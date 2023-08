I vantaggi dei check-in regolari: Far progredire il team

Quando la maggior parte delle persone pensa ai leader, pensa a vestiti, grattacieli e strategie. Sono scollegati dalla persona che lavora, basandosi esclusivamente sui numeri. Come leader, non è questa l'immagine che si vuole avere. L'autore americano e oratore ispiratore Simon Sinek ha detto: "La leadership non consiste nel comandare. Si tratta di prendersi cura di coloro che sono sotto la vostra responsabilità ".

Ha ragione. Per essere un buon manager e ottenere il massimo dal vostro team, dovete assumervi la responsabilità del loro benessere. I check-in regolari possono essere un ottimo modo per farlo, sia che siate il CEO di una grande multinazionale, sia che siate un imprenditore che ha appena iniziato con una manciata di dipendenti. I check-in aiutano a far progredire il team: scopriamo come.

Migliorano la comunicazione

I check-in regolari mantengono aperte le linee di comunicazione tra voi e il vostro team. Le riunioni di gruppo con tutti e le riunioni 1:1 danno ai dipendenti la possibilità di aggiornarsi su ciò che è successo, di condividere le sfide che stanno affrontando e persino di festeggiare i loro successi. Il team può sentirsi coinvolto e capire come il proprio lavoro si inserisce in obiettivi aziendali più ampi.

Una comunicazione chiara è fondamentale per il buon funzionamento di qualsiasi team e icheck-in aiutano a farlo. Si ridurrà il rischio di confusione e di confusione, e si creerà un'atmosfera più aperta e onesta tra i colleghi.

Se il team si sente rilassato e a proprio agio nell'ambiente di lavoro, è più probabile che condivida pensieri e idee. Questo porta a una migliore risoluzione dei problemi, a un migliore processo decisionale e a un ambiente di lavoro più felice.

Migliorano la responsabilità

I check-in regolari vanno di pari passo con la responsabilità. Durante questi incontri, è possibile capire cosa stanno facendo i membri del team in una determinata settimana, stabilire e monitorare i progressi su obiettivi specifici e assicurarsi che non ci siano blocchi.

La responsabilità è fondamentale per il successo di qualsiasi team e i check-in permettono di sapere se qualcuno è rimasto indietro. Vi danno la possibilità di identificare e affrontare i problemi in anticipo, prima che diventino più gravi. Inoltre, monitorando i progressi, tutti sanno cosa devono fare e su cosa devono lavorare. Questo favorirà una maggiore fiducia nel parlare in riunioni di gruppo con il team, facendosi carico di parti dell'ordine del giorno delle riunioni.

Tutto questo può portare i dipendenti a sentirsi più coinvolti negli del team. Si sentiranno ascoltati, il che stimola la motivazione e il coinvolgimento e, a sua volta, può portare a prestazioni e risultati migliori.

Migliorano la produttività

Se i check-in regolari aiutano la comunicazione e la responsabilità, il terzo lato del triangolo è la produttività. Parlando con il vostro team in una riunione giornaliera o settimanale potete identificare e affrontare tutto ciò che potrebbe rallentare i progressi. Una riunione 1:1 è un ottimo modo per discutere di questi problemi e fare un brainstorming di idee per trovare una soluzione.

Riunioni regolari aiutano anche a garantire che tutti siano al meglio. Nelle riunioni 1:1, oltre alle discussioni di lavoro, potete parlare di questioni personali e far discutere il vostro team di tutto ciò che potrebbe ostacolare la produttività. Un buon manager deve essere un buon ascoltatore. Nelle sessioni di gruppo, si possono discutere le potenziali sfide e trovare soluzioni creative per portare a termine le cose.

Migliorano le dinamiche di gruppo

Abbiamo già accennato a come i check-in regolari possano aiutare il vostro team, ma vale la pena ripeterlo. Gli incontri ben pianificati diventeranno il terapeuta del vostro team. Le riunioni di team sono uno spazio sicuro in cui i dipendenti possono condividere pensieri sui progetti, discutere dei problemi e, in generale, conoscersi meglio.

Non si può sottovalutare l'importanza di una buona dinamica di squadra. La fiducia all'interno di un team e la disponibilità a discutere i problemi garantiscono il raggiungimento degli obiettivi e la crescita. Se la catena si spezza, il vostro team non riuscirà a raggiungere i suoi obiettivi e non rispetterà le scadenze. Se pensate che ciò stia accadendo, organizzate un sondaggio rapido e lasciate che il vostro team ne parli.

Incoraggiate i rompighiaccio quando si aggiungono nuovi collaboratori, organizzate pause caffè virtuali quando il vostro team lavora a distanza e riconoscete i successi, anche se piccoli.

Trovare il tempo per i check-in

In qualità di leader aziendale, è facile essere distratti da una serie di cose. È probabile che la vostra agenda si riempia con settimane di anticipo e spesso vi sembrerà che i check-in siano la cosa più facile da fare. Non fatelo.

Non si sottolineerà mai abbastanza quanto siano importanti le riunioni 1:1 e le riunioni di gruppo con il vostro team. Saltare continuamente le riunioni porterà probabilmente a un'interruzione della comunicazione, a una perdita di produttività e a obiettivi mancati.

Utilizzate il vostro tempo in modo intelligente. Uno strumento come Doodle, ad esempio, vi permetterà di trovare il momento migliore per riunire il vostro team. Fate un sondaggio per riunire l'intero team in pochi minuti, invece di un continuo giro di e-mail, oppure usate 1:1 per inviare a un dipendente la vostra disponibilità e lasciare che sia lui a scegliere cosa fare.

L'utilizzo dei check-in è uno dei modi migliori, in quanto leader, per guidare il vostro team al successo. Fate vostro il processo e ottenete la crescita che desiderate per la vostra azienda.