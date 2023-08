Doodle vs Setmore: Qual é a ferramenta de agendamento certa para sua pequena empresa?

Uma visão geral do Doodle

O Doodle é um aplicativo de agendamento versátil que oferece vários recursos para simplificar seu processo de marcação de compromissos. Seus principais recursos incluem:

Página de agendamento: A do Doodle Página de agendamento permite que você defina sua disponibilidade e a envie com um link. Os clientes podem então agendar compromissos de acordo com sua conveniência e a reunião aparecerá em seu calendário. Ao levar em conta sua agenda, isso significa que você nunca terá uma reserva dupla.

Pesquisas de grupo: Ainda uma das formas favoritas de reunir pessoas, as Group Polls do Doodle permitem que você coordene facilmente reuniões e eventos, encontrando o melhor horário para todos. Basta enviar uma seleção de datas e horários e, em minutos, você terá algo em sua agenda.

1:1s: O 1:1s do Doodle permite a marcação de compromissos individuais com clientes ou colegas. Decida quando você está disposto a se encontrar, adicione esses horários ao seu calendário e envie. Quando o convidado escolher o horário mais adequado, a reunião aparecerá automaticamente em ambos os calendários.

Integrações: O Doodle se conecta com os calendários mais populares, como o Google Calendar, ferramentas de videoconferência e Zapier - o que facilita a adição do Doodle ao seu fluxo de trabalho.

Explorando Setmore

O Setmore é outra ferramenta de agendamento popular que oferece recursos abrangentes para gerenciar seus compromissos comerciais. Veja o que o Setmore oferece:

Recursos robustos: O Setmore oferece uma ampla gama de recursos, como agendamento on-line, gerenciamento de calendário, lembretes automatizados e integração com plataformas populares.

Interface fácil de usar: Com uma interface intuitiva e fácil de usar, o Setmore facilita a navegação e o agendamento de compromissos para proprietários de empresas e clientes.

Possibilidades de integração: O Setmore se integra a vários aplicativos e plataformas, permitindo que você simplifique o processo de agendamento conectando-o às suas ferramentas existentes.

Principais fatores de comparação

Então, temos duas ferramentas, mas qual delas é a certa para você? Vamos comparar o Doodle e o Setmore com base em fatores importantes para ajudá-lo a tomar uma decisão informada:

Principais recursos: Tanto o Doodle quanto o Setmore oferecem recursos essenciais de agendamento, mas os recursos especializados do Doodle, como enquetes de grupo e agendamento 1:1, dão a ele uma vantagem para empresas que exigem agendamento colaborativo.

Facilidade de uso: A interface amigável do Setmore facilita aos proprietários de empresas e clientes o agendamento de compromissos e a compreensão de como usar a ferramenta sem muito treinamento. No entanto, o design simples e intuitivo do Doodle garante uma experiência de agendamento perfeita para todos os usuários, sejam eles experientes em tecnologia ou não.

Possibilidades de integração: O Setmore oferece uma ampla gama de integrações com plataformas populares como o Google Calendar, WordPress e plataformas de mídia social. O Doodle também oferece opções de integração populares, facilitando a sincronização com suas ferramentas existentes e simplificando seu fluxo de trabalho.

Suporte ao cliente: Tanto o Doodle quanto o Setmore oferecem suporte confiável ao cliente. O Doodle oferece suporte dedicado por e-mail e chat ao vivo, enquanto o Setmore oferece um centro de suporte abrangente e assistência por chat ao vivo.

Preços

Como as ferramentas se comparam em termos de custo?

Tanto o Doodle quanto o Setmore oferecem planos anuais e mensais, portanto, dependendo de suas circunstâncias, você pode ter uma das ferramentas pelo valor que precisar.

O Setmore custa a partir de US$ 5 por mês quando pago anualmente. Você também pode pagar por seus planos mensalmente, com preços a partir de US$ 12 por mês.

O Doodle, por outro lado, custa US$ 6,95 por mês quando pago anualmente ou US$ 14,95 em uma assinatura mensal. Além de um plano gratuito, o Doodle oferece uma variedade maior de opções de agendamento - portanto, não importa o tipo de reunião que você precise organizar, o Doodle tem o que você precisa.

Experimente o Doodle Configure sua conta gratuita - não é necessário cartão de crédito

Tomando a decisão

A escolha da ferramenta de agendamento correta é crucial para as pequenas empresas que desejam simplificar o processo de marcação de reuniões. Seja para organizar chamadas de vendas rapidamente ou para permitir que sua equipe aumente a produtividade com reuniões semanais.

Ao comparar o Doodle e o Setmore com base em fatores críticos, você pode tomar uma decisão informada que se alinhe às necessidades de sua empresa. Quer opte pela gama de recursos de agendamento colaborativo do Doodle ou pela interface amigável do Setmore.

Considerando os recursos, a facilidade de uso, as possibilidades de integração, o suporte ao cliente e os preços, fica claro que tanto o Doodle quanto o Setmore são ferramentas poderosas de agendamento.

No entanto, para as pequenas empresas que buscam colaboração contínua, planejamento coletivo e recursos de agendamento especializados, o Doodle surge como a melhor opção. Então, por que não começar hoje mesmo com sua própria conta gratuita, sem necessidade de cartão de crédito?

Se você trabalha em uma empresa de pequeno ou médio porte, sabemos das demandas que pode ter em seu tempo. Reuniões com clientes, relatórios, tarefas e isso antes de falarmos sobre os imprevistos que podem surgir. Isso pode ser exaustivo.

Por isso, sempre que possível, é melhor tentar automatizar as tarefas mais simples e dar a você o tão necessário espaço para respirar. É aí que entra um aplicativo de agendamento.

O agendamento eficaz é crucial para as pequenas empresas. Vejamos um exemplo de pesquisa da Harvard Business Review. Ela mostra que as empresas que respondem em cinco minutos a uma consulta de venda têm quase 100 vezes mais chances de estabelecer uma conexão e potencialmente fechar um negócio.

Com inúmeros aplicativos de agendamento disponíveis, pode ser difícil escolher o mais adequado. Hoje, compararemos o Doodle e o Setmore, duas ferramentas populares de agendamento, e o ajudaremos a tomar uma decisão informada com base nos principais recursos, facilidade de uso, possibilidades de integração, suporte ao cliente e pontos de venda exclusivos. Vamos lá.