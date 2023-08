Dicas e truques para planejar reuniões em um local de trabalho remoto

Em 1966, The Futurist publicou um boletim informativo que fazia previsões sobre a vida na década de 2020. Desde compras de donas de casa via videochamada até pessoas sendo pagas para não trabalhar - como as máquinas eliminaram a necessidade - algumas sugestões se aproximam de uma comparação otimista da de George Orwell de 1984.

Por mais que a tecnologia nos tenha ajudado nos últimos anos, ela não eliminou o trabalho. Dito isto, tornou o trabalho remoto mais fácil e remoto é apenas uma das maneiras. Tanto que, de acordo com um relatório da Remote.com, dois terços das empresas americanas planejam oferecer acordos de trabalho remoto ou flexível nos próximos cinco anos.

O trabalho flexível é ótimo para aumentar a produtividade e o moral do pessoal, mas como você se conecta com sua equipe, toma decisões eficazes e impulsiona os resultados comerciais? Aqui estão algumas dicas para se colocar no topo das reuniões de planejamento com funcionários remotos.

Vamos começar com a programação

Quando se trata de programação em um local de trabalho remoto, não se pode subestimar o quanto é vital uma comunicação clara.

Estabelecer uma reunião consistente *agenda**. Com todos que trabalham em todo o mundo, os check-ins com sua equipe o ajudarão a ter certeza do que está acontecendo e a ter certeza de que você sabe o que está acontecendo e ajuda no planejamento e na tomada de decisões. Reuniões recorrentes não tem que ser difícil de planejar. Encontrar um horário que funcione para todos e bloqueá-lo com bastante antecedência para que as pessoas possam planejá-lo em suas semanas. Isto ajudará todos a saber quando esperar reuniões, reduzir o número de solicitações de última hora e garantir que todos estejam preparados.

Escolha a ferramenta *video conferencing** para você. Há muitas plataformas diferentes reunião virtual por aí, desde Zoom até Google Meet. Cada uma delas oferece características diferentes, portanto, certifique-se de escolher a que funciona melhor para as necessidades de sua equipe, é fácil de usar e se integra ao seu fluxo de trabalho.

Utilizar agendando aplicativos. Ferramentas como Doodle podem ajudá-lo agendar reuniões e reduzir os e-mails para encontrar um tempo que funcione para todos. Por exemplo, como gerente, você pode criar uma Página de Reserva que permitirá que sua equipe se conecte com você, mas somente quando você estiver livre.

Com os membros da equipe em diferentes partes do mundo, a compreensão de diferentes fusos horários vai ser fundamental. O Doodle pode fazer isso automaticamente, ajudando a tornar a programação ainda mais perfeita. Faça uma pesquisa e veja como é fácil.