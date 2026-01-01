Kiedy większość ludzi myśli o liderach, przychodzą im na myśl garnitury, drapacze chmur i strategia. Są oni oderwani od zwykłych pracowników i opierają wszystko wyłącznie na liczbach. Jako lider, to nie jest wizerunek, jaki chcesz sobie wyrobić. Amerykański pisarz i mówca motywacyjny, Simon Sinek, powiedział kiedyś: „Przywództwo nie polega na sprawowaniu władzy. Polega na trosce o tych, za których się odpowiada”.

Ma rację. Aby być dobrym menedżerem i wydobyć z zespołu to, co najlepsze, trzeba wziąć na siebie odpowiedzialność za ich dobre samopoczucie. Regularne spotkania może być świetnym sposobem na osiągnięcie tego celu, niezależnie od tego, czy jesteś prezes zarządu dużej międzynarodowej korporacji lub przedsiębiorca Dopiero zaczynasz działalność z garstką pracowników. Regularne spotkania motywacyjne pomagają zespołowi iść do przodu – zobaczmy, jak to działa.

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Poprawiają komunikację

Regularne spotkania pozwalają utrzymać otwartą komunikację między tobą a twoim zespołem. Spotkania grupowe wraz ze wszystkimi, a także 1:1Dzięki temu pracownicy mają okazję dowiedzieć się, co się ostatnio działo, podzielić się wyzwaniami, z jakimi się borykają, a nawet świętować swoje sukcesy. Twój zespół może poczuć, że jest na bieżąco, i zrozumieć, w jaki sposób jego praca wpisuje się w szersze cele biznesowe.

Jasna komunikacja ma kluczowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania każdego zespołu i zameldowania Pomóż to zrealizować. Przekonasz się, że dzięki temu zmniejsza się ryzyko nieporozumień i pomyłek, a ponadto takie rozwiązania mogą sprzyjać tworzeniu bardziej otwartej i szczerej atmosfery wśród współpracowników.

Jeśli członkowie Twojego zespołu czują się swobodnie i komfortowo w swoim środowisku pracy, chętniej dzielą się swoimi przemyśleniami i pomysłami. Prowadzi to do skuteczniejszego rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji oraz poprawy atmosfery w pracy.

Zwiększają one odpowiedzialność

Regularne spotkania kontrolne idą w parze z odpowiedzialnością. Podczas tych spotkań można dowiedzieć się, czym zajmują się członkowie zespołu w danym tygodniu, ustalić i śledzić postępy w realizacji konkretnych celów i upewnij się, że nie ma żadnych przeszkód.

Odpowiedzialność ma kluczowe znaczenie dla sukcesu każdego zespołu, a regularne spotkania kontrolne pozwalają sprawdzić, czy ktoś nie pozostaje w tyle. Dają one możliwość wczesnego wykrycia i rozwiązania problemów, zanim staną się poważniejsze. Ponadto dzięki monitorowaniu postępów każdy wie, co ma do zrobienia i nad czym powinien pracować. To z kolei zwiększy pewność siebie potrzebną do zabierania głosu w spotkania grupowe wraz z zespołem – angażując się i przejmując odpowiedzialność za poszczególne elementy porządek obrad.

Wszystko to może sprawić, że Twoi pracownicy poczują się bardziej zaangażowani w pracę zespołu cele i sukces. Będą mieli poczucie, że ktoś ich słucha, co zwiększa motywację i zaangażowanie, a to z kolei może przełożyć się na lepsze wyniki i osiągnięcia.

Zwiększają wydajność

Jeśli regularne spotkania służą komunikacji i wzajemnej odpowiedzialności, to trzecim bokiem tego trójkąta jest produktywność. Rozmawiając z zespołem codziennie lub cotygodniowe spotkanie można zidentyfikować i zająć się wszystkim, co mogłoby spowalniać postępy. A Spotkanie indywidualne to świetny sposób na omówienie tych kwestii i zebranie pomysłów w celu znalezienia rozwiązania.

Regularne spotkania pomagają również zadbać o to, by każdy dawał z siebie wszystko. W twoim 1:1Oprócz spraw służbowych i rozmów dotyczących pracy możesz poruszać kwestie osobiste i zachęcać swój zespół do omawiania wszystkiego, co mogłoby utrudniać wydajność. Dobry menedżer musi umieć słuchać. W zajęcia grupowe, można omówić potencjalne trudności i znaleźć kreatywne rozwiązania, które pozwolą zrealizować zadania.

Poprawiają dynamikę zespołu

Wspomnieliśmy już, jak regularne spotkania mogą pomóż swojemu zespołowi, ale warto to powtórzyć. Dobrze zaplanowane spotkania uzupełniające staną się dla Twojego zespołu czymś w rodzaju terapeuty. Spotkania zespołów zapewnij swoim pracownikom bezpieczną przestrzeń, w której będą mogli dzielić się przemyśleniami na temat projektów, omawiać problemy i ogólnie lepiej się poznać.

Naprawdę nie da się przecenić znaczenia dobrej dynamiki zespołu. Zaufanie w zespole i otwartość na omawianie problemów gwarantują osiągnięcie celów i rozwój. Każde zakłócenie w tym łańcuchu sprawi, że zespół będzie osiągał gorsze wyniki i nie dotrzyma terminów. Jeśli kiedykolwiek wydaje ci się, że tak się dzieje, zorganizuj szybka ankieta i pozwól swojemu zespołowi to przedyskutować.

Zachęcaj do organizowania ćwiczeń integracyjnych, gdy do zespołu dołączają nowi członkowie, organizuj wirtualne przerwy na kawę gdy Twój zespół pracuje zdalnie i docenia sukcesy, nawet te najmniejsze.

Znalezienie czasu na rozmowy kontrolne

Jako lider biznesowy łatwo jest dać się wciągnąć w różne sprawy. Twój kalendarz prawdopodobnie zapełni się na kilka tygodni do przodu i często będziesz miał wrażenie, że spotkania kontrolne to coś, co najłatwiej odłożyć na później. Nie rób tego.

Nie da się wystarczająco podkreślić, jak ważne jest to, że 1:1 oraz spotkania grupowe z Twoim zespołem. Ciągłe opuszczanie spotkań prawdopodobnie doprowadzi do załamania komunikacji, spadku wydajności i nieosiągnięcia celów.

Wykorzystuj swój czas mądrze. Narzędzie takie jak Doodle, na przykład, pozwoli Ci ustalić najlepszy termin na spotkanie Twojego zespołu. Utwórz ankietę żeby zebrać cały zespół w ciągu kilku minut, zamiast nieustannie wymieniać się e-mailami, albo skorzystać z 1:1Wystarczy, że poinformujesz jednego pracownika o swojej dostępności i pozwolisz mu wybrać dogodny termin.

Wykorzystanie spotkań podsumowujących to jeden z najlepszych sposobów, w jaki lider może poprowadzić swój zespół do sukcesu. Przejmij kontrolę nad tym procesem i zapewnij firmie pożądany rozwój.