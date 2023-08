Os benefícios dos check-ins regulares: Mantenha sua equipe em movimento

Quando a maioria das pessoas pensa em líderes, elas pensam em ternos, arranha-céus e estratégia. Eles estão desligados da pessoa trabalhadora, baseando tudo puramente em números. Como líder, essa não é a imagem que se quer ter. Autor americano e palestrante inspirador, Simon Sinek, disse certa vez: "Liderança não se trata de estar no comando. Trata-se de cuidar dos que estão a seu cargo"().

Ele está certo. Para ser um bom gerente e obter o máximo de sua equipe, você precisa assumir a responsabilidade pelo bem-estar deles. Check-ins regulares pode ser uma ótima maneira de fazer isso, seja você o CEO de uma grande multinacional ou um empresário apenas começando com um punhado de funcionários. Os check-ins ajudam a manter sua equipe avançando - vamos descobrir como.

Eles melhoram a comunicação

Os check-ins regulares mantêm as linhas de comunicação entre você e sua equipe abertas. Reuniões de grupo com todos e também 1:1s dão aos funcionários uma chance de pôr em dia o que está acontecendo, compartilhar quaisquer desafios que estejam enfrentando e até mesmo permitir que a equipe celebre suas vitórias. Sua equipe pode se sentir como se estivesse no circuito e entender como seu trabalho se encaixa em objetivos comerciais mais amplos.

Uma comunicação clara é fundamental para que qualquer equipe funcione sem problemas e check-ins ajudam a fazer isso acontecer. Você verá que há menos espaço para confusão ou confusão, além de que eles também podem promover uma atmosfera mais aberta e honesta entre os colegas.

Se sua equipe se sentir relaxada e confortável em seu ambiente de trabalho, é mais provável que ela compartilhe seus pensamentos e idéias. Isto leva a uma melhor solução de problemas, tomada de decisões e a um ambiente de trabalho mais feliz.

Eles melhoram a responsabilidade

Os check-ins regulares vão de mãos dadas com a prestação de contas. Durante estas reuniões, você pode entender o que os membros da equipe estão fazendo em uma semana específica, definir e acompanhar o progresso em metas específicas e certificar-se de que não há bloqueios.

A prestação de contas é vital para que qualquer equipe seja bem sucedida e os check-ins garantem que você saiba se alguém está ficando para trás. Eles lhe dão a chance de identificar e resolver os problemas logo no início, antes que eles se tornem mais sérios. Além disso, ao acompanhar o progresso, todos sabem o que precisam fazer e no que devem estar trabalhando. Isso promoverá uma maior confiança em falar em reuniões de grupo com a equipe - intensificando e possuindo partes da agenda da reunião.

Tudo isso pode fazer com que seus funcionários se sintam mais investidos nos da equipe. Eles se sentirão ouvidos, o que impulsiona a motivação e o engajamento e, por sua vez, pode levar a um melhor desempenho e resultados.

Eles melhoram a produtividade

Se os check-ins regulares ajudam a comunicação e a prestação de contas, então o terceiro lado do triângulo é a produtividade. Conversando com sua equipe em uma reunião diária ou semanal você pode identificar e abordar qualquer coisa que possa estar retardando o progresso. Uma reunião 1:1 é uma ótima maneira de discutir estas questões e trocar idéias para encontrar uma solução.

As reuniões regulares também ajudam a garantir que todos estejam no seu melhor. Em suas 1:1s, assim como nas discussões de trabalho, você pode falar sobre questões pessoais e deixar sua equipe discutir qualquer coisa que possa estar atrapalhando a produtividade. Um bom gerente precisa ser um bom ouvinte. Em sessões de grupo, você pode discutir desafios potenciais e encontrar soluções criativas para fazer as coisas.

Eles melhoram a dinâmica da equipe

Já insinuamos como os check-ins regulares podem ajudar sua equipe, mas é preciso repetir. As atualizações bem planejadas vão se tornar o terapeuta de sua equipe. Reuniões de equipe proporcionam um espaço seguro para seus funcionários compartilharem idéias sobre projetos, discutirem problemas e geralmente conhecerem melhor uns aos outros.

Não se pode realmente subestimar a importância de uma boa dinâmica de equipe. A confiança dentro de uma equipe e a abertura para discutir questões garantem que os objetivos e o crescimento sejam alcançados. Qualquer dobra nessa cadeia deixará sua equipe com um desempenho abaixo do esperado e faltando prazos. Se você acha que isso está acontecendo, organize uma pesquisa rápida e deixe sua equipe falar sobre isso.

Incentive os quebra-gelos quando novas pessoas se juntarem a sua equipe, mantenha pausas para café virtual quando sua equipe trabalhar remotamente e reconheça os sucessos não importa quão pequenos sejam.

Encontrar tempo para check-ins

Como líder empresarial, é fácil se desviar de uma variedade de coisas. Sua agenda provavelmente se preencherá semanas antes do tempo e muitas vezes será como se os check-ins fossem a coisa mais fácil de se empurrar. Não o faça.

Nunca é demais salientar a importância 1:1 e reuniões de grupo com sua equipe. A falta constante de reuniões provavelmente levará a uma quebra na comunicação, a uma perda de produtividade e a metas perdidas.

Seja inteligente com seu tempo. Uma ferramenta como Doodle, por exemplo, lhe permitirá encontrar o melhor momento para que sua equipe se reúna. Faça uma pesquisa para reunir toda sua equipe em minutos em vez de constantes rodadas de e-mails ou use 1:1s para enviar a um funcionário sua disponibilidade e deixá-lo escolher o que funciona.

Utilizar os check-ins é uma das melhores maneiras, como líder, de levar sua equipe ao sucesso. Seja dono do processo e ofereça o crescimento que você deseja para seu negócio.