Doodle बनाम सेटमोर: आपके छोटे व्यवसाय के लिए सही शेड्यूलिंग टूल कौन सा है

Doodle का अवलोकन

Doodle एक बहुमुखी शेड्यूलिंग ऐप है जो आपकी अपॉइंटमेंट निर्धारित करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुविधाएँ प्रदान करता है। इसकी मुख्य विशेषताएँ हैं:

बुकिंग पेज: Doodle का बुकिंग पेज यह आपको अपनी उपलब्धता निर्धारित करने और उसे एक लिंक के साथ भेजने की सुविधा देता है। ग्राहक अपनी सुविधा अनुसार अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और यह मीटिंग आपके कैलेंडर में दिखाई देगी। आपके शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए, इसका मतलब है कि आप कभी भी दो बार बुक नहीं होंगे।

ग्रुप पोल: लोगों को एक साथ लाने का दुनिया का अभी भी पसंदीदा तरीका, Doodle के ग्रुप पोल आपको सभी के लिए उपयुक्त समय खोजकर मीटिंग्स और इवेंट्स को आसानी से समन्वयित करने की सुविधा देते हैं। बस कुछ तारीखों और समयों का चयन भेजें और कुछ ही मिनटों में आपकी डायरी में एक कार्यक्रम दर्ज हो जाएगा।

1:1s: Doodle का 1:1s ग्राहकों या सहकर्मियों के साथ निर्बाध एक-से-एक अपॉइंटमेंट बुकिंग की सुविधा प्रदान करता है। तय करें कि आप कब मिलना चाहते हैं, उन समयों को अपने कैलेंडर में जोड़ें और भेज दें। एक बार जब आपका आमंत्रित व्यक्ति अपनी सुविधा का समय चुन लेता है, तो बैठक स्वचालित रूप से आपके दोनों कैलेंडरों में दिखाई देगी।

एकीकरण: Doodle सबसे लोकप्रिय कैलेंडर, जैसे कि गूगल कैलेंडर , वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स और ज़ेपियर - जो आपके वर्कफ़्लो में Doodle जोड़ना आसान बनाते हैं।

सेटमोर की खोज

Setmore एक और लोकप्रिय शेड्यूलिंग टूल है जो आपके व्यावसायिक अपॉइंटमेंट्स को प्रबंधित करने के लिए व्यापक सुविधाएँ प्रदान करता है। Setmore ये सुविधाएँ प्रदान करता है:

डूडल आज़माएँ

मजबूत सुविधाएँ: Setmore ऑनलाइन बुकिंग, कैलेंडर प्रबंधन, स्वचालित रिमाइंडर और लोकप्रिय प्लेटफ़ॉर्मों के साथ एकीकरण जैसी सुविधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस: एक सहज और उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस के साथ, Setmore व्यवसाय मालिकों और ग्राहकों दोनों के लिए अपॉइंटमेंट्स को नेविगेट और शेड्यूल करना आसान बनाता है।

एकीकरण संभावनाएँ: Setmore विभिन्न अनुप्रयोगों और प्लेटफ़ॉर्मों के साथ एकीकृत होता है, जिससे आप इसे अपने मौजूदा उपकरणों से जोड़कर अपनी शेड्यूलिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सकते हैं।

मुख्य तुलना कारक

तो हमारे पास दो उपकरण हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा सही है? आइए महत्वपूर्ण कारकों के आधार पर Doodle और Setmore की तुलना करें ताकि आप एक सूचित निर्णय ले सकें:

डूडल आज़माएँ

मुख्य विशेषताएँ: Doodle और Setmore दोनों ही आवश्यक शेड्यूलिंग सुविधाएँ प्रदान करते हैं, लेकिन Doodle की विशेष सुविधाएँ जैसे ग्रुप पोल और 1:1 शेड्यूलिंग उन व्यवसायों को बढ़त देती हैं जिन्हें सहयोगात्मक शेड्यूलिंग की आवश्यकता होती है।

उपयोग में आसानी: Setmore का उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस व्यवसाय मालिकों और ग्राहकों के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना और बिना ज्यादा प्रशिक्षण के टूल का उपयोग समझना आसान बनाता है। हालांकि, Doodle का सरल और सहज डिज़ाइन सभी उपयोगकर्ताओं के लिए, चाहे वे तकनीक-प्रेमी हों या नहीं, एक निर्बाध शेड्यूलिंग अनुभव सुनिश्चित करता है।

एकीकरण संभावनाएँ: Setmore Google Calendar, WordPress और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जैसे लोकप्रिय प्लेटफ़ॉर्म के साथ एकीकरण के लिए व्यापक विकल्प प्रदान करता है। Doodle भी लोकप्रिय एकीकरण विकल्प प्रदान करता है, जिससे आपके मौजूदा उपकरणों के साथ सिंक करना और आपके कार्यप्रवाह को सुव्यवस्थित करना आसान हो जाता है।

ग्राहक सहायता: Doodle और Setmore दोनों विश्वसनीय ग्राहक सहायता प्रदान करते हैं। Doodle ईमेल और लाइव चैट के माध्यम से समर्पित सहायता प्रदान करता है, जबकि Setmore एक व्यापक सहायता केंद्र और लाइव चैट सहायता प्रदान करता है।

मूल्य निर्धारण

लागत के मामले में ये उपकरण कैसे तुलना करते हैं?

Doodle और Setmore दोनों वार्षिक और मासिक योजनाएँ प्रदान करते हैं, इसलिए आपकी परिस्थितियों के अनुसार आप इन दोनों में से किसी भी टूल को अपनी आवश्यकता के अनुसार कम या अधिक कीमत पर प्राप्त कर सकते हैं।

Setmore की वार्षिक भुगतान पर कीमत प्रति माह $5 से शुरू होती है। आप मासिक भुगतान भी कर सकते हैं, जिसकी कीमत प्रति माह $12 से शुरू होती है।

इसके विपरीत, Doodle वार्षिक भुगतान पर प्रति माह $6.95 या मासिक सदस्यता पर $14.95 में उपलब्ध है। एक मुफ्त योजना के साथ-साथ, Doodle शेड्यूलिंग विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है – इसलिए चाहे आपको किसी भी प्रकार की बैठक आयोजित करनी हो, Doodle आपकी सभी आवश्यकताओं का ख्याल रखता है।

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निर्णय लेना

सही शेड्यूलिंग टूल चुनना उन छोटे व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपनी अपॉइंटमेंट-निर्धारण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। चाहे वह बिक्री कॉल को जल्दी से व्यवस्थित करना हो या आपके कर्मचारियों को उत्पादकता बढ़ाने में सक्षम बनाना हो साप्ताहिक बैठकें .

महत्वपूर्ण कारकों के आधार पर Doodle और Setmore की तुलना करके, आप अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप एक सूचित निर्णय ले सकते हैं, चाहे आप Doodle की सहयोगात्मक शेड्यूलिंग सुविधाओं की श्रृंखला चुनें या Setmore का उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस।

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विशेषताओं, उपयोग में आसानी, एकीकरण संभावनाओं, ग्राहक सहायता और मूल्य निर्धारण को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि Doodle और Setmore दोनों ही शक्तिशाली शेड्यूलिंग उपकरण हैं।

हालाँकि, सहज सहयोग, सामूहिक योजना और विशेष अनुसूचीकरण सुविधाओं की तलाश करने वाले छोटे व्यवसायों के लिए Doodle सर्वोत्तम विकल्प के रूप में उभरता है। तो आज ही अपना निःशुल्क खाता खोलकर शुरुआत करें – कोई क्रेडिट कार्ड आवश्यक नहीं।

यदि आप एक छोटे या मध्यम आकार के व्यवसाय में काम कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि आपका समय कितनी मांगों से घिरा होता है। ग्राहकों से मिलना, रिपोर्ट तैयार करना, असाइनमेंट्स—और ये सब तो तब है जब हम उन अप्रत्याशित चीजों की बात ही नहीं कर रहे जो अचानक सामने आ सकती हैं। यह थका देने वाला हो सकता है।

तो, जहाँ संभव हो, छोटे-मोटे कार्यों को स्वचालित करने का प्रयास करना और खुद को बेहद आवश्यक विश्राम का समय देना सबसे अच्छा है। यहीं पर एक शेड्यूलिंग ऐप आता है।

प्रभावी समय-निर्धारण छोटे व्यवसायों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए शोध द्वारा दिए गए उदाहरण को लें। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू यह दर्शाता है कि बिक्री संबंधी पूछताछ के पाँच मिनट के भीतर प्रतिक्रिया देने वाली कंपनियाँ संपर्क स्थापित करने और संभावित रूप से सौदा पक्का करने में लगभग 100 गुना अधिक सक्षम होती हैं।

कई शेड्यूलिंग ऐप्स उपलब्ध होने के कारण सही ऐप चुनना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आज हम दो लोकप्रिय शेड्यूलिंग टूल्स, Doodle और Setmore, की तुलना करेंगे और मुख्य विशेषताएँ, उपयोग में आसानी, एकीकरण संभावनाएँ, ग्राहक सहायता और अनूठी बिक्री विशेषताएँ के आधार पर आपको एक सूचित निर्णय लेने में मदद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं।