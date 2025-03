La plupart d'entre nous conviendront que nous vivons dans un monde stressant. C'est pourquoi il est plus important que jamais de prendre des nouvelles des employés, surtout lorsqu'ils peuvent être basés à distance, n'importe où dans le monde. Nous avons rencontré Elena Filippi, responsable de l'expérience des opérations humaines chez Doodle, pour connaître ses conseils.

**Elena, pouvez-vous nous expliquer pourquoi il est si important de prendre régulièrement des nouvelles des employés pour avoir une équipe heureuse ?

En tant que responsable de la conception de l'expérience des personnes chez Doodle, il est fondamental pour moi de prendre le pouls de ce que font les employés. S'ils se sentent bien dans leur travail, s'ils se sentent stimulés et s'ils ont une perspective de développement personnel qui les motive.

Mon travail consiste également à créer un cadre permettant aux gens d'atteindre ces objectifs sans s'épuiser ou avoir l'impression que leur bien-être mental est le prix à payer. Au contraire, aujourd'hui plus que jamais, les entreprises ont la responsabilité de fournir un environnement de travail sûr et sain. La première mesure simple que vous pouvez prendre dans ce sens est de parler avec les personnes qui travaillent dans votre entreprise. Bien que nous recueillions régulièrement des données précieuses par le biais d'enquêtes auprès des employés, je trouve que les "Stay Talks" ou les "Leads-People Ops chat" me fournissent les informations granulaires dont j'ai besoin pour anticiper tout problème avant qu'il ne devienne un problème. Cela me permet de rester proche des employés et de comprendre ce dont ils ont besoin pour bien faire leur travail.

**Quelle est la meilleure façon de structurer les contrôles des employés ?

Cela dépend vraiment de la culture de l'entreprise. Chez Doodle, nous privilégions l'approche à distance. Avant de programmer une réunion, je me demande ce que je veux en retirer.

Une fois que mon objectif est clair, je commence à définir la réunion. Par exemple, nous avons introduit au début de l'année une réunion récurrente avec les directeurs de personnel tous les 6 mois. Pourquoi ? Sur la base des données d'enquêtes antérieures, nous avons remarqué qu'il s'agissait d'un poste particulièrement difficile. Nous avons donc conçu un format permettant aux responsables du personnel de discuter de la manière dont les choses se passent dans leur rôle, des scénarios qu'ils peuvent rencontrer en tant que dirigeant, des défis les plus courants pour les responsables et des victoires également.

Notre objectif est de les soutenir et d'apporter des éclaircissements sur les questions qu'ils soulèvent. Conscient de la valeur du temps de chacun, le chat est conçu pour ne durer que 15 minutes - mais dans mon agenda, j'ai prévu un tampon pour ne pas être pris dans les 15 minutes suivantes - si le manager a besoin de plus de temps.

Cependant, les contrôles les plus importants sont ceux que vous effectuez avec votre supérieur direct. Ce n'est pas un secret que les employés heureux ont généralement une bonne relation de travail avec leur manager. Le secret est d'éviter de profiter de ces entretiens pour discuter uniquement du travail. La révolution du siècle en matière de RH, si vous voulez mon avis, c'est que les employés ne sont plus considérés comme des employés, mais comme des personnes (d'où le nom de People Ops chez Doodle) et mon travail de manager consiste à veiller à leur bien-être.

Prendre le temps de s'enquérir de leur bien-être, de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, du stress et du bien-être général fait donc partie de cette transformation. Pour ces entretiens, vous devez prévoir plus de 15 minutes. Pour ma part, je prévois 45 minutes pour mettre en lumière les défis et susciter des conversations plus approfondies que les mises à jour de statut (grâce au format fourni par Culture Amp).

Les membres de mon équipe préparent toujours tout cela à l'avance afin que nous ayons du temps pour les conversations importantes (celles qui concernent le bonheur, la croissance et, oui, le bien-être).

**À quoi ressemble l'avenir des opérations de gestion du personnel et des contrôles des employés ?

L'une des choses les plus difficiles est de prédire les tendances dans le paysage professionnel mondial actuel (et par-dessus le marché d'identifier les tendances significatives de celles qui ne le sont pas).

Par exemple, la démission silencieuse est-elle une tendance ? Pas vraiment, il s'agit d'un phénomène qui, dans le domaine des opérations de personnel, est connu sous le nom de désengagement.

Mais le travail à distance est-il appelé à perdurer ? Absolument ! Nous avons tous vu comment la pandémie a changé la façon dont nous comprenons le travail, la valeur et le sens que nous lui donnons. Les gens ont redéfini leurs priorités pour le mieux, mais cela signifie également que les services des ressources humaines ont été en première ligne de cette transformation (gestion des transitions à distance et des pénuries de talents, pour ne citer que quelques défis). Ce dont je suis sûr, cependant, c'est que nous avons besoin d'un état d'esprit particulier si nous voulons que nos entreprises et nos collaborateurs prospèrent.

Cela signifie, avant tout, être capable de pivoter et de s'adapter à un environnement en constante évolution. Être capable de se préparer à différents scénarios en restant agile signifie également remettre en question la façon dont vous avez travaillé jusqu'à présent : Je me demande parfois si le travail en binôme est là pour rester. Bien qu'il y ait une tendance saine à travailler de manière plus asynchrone grâce à la technologie, les gens seront toujours des gens et ont besoin de sentir ce lien humain pour pouvoir se sentir engagés, motivés et heureux au travail. Ainsi, même si la technologie peut nous aider à automatiser de nombreux aspects de l'expérience des personnes, la plus grande tendance sera toujours de donner la priorité aux personnes.

