Les avantages des contrôles réguliers : Faites progresser votre équipe

Lorsque la plupart des gens pensent aux dirigeants, ils pensent aux costumes, aux gratte-ciel et à la stratégie. Ils sont déconnectés du monde du travail et basent tout sur des chiffres. En tant que leader, ce n'est pas l'image que vous voulez avoir. Simon Sinek, auteur américain et conférencier inspirant, a dit un jour : *"Le leadership ne consiste pas à être en charge. Il s'agit de s'occuper de ceux dont on a la charge".

Il a raison. Pour être un bon manager et tirer le meilleur parti de votre équipe, vous devez assumer la responsabilité de son bien-être. Des "check-in" réguliers peuvent être un excellent moyen d'y parvenir, que vous soyez le PDG d'une grande multinationale ou un entrepreneur qui débute avec une poignée d'employés. Les contrôles permettent à votre équipe d'aller de l'avant - découvrons comment.

Ils améliorent la communication

Des contrôles réguliers permettent de maintenir ouvertes les lignes de communication entre vous et votre équipe. Les réunions de groupe avec tout le monde et aussi les 1:1 donnent aux employés l'occasion de faire le point sur ce qui s'est passé, de partager les défis auxquels ils sont confrontés et même de permettre à l'équipe de célébrer ses victoires. Votre équipe peut avoir le sentiment d'être dans la boucle et comprendre comment son travail s'inscrit dans les objectifs généraux de l'entreprise.

Une communication claire est essentielle au bon fonctionnement de toute équipe et les check-ins y contribuent. Vous constaterez qu'il y a moins de place pour la confusion ou les mélanges, et ils peuvent également favoriser une atmosphère plus ouverte et honnête entre collègues.

Si votre équipe se sent détendue et à l'aise dans son environnement de travail, elle sera plus encline à partager ses pensées et ses idées. Il en résulte une meilleure résolution des problèmes, une meilleure prise de décision et un environnement de travail plus heureux.

Ils améliorent la responsabilisation

Les contrôles réguliers vont de pair avec la responsabilisation. Au cours de ces réunions, vous pouvez comprendre ce que les membres de l'équipe font au cours d'une semaine donnée, fixer des objectifs spécifiques et en suivre la progression et vous assurer qu'il n'y a pas d'obstacles.

La responsabilisation est essentielle à la réussite de toute équipe et les réunions de contrôle vous permettent de savoir si quelqu'un prend du retard. Ils vous donnent la possibilité d'identifier et de traiter les problèmes à un stade précoce, avant qu'ils ne s'aggravent. De plus, en suivant les progrès réalisés, chacun sait ce qu'il doit faire et ce sur quoi il doit travailler. Cela favorise une plus grande confiance dans la prise de parole lors des réunions de groupe avec l'équipe - en s'appropriant des parties de l'ordre du jour de la réunion.

Tous ces éléments peuvent amener vos employés à se sentir plus investis dans les de l'équipe. Ils se sentiront écoutés, ce qui stimule la motivation et l'engagement et, à son tour, peut conduire à de meilleures performances et à de meilleurs résultats.

Ils améliorent la productivité

Si les contrôles réguliers favorisent la communication et la responsabilisation, le troisième côté du triangle est la productivité. En discutant avec votre équipe lors d'une réunion quotidienne ou hebdomadaire, vous pouvez identifier et traiter tout ce qui pourrait ralentir les progrès. Une réunion 1:1 est un excellent moyen de discuter de ces problèmes et de lancer des idées pour trouver une solution.

Des réunions régulières permettent également de s'assurer que chacun est au mieux de sa forme. Lors de vos 1:1s, en plus des discussions sur le travail, vous pouvez parler de problèmes personnels et laisser votre équipe discuter de tout ce qui pourrait nuire à la productivité. Un bon manager doit être capable d'écouter. Dans les sessions de groupe, vous pouvez discuter des défis potentiels et trouver des solutions créatives pour faire avancer les choses.

Elles améliorent la dynamique d'équipe

Nous avons déjà fait allusion à la façon dont des réunions régulières peuvent aider votre équipe, mais cela vaut la peine de le répéter. Les rattrapages bien planifiés vont devenir le thérapeute de votre équipe. Les réunions d'équipe offrent à vos employés un espace sûr où ils peuvent partager leurs idées sur les projets, discuter des problèmes et, plus généralement, apprendre à mieux se connaître.

On ne saurait trop insister sur l'importance d'une bonne dynamique d'équipe. La confiance au sein d'une équipe et l'ouverture d'esprit pour discuter des problèmes garantissent la réalisation des objectifs et la croissance. Toute faille dans cette chaîne fera que votre équipe ne sera pas performante et ne respectera pas les délais. Si vous pensez que cela se produit, organisez un sondage rapide et laissez votre équipe en discuter.

Encouragez les brise-glace lorsque de nouvelles personnes rejoignent votre équipe, organisez des pauses café virtuelles lorsque votre équipe travaille à distance et reconnaissez les succès, aussi petits soient-ils.

Trouver le temps de faire le point.

En tant que chef d'entreprise, il est facile de se laisser distraire par toutes sortes de choses. Votre agenda se remplira probablement des semaines à l'avance et vous aurez souvent l'impression que les check-ins sont la chose la plus facile à pousser. Ne le faites pas.

On ne soulignera jamais assez l'importance du 1:1 et des réunions de groupe avec votre équipe. Si vous sautez constamment des réunions, vous risquez d'interrompre la communication, de perdre de la productivité et de rater des objectifs.

Gérez votre temps de manière intelligente. Un outil comme Doodle, par exemple, vous permettra de trouver le meilleur moment pour réunir votre équipe. Faites un sondage pour réunir toute votre équipe en quelques minutes plutôt que de multiplier les courriels ou utilisez les 1:1 pour envoyer à un employé vos disponibilités et laissez-le choisir ce qui lui convient.

L'utilisation des check-ins est l'un des meilleurs moyens, en tant que leader, de conduire votre équipe au succès. Appropriez-vous le processus et assurez la croissance que vous souhaitez pour votre entreprise.