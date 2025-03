A importância do check in com sua equipe

A maioria de nós concordará que vivemos em um mundo estressante. É por isso que é mais importante do que nunca fazer o check-in com os funcionários, especialmente quando eles podem estar baseados remotamente em qualquer parte do mundo. Nós nos aproximamos de Elena Filippi, nossa experiência em operações de pessoal nos leva aqui na Doodle, para ver que conselhos ela tem.

Por isso, Elena, você pode explicar por que o check-in regular com os funcionários é tão importante para ter uma equipe feliz?

Como pessoa que projeta a experiência do povo na Doodle, é uma parte fundamental do meu trabalho manter um dedo no pulso sobre como as pessoas estão se saindo. Se elas se sentem bem com seu trabalho, se sentem desafiadas positivamente e têm uma perspectiva de crescimento pessoal que as motiva.

Também é meu trabalho criar uma estrutura para que as pessoas realizem isto sem se queimarem ou sentirem que seu bem-estar mental tem que ser o preço a pagar. Pelo contrário, agora mais do que nunca, as empresas são responsáveis por proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável. O primeiro passo simples que você pode dar nesta direção é realmente falar com as pessoas que trabalham em sua empresa. Enquanto recolhemos dados valiosos regularmente através de pesquisas com os funcionários, eu descubro que o check-in com "Stay Talks" ou "Leads-People Ops chat" me fornece os conhecimentos granulares que eu preciso para antecipar qualquer problema antes que ele se torne um problema. Isso me permite ficar perto dos funcionários e entender o que eles precisam para fazer bem o seu trabalho.

Qual é a melhor maneira de estruturar os check-ins dos funcionários?

Isso depende realmente da cultura da empresa. Na Doodle valorizamos uma primeira mentalidade remota, portanto, antes de agendar qualquer reunião, pergunto a mim mesmo o que eu quero disso.

Uma vez que meu propósito esteja claro, começo a definir a reunião. Por exemplo, introduzimos no início deste ano uma reunião recorrente com gerentes de pessoal a cada 6 meses. Por quê? Com base nos dados de pesquisas anteriores, percebemos que esta é uma posição particularmente desafiadora, por isso desenhamos um formato para que os gerentes de pessoas possam conversar sobre como as coisas estão indo em seu papel, qualquer um dos cenários que eles possam encontrar como líder, os desafios mais comuns para os gerentes e as vitórias também.

Nosso objetivo é apoiá-los e proporcionar clareza sobre qualquer questão que eles levantem. Estando ciente do valor do tempo de todos, o bate-papo é projetado para durar apenas 15 minutos - mas no meu calendário eu projetei um buffer para que eu não esteja reservado nos próximos 15 minutos - caso o gerente precise de mais tempo.

Os check-ins mais importantes, entretanto, são os que você tem com seu gerente direto. Não é segredo que funcionários felizes geralmente têm uma boa relação de trabalho com seu gerente. O segredo é evitar usar seus check-ins apenas para discutir o trabalho. A revolução do século em todas as coisas de RH, se você me perguntar, é que os funcionários não são mais considerados funcionários, eles são vistos como pessoas (por isso usamos o nome People Ops aqui na Doodle) e meu trabalho como gerente é cuidar de seu bem-estar.

Por isso, dedicar tempo para perguntar sobre seu bem-estar, equilíbrio trabalho-vida, estresse e bem-estar geral é parte desta transformação. Para estes check-ins você precisa planejar mais de 15 minutos. A maneira como eu faço isso é ter 45 minutos para destacar desafios e desencadear conversas mais profundas além das atualizações de status (graças ao formato fornecido pela Culture Amp).

Os membros de minha equipe sempre preparam tudo isso com antecedência para termos tempo para as conversas importantes (aquelas sobre felicidade, crescimento, e sim, bem-estar)

Como é o futuro das operações de pessoas/cheques de funcionários?

Uma das coisas mais desafiadoras é prever tendências no atual cenário de trabalho global (e, além disso, identificar as tendências significativas a partir das que não o são).

Por exemplo: a tranqüilidade está deixando de ser uma tendência? Na verdade, não, ele captura algo que nas People Ops é conhecido como desacoplamento.

Mas será que o trabalho remoto aqui é para ficar? Absolutamente! Todos nós vimos como a pandemia mudou o jogo pela forma como entendemos o trabalho, o valor e o significado que lhe damos. As pessoas repriorizaram as coisas para melhor, mas isto também significou que o People Ops estava na linha de frente desta transformação (gerenciando transições totalmente remotas e escassez de talentos, para citar apenas alguns desafios). O que eu sei com certeza, porém, é que precisamos de uma mentalidade particular se quisermos que nossos negócios e nossas pessoas prosperem.

Isso significa, antes de tudo, ser capaz de girar e adaptar-se a um ambiente em constante mudança. Ser capaz de se preparar para diferentes cenários mantendo-se ágil também significa desafiar a maneira como você tem trabalhado até agora: Às vezes me pergunto se as 1:1s estão aqui para ficar. Embora haja uma tendência saudável de trabalhar de forma mais assíncrona com a tecnologia, as pessoas sempre serão pessoas e precisam sentir essa conexão humana para poder se sentir engajadas, motivadas e felizes no trabalho. Portanto, embora a tecnologia possa nos ajudar a automatizar muitos aspectos da experiência das pessoas, a maior tendência ainda será a de colocar as pessoas em primeiro lugar.

