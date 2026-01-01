जब ज्यादातर लोग नेताओं के बारे में सोचते हैं, तो वे सूट, गगनचुंबी इमारतों और रणनीति के बारे में सोचते हैं। वे आम कामकाजी व्यक्ति से अलग-थलग रहते हैं, और सब कुछ सिर्फ आंकड़ों पर आधारित करते हैं। एक के रूप में नेता, यह वह छवि नहीं है जो आप दिखाना चाहते हैं। अमेरिकी लेखक और प्रेरक वक्ता, साइमन सिनक, ने एक बार कहा था: नेतृत्व केवल प्रभारी होने के बारे में नहीं है। यह आपके अधीनस्थों की देखभाल करने के बारे में है।

वह सही है। एक अच्छा प्रबंधक बनने और अपनी टीम से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, आपको उनकी भलाई की जिम्मेदारी लेनी होगी। नियमित जाँच-पड़ताल यह करने का एक शानदार तरीका हो सकता है, चाहे आप मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक बड़े बहुराष्ट्रीय या एक उद्यमी कुछ ही कर्मचारियों के साथ शुरुआत कर रहे हैं। चेक-इन आपकी टीम को आगे बढ़ने में मदद करते हैं – आइए जानें कैसे।

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वे संचार में सुधार करते हैं।

नियमित चेक-इन आपके और आपकी टीम के बीच संचार के रास्ते खुले रखते हैं। समूह बैठकें सभी के साथ और भी एक-से-एकयह कर्मचारियों को यह जानने का मौका देता है कि क्या हो रहा है, वे जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उन्हें साझा कर सकते हैं और टीम को अपनी सफलताओं का जश्न मनाने की अनुमति भी देता है। आपकी टीम को यह एहसास होगा कि वे लूप में हैं और समझ सकेंगे कि उनका काम व्यापक व्यावसायिक लक्ष्यों में कैसे फिट बैठता है।

स्पष्ट संचार किसी भी टीम के सुचारू रूप से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है और चेक-इन्स इसे संभव बनाने में मदद करें। आप पाएँगे कि भ्रम या गड़बड़ियों की गुंजाइश कम हो जाती है, साथ ही इससे सहकर्मियों के बीच एक अधिक खुला और ईमानदार माहौल भी बनता है।

यदि आपकी टीम अपने कार्यस्थल में आरामदायक और सहज महसूस करती है, तो वे अपने विचार और सुझाव साझा करने के लिए अधिक इच्छुक होती हैं। इससे समस्या-समाधान, निर्णय-निर्माण और कार्यस्थल का माहौल बेहतर और अधिक खुशहाल होता है।

वे जवाबदेही में सुधार करते हैं।

नियमित चेक-इन और जवाबदेही साथ-साथ चलती हैं। इन बैठकों के दौरान, आप समझ सकते हैं कि टीम के सदस्य किसी विशेष सप्ताह में क्या कर रहे हैं, निर्धारित कर सकते हैं और विशिष्ट लक्ष्यों की प्रगति पर नज़र रखें और सुनिश्चित करें कि कोई अवरोधक न हों।

किसी भी टीम की सफलता के लिए जवाबदेही अत्यंत महत्वपूर्ण है, और चेक-इन यह सुनिश्चित करते हैं कि आप जान सकें कि कोई पीछे तो नहीं रह रहा है। ये आपको समस्याओं को समय रहते पहचानने और हल करने का मौका देते हैं, इससे पहले कि वे और गंभीर हो जाएँ। साथ ही, प्रगति पर नज़र रखने से हर कोई जानता है कि उन्हें क्या करना है और किस पर काम करना चाहिए। इससे बोलने में अधिक आत्मविश्वास पैदा होगा। समूह बैठकें टीम के साथ - आगे बढ़ना और हिस्सों की जिम्मेदारी लेना बैठक की कार्यसूचीबिंदु

यह सब आपके कर्मचारियों को टीम में अधिक निवेशित महसूस कराने का कारण बन सकता है। लक्ष्य और सफलतावे सुने जाने का अनुभव करेंगे, जिससे प्रेरणा और सहभागिता बढ़ेगी और परिणामस्वरूप बेहतर प्रदर्शन और परिणाम मिलेंगे।

वे उत्पादकता में सुधार करते हैं।

यदि नियमित चेक-इन संचार और जवाबदेही में मदद करते हैं, तो त्रिकोण का तीसरा पक्ष उत्पादकता है। अपनी टीम से दैनिक या साप्ताहिक बैठक आप किसी भी ऐसी चीज़ की पहचान कर सकते हैं और उसका समाधान कर सकते हैं जो प्रगति को धीमा कर सकती है। एक एक-से-एक बैठक इन मुद्दों पर चर्चा करने और समाधान खोजने के लिए विचार-मंथन करने का यह एक शानदार तरीका है।

नियमित बैठकें यह सुनिश्चित करने में भी मदद करती हैं कि हर कोई अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर हो। आपके एक-से-एककाम से संबंधित चर्चाओं के साथ-साथ आप व्यक्तिगत मुद्दों पर भी बात कर सकते हैं और अपनी टीम को उत्पादकता में बाधा डालने वाली किसी भी चीज़ पर चर्चा करने की अनुमति दे सकते हैं। एक अच्छे प्रबंधक को एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। में समूह सत्र, आप संभावित चुनौतियों पर चर्चा कर सकते हैं और काम पूरा करने के लिए रचनात्मक समाधान ढूंढ सकते हैं।

वे टीम की गतिशीलता में सुधार करते हैं।

हम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि नियमित चेक-इन कैसे कर सकते हैं अपनी टीम की मदद करें, लेकिन इसे दोहराना जरूरी है। अच्छी तरह से योजनाबद्ध कैच-अप्स आपकी टीम के थेरेपिस्ट बन जाएँगे। टीम बैठकें अपने कर्मचारियों को परियोजनाओं पर विचार साझा करने, समस्याओं पर चर्चा करने और सामान्यतः एक-दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करें।

यह कम करके नहीं आंका जा सकता कि अच्छी टीम गतिशीलता कितनी महत्वपूर्ण है। टीम के भीतर विश्वास और मुद्दों पर चर्चा करने की खुलेपन से लक्ष्य और विकास सुनिश्चित होते हैं। उस श्रृंखला में कोई भी खामी आपकी टीम को कम प्रदर्शन करने और समयसीमा चूकने पर मजबूर कर देगी। यदि आपको कभी लगे कि ऐसा हो रहा है, तो एक त्वरित सर्वेक्षण और अपनी टीम को इस पर खुलकर बात करने दें।

जब नई लोग आपकी टीम में शामिल हों, तो आइसब्रेकर आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित करें। आभासी कॉफ़ी ब्रेक जब आपकी टीम दूर से काम करती है और चाहे सफलता कितनी भी छोटी हो, उसे पहचानती है।

चेक-इन के लिए समय निकालना

एक व्यवसायिक नेता के रूप में, विभिन्न चीजों में भटक जाना आसान है। आपकी डायरी शायद हफ्तों पहले ही भर जाएगी और अक्सर ऐसा लगेगा कि चेक-इन को टालना सबसे आसान है। ऐसा न करें।

कितना भी जोर दिया जाए, यह कम है कि यह कितना महत्वपूर्ण है। एक-से-एक और समूह बैठकें आपकी टीम के साथ। लगातार मीटिंग्स छोड़ने से संचार में दरार, उत्पादकता में कमी और लक्ष्यों की पूर्ति न होने की संभावना बढ़ जाती है।

अपने समय के साथ समझदारी से काम लें। एक ऐसा उपकरण जैसे Doodle, उदाहरण के लिए, आपको अपनी टीम के एक साथ आने का सबसे अच्छा समय खोजने देगा। एक पोल बनाएं ईमेल के लगातार दौरों के बजाय मिनटों में अपनी पूरी टीम को एक साथ लाने के लिए या उपयोग करें एक-से-एकएक कर्मचारी को अपनी उपलब्धता भेजने और उन्हें यह चुनने देने के लिए कि क्या काम करता है।

चेक-इन का उपयोग करना एक नेता के रूप में अपनी टीम को सफलता की ओर ले जाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। इस प्रक्रिया को अपनाएँ और अपने व्यवसाय के लिए वांछित विकास हासिल करें।