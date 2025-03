La importancia de reunirse con su equipo

La mayoría estaremos de acuerdo en que vivimos en un mundo estresante. Por eso es más importante que nunca estar en contacto con los empleados, sobre todo cuando trabajan a distancia en cualquier parte del mundo. Hemos hablado con Elena Filippi, nuestra responsable de experiencia en operaciones con personas en Doodle, para ver qué consejos nos da.

**Elena, ¿puedes explicarnos por qué es tan importante reunirse regularmente con los empleados para tener un equipo feliz?

Como diseñadora de la experiencia de las personas en Doodle, una parte fundamental de mi trabajo es estar al tanto de cómo les va a los empleados. Si se sienten bien en su trabajo, si se enfrentan a retos positivos y si tienen una perspectiva de crecimiento personal que les motive.

También es mi trabajo crear un marco para que la gente logre esto sin quemarse o sentir que su bienestar mental tiene que ser el precio a pagar. Al contrario, ahora más que nunca, las empresas son responsables de proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable. El primer paso sencillo que puede dar en esta dirección es hablar realmente con las personas que trabajan en su empresa. Aunque periódicamente recopilamos datos valiosos a través de encuestas a los empleados, creo que las "Charlas de permanencia" o las "Charlas entre jefes y empleados" me proporcionan la información detallada que necesito para anticiparme a cualquier cuestión antes de que se convierta en un problema. Me permite estar cerca de los empleados y comprender lo que necesitan para hacer bien su trabajo.

**¿Cuál es la mejor manera de estructurar las reuniones de control con los empleados?

Depende de la cultura de la empresa. En Doodle valoramos la mentalidad de "primero a distancia", así que antes de programar una reunión me pregunto qué quiero conseguir con ella.

Una vez que tengo claro el objetivo, empiezo a definir la reunión. Por ejemplo, a principios de este año introdujimos una reunión periódica con los directores de personal cada seis meses. ¿Por qué? Basándonos en los datos de encuestas anteriores, nos dimos cuenta de que se trata de un puesto especialmente difícil, así que diseñamos un formato para que los directores de personal pudieran hablar de cómo les van las cosas en su puesto, de las situaciones que pueden encontrarse como líderes, de los retos más comunes para los directores y también de las victorias.

Nuestro objetivo es apoyarles y aportar claridad sobre cualquier cuestión que planteen. Consciente de lo valioso que es el tiempo de cada uno, la charla está diseñada para durar sólo 15 minutos, pero en mi agenda he previsto un margen para no tener que reservar los 15 minutos siguientes en caso de que el directivo necesite más tiempo.

Sin embargo, las reuniones más importantes son las que tienes con tu jefe directo. No es ningún secreto que los empleados felices suelen tener una buena relación laboral con su jefe. El secreto está en no utilizar las entrevistas únicamente para hablar de trabajo. En mi opinión, la revolución del siglo en el ámbito de los recursos humanos es que los empleados ya no se consideran empleados, sino personas (de ahí que utilicemos el nombre People Ops en Doodle) y mi trabajo como directivo es preocuparme por su bienestar.

Así que dedicar tiempo a preguntarles por su bienestar, el equilibrio entre la vida laboral y personal, el estrés y el bienestar general forma parte de esta transformación. Para estos chequeos hay que planificar más de 15 minutos. Yo lo hago durante 45 minutos para poner de relieve los retos y entablar conversaciones más profundas que las actualizaciones de estado (gracias al formato proporcionado por Culture Amp).

Los miembros de mi equipo siempre preparan todo esto con antelación para que tengamos tiempo para las conversaciones importantes (las que tienen que ver con la felicidad, el crecimiento y, sí, el bienestar)

**¿Cómo será el futuro de las operaciones de personal y los controles de empleados?

Una de las cosas más difíciles es predecir las tendencias en el panorama laboral global actual (y además identificar las tendencias significativas de las que no lo son).

Por ejemplo: ¿es el abandono silencioso una tendencia? En realidad no, es algo que en People Ops se conoce como desvinculación.

Pero, ¿el trabajo a distancia ha llegado para quedarse? Por supuesto que sí. Todos hemos visto cómo la pandemia ha cambiado la forma de entender el trabajo, el valor y el significado que le damos. La gente volvió a priorizar las cosas para mejor, pero esto también significó que People Ops estaba en primera línea de esta transformación (gestionando transiciones totalmente remotas y escasez de talento, por nombrar sólo algunos retos). Lo que sé con certeza, sin embargo, es que necesitamos una mentalidad particular si queremos que nuestras empresas y personas prosperen.

Eso significa, ante todo, ser capaces de pivotar y adaptarse a un entorno en constante cambio. Ser capaz de prepararse para diferentes escenarios manteniéndose ágil también significa desafiar la forma en que se ha trabajado hasta ahora: A veces me pregunto si el 1:1 está aquí para quedarse. Aunque hay una tendencia saludable a trabajar de forma más asíncrona con la tecnología, las personas siempre serán personas y necesitan sentir esa conexión humana para poder sentirse comprometidas, motivadas y felices en el trabajo. Así que, aunque la tecnología puede ayudarnos a automatizar muchos aspectos de la experiencia de las personas, la mayor tendencia seguirá siendo poner a las personas en primer lugar.

Para saber más de Doodle, puedes encontrar nuestros artículos aquí