När de flesta tänker på ledare tänker de på kostymer, skyskrapor och strategi. De står långt ifrån den vanliga arbetaren och baserar allt enbart på siffror. Som en ledare, det är inte den bilden man vill ge. Den amerikanske författaren och inspirationsföreläsaren, Simon Sinek, sa en gång: "Ledarskap handlar inte om att bestämma. Det handlar om att ta hand om dem man har ansvar för."

Han har rätt. För att vara en bra chef och få ut det bästa av sitt team måste man ta ansvar för deras välbefinnande. Regelbundna avstämningar kan vara ett utmärkt sätt att göra detta på, oavsett om du är den VD från ett stort multinationellt företag eller ett entreprenör Du har precis kommit igång med ett fåtal medarbetare. Uppföljningar hjälper ditt team att fortsätta utvecklas – låt oss ta reda på hur.

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De förbättrar kommunikationen

Regelbundna avstämningar ser till att kommunikationen mellan dig och ditt team hålls öppen. Gruppmöten tillsammans med alla och dessutom 1:1Dessa möten ger medarbetarna en möjlighet att få en uppdatering om vad som har hänt, dela med sig av eventuella utmaningar de står inför och till och med låta teamet fira sina framgångar. Ditt team kan känna sig delaktigt och förstå hur deras arbete bidrar till de övergripande affärsmålen.

Tydlig kommunikation är avgörande för att ett team ska kunna fungera smidigt och incheckningar hjälp till att förverkliga det. Du kommer att upptäcka att det blir mindre utrymme för förvirring eller missförstånd, och dessutom kan de bidra till en mer öppen och ärlig stämning bland kollegorna.

Om ditt team känner sig avslappnat och trivs i sin arbetsmiljö är det mer troligt att de delar med sig av sina tankar och idéer. Detta leder till bättre problemlösning, bättre beslutsfattande och en trevligare arbetsmiljö.

De bidrar till ökad ansvarsskyldighet

Regelbundna avstämningar går hand i hand med ansvarsskyldighet. Under dessa möten kan du få en bild av vad teammedlemmarna arbetar med under en viss vecka, fastställa och följa upp framstegen mot specifika mål och se till att det inte finns några hinder.

Ansvarsskyldighet är avgörande för att ett team ska lyckas, och regelbundna avstämningar ser till att du får reda på om någon halkar efter. De ger dig möjlighet att upptäcka och åtgärda problem i ett tidigt skede, innan de blir allvarligare. Dessutom, genom att följa upp framstegen, vet alla vad de behöver göra och vad de bör arbeta med. Det kommer att skapa större självförtroende att säga ifrån i gruppmöten tillsammans med teamet – att ta ansvar och driva delar av dagordning för mötet.

Allt detta kan leda till att dina medarbetare känner sig mer engagerade i teamets mål och framgång. De kommer att känna sig lyssnade på, vilket stärker motivationen och engagemanget och i sin tur kan leda till bättre prestationer och resultat.

De ökar produktiviteten

Om regelbundna avstämningar främjar kommunikationen och ansvarskänslan, så är produktiviteten den tredje sidan i triangeln. Genom att prata med ditt team dagligen eller veckomöte kan du identifiera och åtgärda allt som kan bromsa framstegen. A 1:1-möte är ett utmärkt sätt att diskutera dessa frågor och komma med idéer för att hitta en lösning.

Regelbundna möten bidrar också till att alla presterar på topp. I din 1:1Förutom arbetsrelaterade diskussioner kan du ta upp personliga frågor och låta ditt team diskutera allt som kan hämma produktiviteten. En bra chef måste vara en god lyssnare. I gruppmöten, kan ni diskutera eventuella utmaningar och hitta kreativa lösningar för att få saker gjorda.

De förbättrar gruppdynamiken

Vi har redan nämnt hur regelbundna avstämningar kan hjälp ditt team, men det tål att upprepas. Välplanerade möten för att komma ikapp kommer att fungera som en terapeut för ditt team. Teammöten skapa en trygg miljö där dina medarbetare kan utbyta tankar om projekt, diskutera problem och helt enkelt lära känna varandra bättre.

Man kan verkligen inte nog betona hur viktigt det är med en god teamdynamik. Förtroende inom teamet och en öppenhet att diskutera problem säkerställer att målen uppnås och att teamet utvecklas. Minsta lilla brist i den kedjan leder till att teamet presterar sämre än vad det borde och missar deadlines. Om du någonsin upplever att detta händer, anordna ett snabbundersökning och låt ditt team diskutera saken.

Uppmuntra till isbrytande aktiviteter när nya medarbetare ansluter sig till teamet, anordna virtuella kaffepauser när ditt team arbetar på distans och uppmärksamma framgångar, oavsett hur små de än är.

Att hitta tid för avstämningar

Som företagsledare är det lätt att bli distraherad av en rad olika saker. Din kalender kommer troligen att fyllas flera veckor i förväg, och det känns ofta som att möten är det enklaste att skjuta upp. Gör inte det.

Man kan inte nog betona hur viktigt det är 1:1 och gruppmöten med ditt team. Om du ständigt uteblir från möten kommer det sannolikt att leda till bristande kommunikation, minskad produktivitet och att målen inte uppnås.

Använd din tid klokt. Ett verktyg som Doodle, till exempel, hjälper dig att hitta den bästa tidpunkten för ditt team att träffas. Skapa en omröstning för att samla hela teamet på några minuter istället för att ständigt skicka e-postmeddelanden fram och tillbaka, eller använd 1:1Det räcker med att skicka information om din tillgänglighet till en medarbetare och låta hen välja vad som passar bäst.

Att använda sig av uppföljningar är ett av de bästa sätten för dig som ledare att leda ditt team mot framgång. Ta ansvar för processen och se till att företaget växer som du vill.