som behöver samordna schemaläggningen.

Användarvänlighet: Setmores användarvänliga gränssnitt gör det enkelt för företagare och kunder att boka tider och förstå hur verktyget fungerar utan att behöva någon omfattande utbildning. Doodles enkla och intuitiva utformning garanterar dock en smidig bokningsupplevelse för alla användare, oavsett om de är tekniskt kunniga eller inte.

Integrationsmöjligheter: Setmore erbjuder ett brett utbud av integrationer med populära plattformar som Google Kalender, WordPress och sociala medier. Doodle erbjuder också populära integrationsalternativ, vilket gör det enklare att synkronisera med dina befintliga verktyg och effektivisera ditt arbetsflöde.

Kundsupport: Både Doodle och Setmore erbjuder pålitlig kundsupport. Doodle erbjuder dedikerad support via e-post och livechatt, medan Setmore erbjuder ett omfattande supportcenter och hjälp via livechatt.

Priser

Hur skiljer sig verktygen åt när det gäller kostnaden?

Både Doodle och Setmore erbjuder års- och månadsabonnemang, så beroende på dina behov kan du använda det verktyg som passar dig bäst, oavsett om det är för en kort eller lång period.

Setmore kostar från 5 dollar per månad vid årsabonnemang. Du kan också betala för deras abonnemang månadsvis, med priser från 12 dollar per månad.

Doodle kostar däremot 6,95 dollar per månad vid årsabonnemang eller 14,95 dollar vid månadsabonnemang. Förutom ett gratisabonnemang erbjuder Doodle ett bredare utbud av schemaläggningsalternativ – så oavsett vilken typ av möte du behöver ordna har Doodle en lösning för dig.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Att fatta beslutet

Att välja rätt schemaläggningsverktyg är avgörande för småföretag som vill effektivisera sin bokningsprocess. Oavsett om det handlar om att snabbt boka säljsamtal eller att ge personalen möjlighet att öka produktiviteten med veckomöten .

Genom att jämföra Doodle och Setmore utifrån viktiga faktorer kan du fatta ett välgrundat beslut som passar just dina affärsbehov. Oavsett om du väljer Doodles utbud av funktioner för gemensam schemaläggning eller Setmores användarvänliga gränssnitt.

Med tanke på funktionerna, användarvänligheten, integrationsmöjligheterna, kundsupporten och prissättningen är det uppenbart att både Doodle och Setmore är kraftfulla verktyg för tidsbokning.

För småföretag som söker smidigt samarbete, gemensam planering och specialiserade schemaläggningsfunktioner är Doodle dock det bästa valet. Så varför inte komma igång redan idag med ditt eget kostnadsfria konto – inget kreditkort krävs.

Om du arbetar på ett litet eller medelstort företag vet vi hur krävande det kan vara tidsmässigt. Möten med kunder, rapporter, uppdrag – och då har vi inte ens nämnt alla oväntade saker som kan dyka upp. Det kan vara utmattande.

Så där det går är det bäst att försöka automatisera rutinuppgifter och ge dig själv det välbehövliga andrummet. Det är där en schemaläggningsapp kommer in.

En effektiv schemaläggning är avgörande för småföretag. Låt oss ta ett exempel från en undersökning av Harvard Business Review . Det visar att företag som svarar inom fem minuter efter en försäljningsförfrågan har nästan 100 gånger större sannolikhet att etablera en kontakt och eventuellt slutföra en affär.

Med så många bokningsappar på marknaden kan det kännas överväldigande att välja rätt. Idag ska vi jämföra Doodle och Setmore, två populära bokningsverktyg, och hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut utifrån viktiga funktioner, användarvänlighet, integrationsmöjligheter, kundsupport och unika försäljningsargument. Då kör vi.